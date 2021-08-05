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Соседка отца, выбросившего сына из окна в Москве, рассказала об инциденте
Соседка отца, выбросившего сына из окна в Москве, рассказала об инциденте - РИА Новости, 05.08.2021
Соседка отца, выбросившего сына из окна в Москве, рассказала об инциденте
Соседка Леонида Кудрявцева, выбросившего маленького сына из окна с пятого этажа на юго-востоке Москвы, рассказала РИА Новости, что скорая помощь приехала почти... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T13:28
2021-08-05T13:28
2021-08-05T14:36
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Соседка Леонида Кудрявцева, выбросившего маленького сына из окна с пятого этажа на юго-востоке Москвы, рассказала РИА Новости, что скорая помощь приехала почти сразу.По ее словам, когда приехали врачи, малыш был живой, в сознании, громко плакал и кричал, что ему больно."Когда я подошла к ребёнку и подняла голову наверх, увидела, что отец как раз стоял на балконе… Видно было, хоть и темно, что он был не в состоянии… Я сразу поняла, что он его выкинул", - добавила собеседница.На Кудрявцева возбуждено дело о покушении на убийство малолетнего, он задержан.
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"Ребенок был живой, кричал": соседка, нашедшая малыша, рассказала о событиях той ночи
Соседка, первой увидевшая выброшенного из окна ребенка и вызывавшая скорую, рассказала РИА Новости о событиях ночи.
2021-08-05T13:28
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происшествия, москва, россия
13:28 05.08.2021 (обновлено: 14:36 05.08.2021)
Соседка отца, выбросившего сына из окна в Москве, рассказала об инциденте
Соседка москвича, выбросившего сына из окна квартиры: скорая приехала через две минуты
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Соседка Леонида Кудрявцева, выбросившего маленького сына из окна с пятого этажа на юго-востоке Москвы, рассказала РИА Новости, что скорая помощь приехала почти сразу.
"Где-то 21.50 я вышла покурить на улицу, и мне соседка со второго этажа кричит: "Юля, там что-то упало, иди посмотри". Я вышла на дорогу, кричу ей, что там лежит ребёнок маленький в крови. Начала вызывать скорую. Скорая приехала очень быстро - минуты через две. Также полиция приехала быстро, буквально через минуту после скорой", - заявила собеседница.
По ее словам, когда приехали врачи, малыш был живой, в сознании, громко плакал и кричал, что ему больно.
"Когда я подошла к ребёнку и подняла голову наверх, увидела, что отец как раз стоял на балконе… Видно было, хоть и темно, что он был не в состоянии… Я сразу поняла, что он его выкинул", - добавила собеседница.
На Кудрявцева возбуждено дело о покушении на убийство малолетнего, он задержан.