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Карину Таукенову назначили замруководителя ФАС
Карину Таукенову назначили замруководителя ФАС - РИА Новости, 05.08.2021
Карину Таукенову назначили замруководителя ФАС
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Карину Таукенову, соответствующее... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T13:54
2021-08-05T13:54
2021-08-05T15:00
политика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Карину Таукенову, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации."Назначить Таукенову Карину Маратовну заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы", - говорится в опубликованном в четверг документе.В конце июля Мишустин освободил от должности замруководителя ФАС Алексея Доценко, занимавшего этот пост с 2012 года.
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политика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), михаил мишустин, россия
13:54 05.08.2021 (обновлено: 15:00 05.08.2021)
Карину Таукенову назначили замруководителя ФАС
Премьер Мишустин назначил Карину Таукенову заместителем руководителя ФАС