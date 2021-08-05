https://ria.ru/20210805/sputnik-1744569722.html

В Узбекистане ждут второй компонент "Спутника V" в ближайшее время

В Узбекистане ждут второй компонент "Спутника V" в ближайшее время - РИА Новости, 05.08.2021

В Узбекистане ждут второй компонент "Спутника V" в ближайшее время

Партию второго компонента вакцины "Спутник V" от COVID-19 поставят в Узбекистан из РФ в ближайшее время, сообщает в четверг пресс-служба министерства... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T18:49

2021-08-05T18:49

2021-08-05T18:49

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узбекистан

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россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ТАШКЕНТ, 5 авг – РИА Новости. Партию второго компонента вакцины "Спутник V" от COVID-19 поставят в Узбекистан из РФ в ближайшее время, сообщает в четверг пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана.Ранее в соцсетях и местных СМИ появилась информация о нехватке второго компонента "Спутника V" для вакцинации жителей Узбекистана, что якобы может снизить эффективность получения прививки российской вакциной.Российский фонд прямых инвестиций сообщил в четверг, что временные задержки поставок второго компонента "Спутник V" иностранным партнерам будут устранены в августе, в сентябре выпуск вакцины удвоится."Увеличение интервала между приемом компонентов вакцины "Спутник V" также не влияет на ее эффективность", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава Узбекистана. В ведомстве напомнили, что глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявлял, что интервал между прививками "Спутником V" можно увеличить с 21 до 90 дней."Ожидается, что второй компонент "Спутника V" будет поставлен в Узбекистан в ближайшее время", - добавили в минздраве.Ранее директор агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана Сардор Кариев сообщал РИА Новости, что производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в Ташкентской области начнется в первой декаде августа, пробные дозы уже отправлены для сертификации в Россию. По данным узбекского Jurabek Laboratories, на первоначальном этапе планируется производить до 2 миллионов доз вакцины "Спутник V" в месяц.С 1 апреля в стране стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Узбекистанцы помимо "Спутника V" получают прививки препаратом Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, шведско-британской AstraZeneca и американской Moderna, за это время полностью вакцинировались около 1,3 миллиона человек (чуть более 3% населения). С 19 июля в республике введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков. Во вторник в стране вступили в силу поправки в законодательство, дающие работодателю право отстранять от работы отказывающихся вакцинироваться.

https://ria.ru/20210804/sputnik-1744404867.html

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