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Карину Таукенову назначили замруководителя ФАС
Карину Таукенову назначили замруководителя ФАС - РИА Новости, 05.08.2021
Карину Таукенову назначили замруководителя ФАС
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Карину Таукенову, соответствующее... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T13:54
2021-08-05T15:00
политика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Карину Таукенову, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации."Назначить Таукенову Карину Маратовну заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы", - говорится в опубликованном в четверг документе.В конце июля Мишустин освободил от должности замруководителя ФАС Алексея Доценко, занимавшего этот пост с 2012 года.
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политика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), михаил мишустин, россия
13:54 05.08.2021 (обновлено: 15:00 05.08.2021)
 
Карину Таукенову назначили замруководителя ФАС

Премьер Мишустин назначил Карину Таукенову заместителем руководителя ФАС

© Фото предоставлено пресс-служба Федеральной Антимонопольной СлужбыТаукенова Карина Маратовна
Таукенова Карина Маратовна
© Фото предоставлено пресс-служба Федеральной Антимонопольной Службы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Карину Таукенову, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Назначить Таукенову Карину Маратовну заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы", - говорится в опубликованном в четверг документе.
В конце июля Мишустин освободил от должности замруководителя ФАС Алексея Доценко, занимавшего этот пост с 2012 года.
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21 июля, 17:58
Путин потребовал от ФАС следить за ценами на продукты в торговых сетях
 
ПолитикаФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Михаил МишустинРоссия
 
 
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