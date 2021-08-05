https://ria.ru/20210805/sostoyanie-1744503336.html

Источник рассказал о состоянии ребенка, которого отец выкинул из окна

Источник рассказал о состоянии ребенка, которого отец выкинул из окна - РИА Новости, 05.08.2021

Источник рассказал о состоянии ребенка, которого отец выкинул из окна

Ребенок, которого отец выкинул с балкона пятого этажа на юго-востоке Москвы, находится в стабильно тяжелом состоянии, но появилась положительная динамика,... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T14:13

2021-08-05T14:13

2021-08-05T20:55

происшествия

москва

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Ребенок, которого отец выкинул с балкона пятого этажа на юго-востоке Москвы, находится в стабильно тяжелом состоянии, но появилась положительная динамика, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Ребенок еще находится в стабильно тяжелом состоянии, но наутро в четверг появилась положительная динамика", — заявил собеседник агентства.Леонид Кудрявцев, выбросивший двухлетнего сына, задержан, возбуждено дело о покушении на убийство малолетнего.

https://ria.ru/20210805/rebenok-1744482250.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва