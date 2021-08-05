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В МИД рассказали, почему выезжающим за рубеж важно оформлять страховку
В МИД рассказали, почему выезжающим за рубеж важно оформлять страховку - РИА Новости, 05.08.2021
В МИД рассказали, почему выезжающим за рубеж важно оформлять страховку
В министерстве иностранных дел России рекомендуют выезжающим за рубеж россиянам оформлять страховку на случай заболевания ковидом, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T05:35
2021-08-05T05:35
2021-08-05T05:35
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
юрий пилипсон
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В министерстве иностранных дел России рекомендуют выезжающим за рубеж россиянам оформлять страховку на случай заболевания ковидом, сообщил в интервью РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.По его словам, "эпидемиологическая картина остается непростой, и такую вероятность, к сожалению, нельзя исключать".
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общество, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), юрий пилипсон, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В МИД рассказали, почему выезжающим за рубеж важно оформлять страховку
Дипломат Юрий Пилипсон рассказал, почему выезжающим за рубеж важно оформлять страховку