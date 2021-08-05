https://ria.ru/20210805/slanets-1744410439.html

Полное истощение: сланцевики пробурили скважины до дыр

Полное истощение: сланцевики пробурили скважины до дыр - РИА Новости, 05.08.2021

Полное истощение: сланцевики пробурили скважины до дыр

Американские сланцевые компании ударно наращивают добычу после прошлогоднего обвала. В июле — августе вышли на рекордные темпы. Дорогая нефть снова позволила... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T08:00

2021-08-05T08:00

2021-08-05T15:28

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Американские сланцевые компании ударно наращивают добычу после прошлогоднего обвала. В июле — августе вышли на рекордные темпы. Дорогая нефть снова позволила бурить. Но все успехи — до очередного обрушения котировок. Подноготная этого сектора — многомиллиардные убытки, истощившиеся скважины, катастрофический дефицит финансирования, повсеместные банкротства. Инвесторы уже не верят в отрасль, а сами игроки признают: это рынок "без мозгов".Выкосила пандемияПандемия сильно ударила по нефтегазовой отрасли США — прежде всего по сланцевому сектору, генерирующему основной объем добычи. В 2020-м обанкротились полторы сотни производителей. Число газовых и буровых установок неуклонно сокращалось, компании приостанавливали работу. Многие не пережили кризис.Согласно январским оценкам международного рейтингового агентства Fitch, отрасль еще два-три года не сумеет вернуться к докризисным показателям. Производители озабочены оптимизацией затрат и возвратом инвестиций, а не наращиванием добычи, указывали аналитики.Резкое восстановлениеОднако летом рынок продемонстрировал неожиданно быстрое восстановление. Добыча резко росла. США влили в мировую экономику больше нефти, чем страны ОПЕК+ вместе взятые.В августе, по прогнозу Минэнерго США, общая добыча выйдет на новый исторический максимум — 7,47 миллиона. А в Международном энергетическом агентстве (МЭА) ждут и того больше — 7,907 миллиона.Утратили довериеПоднять голову сланцевикам позволили высокие цены: баррель Brent cтоит порядка 73 долларов, WTI превысила 71 доллар."Взлет цен в этом году и ограничение добычи, введенное ОПЕК+, спровоцировали бум сланцевого бурения. Но и инвесторы потребуют финансовой отдачи", — указывает Reuters. А с этим как раз возможны проблемы. Доверие Уолл-стрит отрасль практически утратила.В 2010-2014-м развитие технологий и высокие котировки обеспечили пик инвестиций в сланцевую нефтедобычу. Семь лет назад вложения достигли 125 миллиардов долларов. Но по итогам "сланцевой десятилетки" отрасль оказалась для инвесторов сплошным разочарованием. В индексе широкого рынка S&P 500 этот сектор — худший. Сорок ведущих представителей отрасли потратили почти на 200 миллиардов больше, чем заработали. Лишь единицы генерировали прибыль. Уолл-стрит потребовала от компаний жить по средствам, тратить меньше и выплачивать долги.Как отмечает Financial Times, инвесторы по-прежнему настроены скептически: помнят, как нарушали прошлые обещания придерживаться финансовой дисциплины. "Дайте нефтянику доллар, и он пробурит скважину", — цитирует издание давнюю промышленную поговорку.Сколько можно буритьСланцевики попали в замкнутый круг. Особенность отрасли — быстрое истощение скважин. Вскоре после завершения бурения добыча резко падает, и о первоначальной производительности речи уже не идет.На проблему указывали и сами игроки рынка. Чтобы компенсировать падение добычи, компании должны увеличивать число новых скважин, а это нереально без дополнительных расходов, отмечал глава нефтесервисной фирмы Schlumberger Паал Кибсгаард. Но инвесторы не желают покупать бумаги тех, кто раздувает буровые бюджеты, — рассчитывать на рост котировок в таком случае не приходится.На то, что для инвесторов сланцевых проектов "революция" обернулась настоящей катастрофой, указывал и Стив Шлотербек, бывший гендиректор EQT — крупнейшего производителя природного газа."Каждый раз, когда бурят, в трубу уходят миллиарды, — подчеркивал он. — Неудивительно, что акции продолжают падать".Если сланцевая нефть продолжит заливать рынок, новый обвал цен неизбежен. Спрос пока далек от докризисного, а как будет развиваться ситуация с ковидом, неясно. Американский инвестбанк Goldman Sachs вообще прогнозирует, что к 2025-му "сланец" потеряет экономический смысл: налицо "все признаки истощения".Это понимают и инвесторы. Так, например, перенесшая банкротство Chesapeak Energy решила действовать по-новому. Пионер сланцевого сектора, а заодно и символ его непомерных долгов, отказался от стратегии "роста любой ценой" и обещал тратить меньше, чем приносит прибыли акционерам. Но в это уже никто не верит.Бросай и бегиСланцевики бурят, "пока горячо", но когда углеводороды падают в цене, картина совсем иная. По закону нефтяники должны законсервировать недействующие скважины и вышки. Важно, чтобы оставшаяся в скважинах нефть и сопутствующие вещества, в основном метан, не просачивались в почву. Но это опять же расходы, а в средствах бурильщики стеснены. Поэтому пробуренные участки нередко просто бросают.Обанкротившаяся несколько лет назад 7S Oil and Gas оставила после себя несколько десятков дыр в земле. Подобные инциденты явно не устроят приверженца зеленого курса Джо Байдена. В конце января он уже выполнил предвыборное обещание и ввел временный мораторий на выдачу лицензий, разрешающих применять гидроразрыв пласта на общественных землях. Это достаточно серьезно: почти 13% природного газа добывают на федеральной территории. Закручивание гаек продолжится. В S&P Global Platts не исключают, что к концу 2024-го добыча нефти и газа в США упадет до двух миллионов баррелей в день.

https://ria.ru/20210220/moroz-1598188720.html

https://ria.ru/20201015/slanets-1579839149.html

https://ria.ru/20190305/1551545736.html

https://ria.ru/20210126/slanets-1594526161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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