https://ria.ru/20210805/sosedka-1744494744.html

Соседка отца, выбросившего сына из окна в Москве, рассказала об инциденте

Соседка отца, выбросившего сына из окна в Москве, рассказала об инциденте - РИА Новости, 05.08.2021

Соседка отца, выбросившего сына из окна в Москве, рассказала об инциденте

Соседка Леонида Кудрявцева, выбросившего маленького сына из окна с пятого этажа на юго-востоке Москвы, рассказала РИА Новости, что скорая помощь приехала почти... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T13:28

2021-08-05T13:28

2021-08-05T14:36

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Соседка Леонида Кудрявцева, выбросившего маленького сына из окна с пятого этажа на юго-востоке Москвы, рассказала РИА Новости, что скорая помощь приехала почти сразу.По ее словам, когда приехали врачи, малыш был живой, в сознании, громко плакал и кричал, что ему больно."Когда я подошла к ребёнку и подняла голову наверх, увидела, что отец как раз стоял на балконе… Видно было, хоть и темно, что он был не в состоянии… Я сразу поняла, что он его выкинул", - добавила собеседница.На Кудрявцева возбуждено дело о покушении на убийство малолетнего, он задержан.

https://ria.ru/20210805/otets-1744434002.html

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2021

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"Ребенок был живой, кричал": соседка, нашедшая малыша, рассказала о событиях той ночи Соседка, первой увидевшая выброшенного из окна ребенка и вызывавшая скорую, рассказала РИА Новости о событиях ночи. 2021-08-05T13:28 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, москва, россия