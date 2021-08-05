В Узбекистане ждут второй компонент "Спутника V" в ближайшее время
Минздрав Узбекистана: второй компонент вакцины "Спутник V" поставят в страну в ближайшее время
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
ТАШКЕНТ, 5 авг – РИА Новости. Партию второго компонента вакцины "Спутник V" от COVID-19 поставят в Узбекистан из РФ в ближайшее время, сообщает в четверг пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана.
Ранее в соцсетях и местных СМИ появилась информация о нехватке второго компонента "Спутника V" для вакцинации жителей Узбекистана, что якобы может снизить эффективность получения прививки российской вакциной.
Российский фонд прямых инвестиций сообщил в четверг, что временные задержки поставок второго компонента "Спутник V" иностранным партнерам будут устранены в августе, в сентябре выпуск вакцины удвоится.
"Увеличение интервала между приемом компонентов вакцины "Спутник V" также не влияет на ее эффективность", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава Узбекистана. В ведомстве напомнили, что глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявлял, что интервал между прививками "Спутником V" можно увеличить с 21 до 90 дней.
"Ожидается, что второй компонент "Спутника V" будет поставлен в Узбекистан в ближайшее время", - добавили в минздраве.
Ранее директор агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана Сардор Кариев сообщал РИА Новости, что производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в Ташкентской области начнется в первой декаде августа, пробные дозы уже отправлены для сертификации в Россию. По данным узбекского Jurabek Laboratories, на первоначальном этапе планируется производить до 2 миллионов доз вакцины "Спутник V" в месяц.
С 1 апреля в стране стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Узбекистанцы помимо "Спутника V" получают прививки препаратом Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, шведско-британской AstraZeneca и американской Moderna, за это время полностью вакцинировались около 1,3 миллиона человек (чуть более 3% населения). С 19 июля в республике введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков. Во вторник в стране вступили в силу поправки в законодательство, дающие работодателю право отстранять от работы отказывающихся вакцинироваться.