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Культура
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Прилучный и Мельникова выясняют отношения в эротическом триллере
Прилучный и Мельникова выясняют отношения в эротическом триллере - РИА Новости, 05.08.2021
Прилучный и Мельникова выясняют отношения в эротическом триллере
На YouTube-канале кинокомпании Central Partnership опубликовали трейлер эротического триллера Ольги Акатьевой "Соври мне правду". Главные роли в фильме... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T02:08
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. На YouTube-канале кинокомпании Central Partnership опубликовали трейлер эротического триллера Ольги Акатьевой "Соври мне правду". Главные роли в фильме исполнили Павел Прилучный, Дарья Мельникова, Евгений Романцов и Елизавета Кононова. Влюбленная пара (Мельникова и Романцов) уезжает в загородный дом, чтобы провести время вместе. Внезапно на пороге объявляются младшая сестра девушки (Кононова) и ее бывший бойфренд (Прилучный). Романтическая идиллия нарушена. Четверка начинает играть в опасные психологические игры, которые влекут за собой то страсть, то ревность. По словам Дарьи Мельниковой, во время съемок ей "всегда было холодно" и одновременно увлекательно. Звезда сериала "Папины дочки" впервые снималась в постельных сценах (все актеры были без дублеров). Премьера эротического триллера состоится в российских кинотеатрах 9 сентября.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , павел прилучный
02:08 05.08.2021
 

Прилучный и Мельникова выясняют отношения в эротическом триллере

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. На YouTube-канале кинокомпании Central Partnership опубликовали трейлер эротического триллера Ольги Акатьевой "Соври мне правду". Главные роли в фильме исполнили Павел Прилучный, Дарья Мельникова, Евгений Романцов и Елизавета Кононова.
Влюбленная пара (Мельникова и Романцов) уезжает в загородный дом, чтобы провести время вместе. Внезапно на пороге объявляются младшая сестра девушки (Кононова) и ее бывший бойфренд (Прилучный). Романтическая идиллия нарушена.
Четверка начинает играть в опасные психологические игры, которые влекут за собой то страсть, то ревность.

"Работать над историей с элементами эротики, честно скажу, было непросто. Фильм состоялся во многом благодаря самоотдаче потрясающего актерского квартета, филигранной работе оператора-постановщика Антона Зенковича и прекрасной музыке Сергея Лурана", — приводят слова режиссера Ольги Акатьевой в пресс-службе Central Partnership.

По словам Дарьи Мельниковой, во время съемок ей "всегда было холодно" и одновременно увлекательно. Звезда сериала "Папины дочки" впервые снималась в постельных сценах (все актеры были без дублеров).
"Мне, конечно, очень повезло с партнерами, Пашей и Женей, с ними было очень комфортно работать. И вообще, на съемочной площадке этого фильма мне всегда было как-то спокойно", — цитируют Мельникову в пресс-службе.
Премьера эротического триллера состоится в российских кинотеатрах 9 сентября.
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