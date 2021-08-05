https://ria.ru/20210805/sovrimnepravdu-1744382410.html

Прилучный и Мельникова выясняют отношения в эротическом триллере

Прилучный и Мельникова выясняют отношения в эротическом триллере - РИА Новости, 05.08.2021

Прилучный и Мельникова выясняют отношения в эротическом триллере

На YouTube-канале кинокомпании Central Partnership опубликовали трейлер эротического триллера Ольги Акатьевой "Соври мне правду". Главные роли в фильме... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T02:08

2021-08-05T02:08

2021-08-05T02:08

культура

новости культуры

кино и сериалы

что посмотреть

павел прилучный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744382604_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c106ccda283c8d94457b92b67eb60bcf.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. На YouTube-канале кинокомпании Central Partnership опубликовали трейлер эротического триллера Ольги Акатьевой "Соври мне правду". Главные роли в фильме исполнили Павел Прилучный, Дарья Мельникова, Евгений Романцов и Елизавета Кононова. Влюбленная пара (Мельникова и Романцов) уезжает в загородный дом, чтобы провести время вместе. Внезапно на пороге объявляются младшая сестра девушки (Кононова) и ее бывший бойфренд (Прилучный). Романтическая идиллия нарушена. Четверка начинает играть в опасные психологические игры, которые влекут за собой то страсть, то ревность. По словам Дарьи Мельниковой, во время съемок ей "всегда было холодно" и одновременно увлекательно. Звезда сериала "Папины дочки" впервые снималась в постельных сценах (все актеры были без дублеров). Премьера эротического триллера состоится в российских кинотеатрах 9 сентября.

https://ria.ru/20210730/houseofgucci-1743576490.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , павел прилучный