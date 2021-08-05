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Двух жителей Иркутской области ждет суд за фото нацистов в "Банке памяти"
Двух жителей Иркутской области ждет суд за фото нацистов в "Банке памяти" - РИА Новости, 05.08.2021
Двух жителей Иркутской области ждет суд за фото нацистов в "Банке памяти"
Жители Иркутской области, разместившие фото с нацистскими преступниками на акции "Бессмертный полк онлайн", предстанут перед судом, сообщает СУ СК РФ по... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T08:58
2021-08-05T08:58
происшествия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Жители Иркутской области, разместившие фото с нацистскими преступниками на акции "Бессмертный полк онлайн", предстанут перед судом, сообщает СУ СК РФ по региону.По версии следствия, в мае 2020 года 17-летний и 32-летний мужчины "с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге" разместили на сайте "Банк памяти" фотографии нацистских преступников для их дальнейшей трансляции на сайте "Бессмертный полк онлайн".Они обвиняются по статье УК РФ "распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично".Отмечается, что к расследованию привлекали экспертов-историков."В настоящее время уголовные дела с утвержденными прокуратурой обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210730/chelyabinsk-1743599631.html
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происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
08:58 05.08.2021
 
Двух жителей Иркутской области ждет суд за фото нацистов в "Банке памяти"

Двое жителей Иркутской области пойдут под суд за фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Жители Иркутской области, разместившие фото с нацистскими преступниками на акции "Бессмертный полк онлайн", предстанут перед судом, сообщает СУ СК РФ по региону.
По версии следствия, в мае 2020 года 17-летний и 32-летний мужчины "с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге" разместили на сайте "Банк памяти" фотографии нацистских преступников для их дальнейшей трансляции на сайте "Бессмертный полк онлайн".
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В Челябинске завели дело из-за фото нациста на сайте "Бессмертного полка"
Они обвиняются по статье УК РФ "распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично".
Отмечается, что к расследованию привлекали экспертов-историков.
"В настоящее время уголовные дела с утвержденными прокуратурой обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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