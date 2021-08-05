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Полное истощение: сланцевики пробурили скважины до дыр
Полное истощение: сланцевики пробурили скважины до дыр - РИА Новости, 05.08.2021
Полное истощение: сланцевики пробурили скважины до дыр
Американские сланцевые компании ударно наращивают добычу после прошлогоднего обвала. В июле — августе вышли на рекордные темпы. Дорогая нефть снова позволила... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T08:00
2021-08-05T15:28
экономика
сша
brent
джо байден
опек
schlumberger
fitch ratings
сланцевый газ
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Американские сланцевые компании ударно наращивают добычу после прошлогоднего обвала. В июле — августе вышли на рекордные темпы. Дорогая нефть снова позволила бурить. Но все успехи — до очередного обрушения котировок. Подноготная этого сектора — многомиллиардные убытки, истощившиеся скважины, катастрофический дефицит финансирования, повсеместные банкротства. Инвесторы уже не верят в отрасль, а сами игроки признают: это рынок "без мозгов".Выкосила пандемияПандемия сильно ударила по нефтегазовой отрасли США — прежде всего по сланцевому сектору, генерирующему основной объем добычи. В 2020-м обанкротились полторы сотни производителей. Число газовых и буровых установок неуклонно сокращалось, компании приостанавливали работу. Многие не пережили кризис.Согласно январским оценкам международного рейтингового агентства Fitch, отрасль еще два-три года не сумеет вернуться к докризисным показателям. Производители озабочены оптимизацией затрат и возвратом инвестиций, а не наращиванием добычи, указывали аналитики.Резкое восстановлениеОднако летом рынок продемонстрировал неожиданно быстрое восстановление. Добыча резко росла. США влили в мировую экономику больше нефти, чем страны ОПЕК+ вместе взятые.В августе, по прогнозу Минэнерго США, общая добыча выйдет на новый исторический максимум — 7,47 миллиона. А в Международном энергетическом агентстве (МЭА) ждут и того больше — 7,907 миллиона.Утратили довериеПоднять голову сланцевикам позволили высокие цены: баррель Brent cтоит порядка 73 долларов, WTI превысила 71 доллар."Взлет цен в этом году и ограничение добычи, введенное ОПЕК+, спровоцировали бум сланцевого бурения. Но и инвесторы потребуют финансовой отдачи", — указывает Reuters. А с этим как раз возможны проблемы. Доверие Уолл-стрит отрасль практически утратила.В 2010-2014-м развитие технологий и высокие котировки обеспечили пик инвестиций в сланцевую нефтедобычу. Семь лет назад вложения достигли 125 миллиардов долларов. Но по итогам "сланцевой десятилетки" отрасль оказалась для инвесторов сплошным разочарованием. В индексе широкого рынка S&amp;P 500 этот сектор — худший. Сорок ведущих представителей отрасли потратили почти на 200 миллиардов больше, чем заработали. Лишь единицы генерировали прибыль. Уолл-стрит потребовала от компаний жить по средствам, тратить меньше и выплачивать долги.Как отмечает Financial Times, инвесторы по-прежнему настроены скептически: помнят, как нарушали прошлые обещания придерживаться финансовой дисциплины. "Дайте нефтянику доллар, и он пробурит скважину", — цитирует издание давнюю промышленную поговорку.Сколько можно буритьСланцевики попали в замкнутый круг. Особенность отрасли — быстрое истощение скважин. Вскоре после завершения бурения добыча резко падает, и о первоначальной производительности речи уже не идет.На проблему указывали и сами игроки рынка. Чтобы компенсировать падение добычи, компании должны увеличивать число новых скважин, а это нереально без дополнительных расходов, отмечал глава нефтесервисной фирмы Schlumberger Паал Кибсгаард. Но инвесторы не желают покупать бумаги тех, кто раздувает буровые бюджеты, — рассчитывать на рост котировок в таком случае не приходится.На то, что для инвесторов сланцевых проектов "революция" обернулась настоящей катастрофой, указывал и Стив Шлотербек, бывший гендиректор EQT — крупнейшего производителя природного газа."Каждый раз, когда бурят, в трубу уходят миллиарды, — подчеркивал он. — Неудивительно, что акции продолжают падать".Если сланцевая нефть продолжит заливать рынок, новый обвал цен неизбежен. Спрос пока далек от докризисного, а как будет развиваться ситуация с ковидом, неясно. Американский инвестбанк Goldman Sachs вообще прогнозирует, что к 2025-му "сланец" потеряет экономический смысл: налицо "все признаки истощения".Это понимают и инвесторы. Так, например, перенесшая банкротство Chesapeak Energy решила действовать по-новому. Пионер сланцевого сектора, а заодно и символ его непомерных долгов, отказался от стратегии "роста любой ценой" и обещал тратить меньше, чем приносит прибыли акционерам. Но в это уже никто не верит.Бросай и бегиСланцевики бурят, "пока горячо", но когда углеводороды падают в цене, картина совсем иная. По закону нефтяники должны законсервировать недействующие скважины и вышки. Важно, чтобы оставшаяся в скважинах нефть и сопутствующие вещества, в основном метан, не просачивались в почву. Но это опять же расходы, а в средствах бурильщики стеснены. Поэтому пробуренные участки нередко просто бросают.Обанкротившаяся несколько лет назад 7S Oil and Gas оставила после себя несколько десятков дыр в земле. Подобные инциденты явно не устроят приверженца зеленого курса Джо Байдена. В конце января он уже выполнил предвыборное обещание и ввел временный мораторий на выдачу лицензий, разрешающих применять гидроразрыв пласта на общественных землях. Это достаточно серьезно: почти 13% природного газа добывают на федеральной территории. Закручивание гаек продолжится. В S&amp;P Global Platts не исключают, что к концу 2024-го добыча нефти и газа в США упадет до двух миллионов баррелей в день.
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экономика, сша, brent, джо байден, опек, schlumberger, fitch ratings, сланцевый газ, s&p 500, цены на нефть, сланцевая нефть, chesapeake energy
08:00 05.08.2021 (обновлено: 15:28 05.08.2021)
 

Полное истощение: сланцевики пробурили скважины до дыр

© AFP 2021 / Getty Images / David McNewНефтяные станки-качалки на месторождении сланцевой нефти Монтерей в США
Нефтяные станки-качалки на месторождении сланцевой нефти Монтерей в США - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© AFP 2021 / Getty Images / David McNew
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Американские сланцевые компании ударно наращивают добычу после прошлогоднего обвала. В июле — августе вышли на рекордные темпы. Дорогая нефть снова позволила бурить. Но все успехи — до очередного обрушения котировок. Подноготная этого сектора — многомиллиардные убытки, истощившиеся скважины, катастрофический дефицит финансирования, повсеместные банкротства. Инвесторы уже не верят в отрасль, а сами игроки признают: это рынок "без мозгов".

Выкосила пандемия

Пандемия сильно ударила по нефтегазовой отрасли США — прежде всего по сланцевому сектору, генерирующему основной объем добычи. В 2020-м обанкротились полторы сотни производителей. Число газовых и буровых установок неуклонно сокращалось, компании приостанавливали работу. Многие не пережили кризис.

Пострадали в первую очередь те, кто еще до ковида влез в долги — в условиях острой нехватки инвестиций. В итоге американская сланцевая промышленность потеряла 15% добычи и 75% буровых установок.

Согласно январским оценкам международного рейтингового агентства Fitch, отрасль еще два-три года не сумеет вернуться к докризисным показателям. Производители озабочены оптимизацией затрат и возвратом инвестиций, а не наращиванием добычи, указывали аналитики.
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Резкое восстановление

Однако летом рынок продемонстрировал неожиданно быстрое восстановление. Добыча резко росла. США влили в мировую экономику больше нефти, чем страны ОПЕК+ вместе взятые.

В июле производство в основных сланцевых бассейнах достигло 7,327 миллиона баррелей в день. Американская нефть, добываемая из пластов, стала третьей по объемам на мировом рынке после российской (11,2 миллиона) и саудовской (10,4 миллиона). Почти весь прирост приходится на ключевой регион — Пермский бассейн в Техасе, Нью-Мексико.

В августе, по прогнозу Минэнерго США, общая добыча выйдет на новый исторический максимум — 7,47 миллиона. А в Международном энергетическом агентстве (МЭА) ждут и того больше — 7,907 миллиона.
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Утратили доверие

Поднять голову сланцевикам позволили высокие цены: баррель Brent cтоит порядка 73 долларов, WTI превысила 71 доллар.
"Взлет цен в этом году и ограничение добычи, введенное ОПЕК+, спровоцировали бум сланцевого бурения. Но и инвесторы потребуют финансовой отдачи", — указывает Reuters. А с этим как раз возможны проблемы. Доверие Уолл-стрит отрасль практически утратила.
В 2010-2014-м развитие технологий и высокие котировки обеспечили пик инвестиций в сланцевую нефтедобычу. Семь лет назад вложения достигли 125 миллиардов долларов. Но по итогам "сланцевой десятилетки" отрасль оказалась для инвесторов сплошным разочарованием. В индексе широкого рынка S&P 500 этот сектор — худший. Сорок ведущих представителей отрасли потратили почти на 200 миллиардов больше, чем заработали. Лишь единицы генерировали прибыль. Уолл-стрит потребовала от компаний жить по средствам, тратить меньше и выплачивать долги.

В 2020-м отрасль практически лишили кредитов — инвестиции рухнули до 45 миллиардов. Некоторые крупные игроки обанкротились. Среди них Whiting Petroleum, California Resources, пионер отрасли Chesapeake Enеrgy, Extraction Oil & Gas. Другие выжили за счет поглощений.

Как отмечает Financial Times, инвесторы по-прежнему настроены скептически: помнят, как нарушали прошлые обещания придерживаться финансовой дисциплины. "Дайте нефтянику доллар, и он пробурит скважину", — цитирует издание давнюю промышленную поговорку.
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Сколько можно бурить

Сланцевики попали в замкнутый круг. Особенность отрасли — быстрое истощение скважин. Вскоре после завершения бурения добыча резко падает, и о первоначальной производительности речи уже не идет.
На проблему указывали и сами игроки рынка. Чтобы компенсировать падение добычи, компании должны увеличивать число новых скважин, а это нереально без дополнительных расходов, отмечал глава нефтесервисной фирмы Schlumberger Паал Кибсгаард. Но инвесторы не желают покупать бумаги тех, кто раздувает буровые бюджеты, — рассчитывать на рост котировок в таком случае не приходится.

Еще резче происходящее охарактеризовал глава BP Роберт Дадли. "В отличие от Саудовской Аравии и России, корректирующих добычу в зависимости от спроса, американские сланцевики реагируют исключительно на цены. Это рынок без мозгов", — констатировал он.

На то, что для инвесторов сланцевых проектов "революция" обернулась настоящей катастрофой, указывал и Стив Шлотербек, бывший гендиректор EQT — крупнейшего производителя природного газа.
"Каждый раз, когда бурят, в трубу уходят миллиарды, — подчеркивал он. — Неудивительно, что акции продолжают падать".
Если сланцевая нефть продолжит заливать рынок, новый обвал цен неизбежен. Спрос пока далек от докризисного, а как будет развиваться ситуация с ковидом, неясно. Американский инвестбанк Goldman Sachs вообще прогнозирует, что к 2025-му "сланец" потеряет экономический смысл: налицо "все признаки истощения".
Это понимают и инвесторы. Так, например, перенесшая банкротство Chesapeak Energy решила действовать по-новому. Пионер сланцевого сектора, а заодно и символ его непомерных долгов, отказался от стратегии "роста любой ценой" и обещал тратить меньше, чем приносит прибыли акционерам. Но в это уже никто не верит.

"Помимо резкого снижения зависимости от иностранных поставок, отрасль отличалась еще одной непревзойденной способностью: уничтожать сотни миллиардов с минимальной отдачей", — отмечает Financial Times.

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Оставит без копейки: Байден взялся за сланцевые компании

Бросай и беги

Сланцевики бурят, "пока горячо", но когда углеводороды падают в цене, картина совсем иная. По закону нефтяники должны законсервировать недействующие скважины и вышки. Важно, чтобы оставшаяся в скважинах нефть и сопутствующие вещества, в основном метан, не просачивались в почву. Но это опять же расходы, а в средствах бурильщики стеснены. Поэтому пробуренные участки нередко просто бросают.
Обанкротившаяся несколько лет назад 7S Oil and Gas оставила после себя несколько десятков дыр в земле.

И вот результат: в апреле в Пермском бассейне — центре нефтяной промышленности США — фактически разразилась экологическая катастрофа. Из бесхозных скважин нефть и сопутствующие вещества просочились в почву. Ликвидацию последствий оценили в 117 миллиардов долларов.

Подобные инциденты явно не устроят приверженца зеленого курса Джо Байдена. В конце января он уже выполнил предвыборное обещание и ввел временный мораторий на выдачу лицензий, разрешающих применять гидроразрыв пласта на общественных землях. Это достаточно серьезно: почти 13% природного газа добывают на федеральной территории. Закручивание гаек продолжится. В S&P Global Platts не исключают, что к концу 2024-го добыча нефти и газа в США упадет до двух миллионов баррелей в день.
 
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