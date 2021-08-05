https://ria.ru/20210805/strakhovka-1744436228.html

В МИД рассказали, почему выезжающим за рубеж важно оформлять страховку

В МИД рассказали, почему выезжающим за рубеж важно оформлять страховку - РИА Новости, 05.08.2021

В МИД рассказали, почему выезжающим за рубеж важно оформлять страховку

В министерстве иностранных дел России рекомендуют выезжающим за рубеж россиянам оформлять страховку на случай заболевания ковидом, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T05:35

2021-08-05T05:35

2021-08-05T05:35

туризм

общество

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

юрий пилипсон

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В министерстве иностранных дел России рекомендуют выезжающим за рубеж россиянам оформлять страховку на случай заболевания ковидом, сообщил в интервью РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.По его словам, "эпидемиологическая картина остается непростой, и такую вероятность, к сожалению, нельзя исключать".

https://ria.ru/20210802/vengriya-1743652247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), юрий пилипсон, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии