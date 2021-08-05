https://ria.ru/20210805/sostoyanie-1744503336.html
Источник рассказал о состоянии ребенка, которого отец выкинул из окна
Источник рассказал о состоянии ребенка, которого отец выкинул из окна - РИА Новости, 05.08.2021
Источник рассказал о состоянии ребенка, которого отец выкинул из окна
Ребенок, которого отец выкинул с балкона пятого этажа на юго-востоке Москвы, находится в стабильно тяжелом состоянии, но появилась положительная динамика,... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T14:13
2021-08-05T14:13
2021-08-05T20:55
происшествия
москва
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Ребенок, которого отец выкинул с балкона пятого этажа на юго-востоке Москвы, находится в стабильно тяжелом состоянии, но появилась положительная динамика, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Ребенок еще находится в стабильно тяжелом состоянии, но наутро в четверг появилась положительная динамика", — заявил собеседник агентства.Леонид Кудрявцев, выбросивший двухлетнего сына, задержан, возбуждено дело о покушении на убийство малолетнего.
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происшествия, москва
14:13 05.08.2021 (обновлено: 20:55 05.08.2021)
Источник рассказал о состоянии ребенка, которого отец выкинул из окна
Источник: в состоянии ребенка, которого отец выбросил из окна в Москве, есть положительная динамика