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Источник рассказал о состоянии ребенка, которого отец выкинул из окна
Источник рассказал о состоянии ребенка, которого отец выкинул из окна - РИА Новости, 05.08.2021
Источник рассказал о состоянии ребенка, которого отец выкинул из окна
Ребенок, которого отец выкинул с балкона пятого этажа на юго-востоке Москвы, находится в стабильно тяжелом состоянии, но появилась положительная динамика,... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T14:13
2021-08-05T20:55
происшествия
москва
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Ребенок, которого отец выкинул с балкона пятого этажа на юго-востоке Москвы, находится в стабильно тяжелом состоянии, но появилась положительная динамика, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Ребенок еще находится в стабильно тяжелом состоянии, но наутро в четверг появилась положительная динамика", — заявил собеседник агентства.Леонид Кудрявцев, выбросивший двухлетнего сына, задержан, возбуждено дело о покушении на убийство малолетнего.
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происшествия, москва
14:13 05.08.2021 (обновлено: 20:55 05.08.2021)
 
Источник рассказал о состоянии ребенка, которого отец выкинул из окна

Источник: в состоянии ребенка, которого отец выбросил из окна в Москве, есть положительная динамика

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКапельница в детской больнице
Капельница в детской больнице - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Ребенок, которого отец выкинул с балкона пятого этажа на юго-востоке Москвы, находится в стабильно тяжелом состоянии, но появилась положительная динамика, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ребенок еще находится в стабильно тяжелом состоянии, но наутро в четверг появилась положительная динамика", — заявил собеседник агентства.
Леонид Кудрявцев, выбросивший двухлетнего сына, задержан, возбуждено дело о покушении на убийство малолетнего.
Задержание мужчины, подозреваемого в убийстве своего сына
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СК показал видео допроса отца, выкинувшего ребенка из окна в Москве
 
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