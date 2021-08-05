https://ria.ru/20210805/sud-1744445537.html

Двух жителей Иркутской области ждет суд за фото нацистов в "Банке памяти"

Двух жителей Иркутской области ждет суд за фото нацистов в "Банке памяти" - РИА Новости, 05.08.2021

Двух жителей Иркутской области ждет суд за фото нацистов в "Банке памяти"

Жители Иркутской области, разместившие фото с нацистскими преступниками на акции "Бессмертный полк онлайн", предстанут перед судом, сообщает СУ СК РФ по... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T08:58

2021-08-05T08:58

2021-08-05T08:58

происшествия

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Жители Иркутской области, разместившие фото с нацистскими преступниками на акции "Бессмертный полк онлайн", предстанут перед судом, сообщает СУ СК РФ по региону.По версии следствия, в мае 2020 года 17-летний и 32-летний мужчины "с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге" разместили на сайте "Банк памяти" фотографии нацистских преступников для их дальнейшей трансляции на сайте "Бессмертный полк онлайн".Они обвиняются по статье УК РФ "распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично".Отмечается, что к расследованию привлекали экспертов-историков."В настоящее время уголовные дела с утвержденными прокуратурой обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210730/chelyabinsk-1743599631.html

https://ria.ru/20210729/sud-1743396644.html

иркутская область

россия

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происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), россия