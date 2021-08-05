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Путин поручил "найти золотую середину" по подключению сотовых станций
Путин поручил "найти золотую середину" по подключению сотовых станций - РИА Новости, 05.08.2021
Путин поручил "найти золотую середину" по подключению сотовых станций
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину "найти золотую середину" между бюджетным финансированием и подключением вышек мобильных операторов за их счет. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T16:59
2021-08-05T18:04
экономика
владимир путин
максут шадаев
жкх
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину "найти золотую середину" между бюджетным финансированием и подключением вышек мобильных операторов за их счет.Ранее в ходе совещания глава Минцифры Максут Шадаев заявил о том, что в удаленных районах операторы связи испытывают трудности с подключением вышек связи к электросетям, а также несут большие затраты на эти работы. По словам Шадаева, "зачастую энергетики пользуются своим монопольным положением, устанавливая иногда необоснованные тарифы" на то, чтобы операторы использовали ЛЭП для присоединения кабелей связи.Он рассказал, что операторы строят инфраструктуру в основном в крупных городах, так как это коммерчески выгодно. При этом министерство смогло договориться с операторами о том, что они к 2024 году за свой счет подключат к скоростному мобильному интернету более 80% федеральных трасс и все населенные пункты численностью более 1000 жителей."Мы можем и больше, но проблема в том, что ключевым барьером при создании инфраструктуры вдоль дорог является стоимость подключения базовых станций к электричеству. У нас даже вдоль федеральных трасс иногда стоимость подключения к электричеству базовой станции в десятки раз превышает стоимость самой базовой станции. Поэтому мы, обременяя операторов, конечно, должны им помочь решить проблему с энергетикой", - пояснил Шадаев.Как объяснил вице-премьер РФ Александр Новак, стоимость технологического присоединения определяется постановлением правительства, а также региональными энергетическими комиссиями, и никакого завышения быть не может. Он отметил, что бесплатного подключения за счет энергетиков хотят коммерческие компании, но подключение так или иначе потребует оплаты материалов и работ."Стоимость подключения зависит от расходов на то, чтобы подвести, допустим, в удаленные территории, где нет энергоснабжения, энергоинфраструктуру - она же не бесплатная, ее нужно отплатить - в том числе материалы, работы. И если это не делают операторы, ... значит нужно либо выделять из бюджетов, либо включать в тарифы операторов. У нас техприсоединение бесплатно не производится, потому что это физические расходы", - объяснил он."Возможно, мы даже предложим этот вопрос вообще тарифицировать через Федеральную антимонопольную службу, чтобы не было вопросов к формированию тарифов", - также прокомментировал он тарифы на присоединение к инфраструктуре."Михаил Владимирович (Мишустин - ред.), я вас прошу тогда дать поручения соответствующие ведомствам подготовить это, рассмотреть в ближайшее время на правительстве и найти вот эту "золотую середину" между бюджетным финансированием и повышением тарифов там, где это обосновано", - заявил Путин в ходе совещания с членами правительства.
https://ria.ru/20210805/svyaz-1744530597.html
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экономика, владимир путин, максут шадаев, жкх, россия
16:59 05.08.2021 (обновлено: 18:04 05.08.2021)
 
Путин поручил "найти золотую середину" по подключению сотовых станций

Президент России Путин: поручил "найти золотую середину" по подключению сотовых станций

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину "найти золотую середину" между бюджетным финансированием и подключением вышек мобильных операторов за их счет.
Ранее в ходе совещания глава Минцифры Максут Шадаев заявил о том, что в удаленных районах операторы связи испытывают трудности с подключением вышек связи к электросетям, а также несут большие затраты на эти работы. По словам Шадаева, "зачастую энергетики пользуются своим монопольным положением, устанавливая иногда необоснованные тарифы" на то, чтобы операторы использовали ЛЭП для присоединения кабелей связи.
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Он рассказал, что операторы строят инфраструктуру в основном в крупных городах, так как это коммерчески выгодно. При этом министерство смогло договориться с операторами о том, что они к 2024 году за свой счет подключат к скоростному мобильному интернету более 80% федеральных трасс и все населенные пункты численностью более 1000 жителей.
"Мы можем и больше, но проблема в том, что ключевым барьером при создании инфраструктуры вдоль дорог является стоимость подключения базовых станций к электричеству. У нас даже вдоль федеральных трасс иногда стоимость подключения к электричеству базовой станции в десятки раз превышает стоимость самой базовой станции. Поэтому мы, обременяя операторов, конечно, должны им помочь решить проблему с энергетикой", - пояснил Шадаев.
Как объяснил вице-премьер РФ Александр Новак, стоимость технологического присоединения определяется постановлением правительства, а также региональными энергетическими комиссиями, и никакого завышения быть не может. Он отметил, что бесплатного подключения за счет энергетиков хотят коммерческие компании, но подключение так или иначе потребует оплаты материалов и работ.
"Стоимость подключения зависит от расходов на то, чтобы подвести, допустим, в удаленные территории, где нет энергоснабжения, энергоинфраструктуру - она же не бесплатная, ее нужно отплатить - в том числе материалы, работы. И если это не делают операторы, ... значит нужно либо выделять из бюджетов, либо включать в тарифы операторов. У нас техприсоединение бесплатно не производится, потому что это физические расходы", - объяснил он.
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"Возможно, мы даже предложим этот вопрос вообще тарифицировать через Федеральную антимонопольную службу, чтобы не было вопросов к формированию тарифов", - также прокомментировал он тарифы на присоединение к инфраструктуре.
"Михаил Владимирович (Мишустин - ред.), я вас прошу тогда дать поручения соответствующие ведомствам подготовить это, рассмотреть в ближайшее время на правительстве и найти вот эту "золотую середину" между бюджетным финансированием и повышением тарифов там, где это обосновано", - заявил Путин в ходе совещания с членами правительства.
 
ЭкономикаВладимир ПутинМаксут ШадаевЖКХРоссия
 
 
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