Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210805/strakhovka-1744436228.html
В МИД рассказали, почему выезжающим за рубеж важно оформлять страховку
В МИД рассказали, почему выезжающим за рубеж важно оформлять страховку - РИА Новости, 05.08.2021
В МИД рассказали, почему выезжающим за рубеж важно оформлять страховку
В министерстве иностранных дел России рекомендуют выезжающим за рубеж россиянам оформлять страховку на случай заболевания ковидом, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T05:35
2021-08-05T05:35
туризм
общество
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
юрий пилипсон
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739795534_131:633:2647:2048_1920x0_80_0_0_40bf1c407fa6508b062dffb440fe64b1.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В министерстве иностранных дел России рекомендуют выезжающим за рубеж россиянам оформлять страховку на случай заболевания ковидом, сообщил в интервью РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.По его словам, "эпидемиологическая картина остается непростой, и такую вероятность, к сожалению, нельзя исключать".
https://ria.ru/20210802/vengriya-1743652247.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739795534_162:824:1794:2048_1920x0_80_0_0_f798c4d9d9fd29c2e02cac5aa00726fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), юрий пилипсон, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
05:35 05.08.2021
 
В МИД рассказали, почему выезжающим за рубеж важно оформлять страховку

Дипломат Юрий Пилипсон рассказал, почему выезжающим за рубеж важно оформлять страховку

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
Пассажиры в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В министерстве иностранных дел России рекомендуют выезжающим за рубеж россиянам оформлять страховку на случай заболевания ковидом, сообщил в интервью РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
"В нынешние ковидные времена рекомендации для всех зарубежных поездок общие: внимательно следить за актуальными правилами въезда в ту или иную страну, по возможности оформлять страховку на случай необходимости оказания медпомощи при заболевании коронавирусом", - сказал дипломат.
По его словам, "эпидемиологическая картина остается непростой, и такую вероятность, к сожалению, нельзя исключать".
Города мира. Будапешт - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 08:00Туризм
Россиянам въезд разрешен: как отдохнуть в Венгрии
 
ТуризмОбществоМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Юрий ПилипсонРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:06Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке
06:40Эпидемиолог рассказал, сколько длится острый период COVID-19
06:15Близ Афганистана стартовали учения Таджикистана, Узбекистана и России
05:39Пушков ответил Чубайсу на слова о скорой смене мировых элит
05:35В МИД рассказали, почему выезжающим за рубеж важно оформлять страховку
05:19Спецназ России провел "диверсию" на учениях у узбекско-афганской границы
05:15Каждый шестой россиянин считает себя успешным, показало исследование
05:08Россияне оценили, во сколько обходится домашний питомец
05:01В ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе пострадали 11 человек
04:34Опубликовано видео с места в Москве, где отец выбросил сына с пятого этажа
04:15Агроном рассказал, как купить арбуз без нитратов
03:36Военная разведка Украины усилила потенциал, несмотря на недофинансирование
03:25Юрист рассказал, когда в вашу квартиру могут нагрянуть с проверкой
03:21Военная разведка Украины получает в три раза меньше денег, чем СБУ
03:14"Вектор" оценил побочные эффекты на вакцину при хронических заболеваниях
03:00В России создали технологию предотвращения взрывов на шахтах
03:00Риелторы рассказали, в каких районах Москвы любят жить знаменитости
02:17Ученые изучили эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"
02:15Аналитик объяснил, когда лучше покупать доллары
02:15Иммунолог рассказал, как температура после вакцинации влияет на антитела
Лента новостейМолния