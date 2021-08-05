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Символы президентской власти в России

Символы президентской власти в России - РИА Новости, 05.08.2021

Символы президентской власти в России

Согласно указу первого президента России Бориса Ельцина от 5 августа 1996 года "Об официальных символах президентской власти и их использовании при вступлении в РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T02:02

2021-08-05T02:02

2021-08-05T02:02

справки

конституция рф

россия

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Согласно указу первого президента России Бориса Ельцина от 5 августа 1996 года "Об официальных символах президентской власти и их использовании при вступлении в должность вновь избранного президента Российской Федерации", символами президентской власти были утверждены президентский Штандарт, президентский Знак и специальный экземпляр Конституции России. 6 мая 2000 года, в соответствии с указом исполняющего обязанности президента Российской Федерации Владимира Путина, специальный экземпляр Конституцииутратил официальный статус символа президента России. Штандарт (флаг) президента Российской Федерации – символ президентской власти в Российской Федерации. Утвержден указом президента Бориса Ельцина № 319 от 15 февраля 1994 года "О штандарте (флаге) президента Российской Федерации". Штандарт (флаг) президента России представляет собой квадратное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цветов (цвета Государственного флага России). В центре – золотое изображение Государственного герба России. Полотнище окаймлено золотой бахромой. На древке штандарта крепится серебряная скоба с выгравированными фамилией, именем и отчеством президента России и датами его пребывания на этом посту. Древко штандарта увенчано металлическим навершием в виде копья.Местонахождением оригинала штандарта является служебный кабинет в резиденции президента Российской Федерации в столице Российской Федерации – городе Москве.При вступлении в должность вновь избранного президента Российской Федерации оригинал штандарта (флага) располагается рядом с главой государства.Дубликат штандарта поднимается над резиденцией президента Российской Федерации в Москве, над другими резиденциями во время пребывания президента Российской Федерации в них, устанавливается и поднимается на транспортных средствах президента РФ. Символ президентской власти – Знак президента Российской Федерации состоит из знака и цепи знака. Описание символа дано указом президента Российской Федерации от 27 июля 1999 года "Об утверждении описания символа президентской власти – Знака президента Российской Федерации". Знак из золота представляет собой равноконечный крест с расширяющимися концами, с лицевой стороны покрытый рубиновой эмалью. Расстояние между концами креста – 60 миллиметров. По краям креста – узкий выпуклый рант. На лицевой стороне креста в центре – накладное изображение Государственного герба России. На оборотной стороне креста посередине – круглый медальон, по окружности которого – девиз: "Польза, честь и слава". В центре медальона – год изготовления – 1994. В нижней части медальона – изображение лавровых ветвей. Знак при помощи венка из лавровых ветвей соединяется с цепью знака.Цепь знака из золота, серебра и эмали состоит из 17 звеньев, девять из которых – в виде изображения Государственного герба России, восемь – в виде круглых розеток с девизом: "Польза, честь и слава". На оборотной стороне звеньев цепи знака помещаются накладки, покрытые белой эмалью, на которых золотыми буквами выгравированы фамилия, имя, отчество каждого президента России и год его вступления в должность. После принесения присяги президентом России Знак президента России хранится в резиденции президента в Московском Кремле. Использование Знака президента России определяется нормами государственного протокола.В соответствии с последними актами предусмотрено, что в торжественных случаях президент может надевать знак на шейной ленте, кроме того, предусмотрено в обычное время ношение специальной розетки на лацкане.При вступлении в должность вновь избранный президент России приносит присягу на специальном экземпляре Конституции Российской Федерации, который с 1996 по 2000 годы имел статус одного из трех официальных символов президентской власти.Специальный экземпляр Конституции РФ представляет собой специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации 1993 года в действующей редакции, переплетенного кожей варана красного цвета, на обложке которой размещен накладной серебряный герб России и тисненая золотом надпись "Конституция Российской Федерации". Специальный экземпляр Конституции постоянно хранится в Библиотеке администрации президента Российской Федерации в Кремле и покидает ее стены лишь для участия в процедуре вступления в должность (инаугурации) президента России. Специальный экземпляр Конституции Российской Федерации был изготовлен в 1996 году, когда, накануне повторного вступления Бориса Ельцина в должность президента, был издан президентский указ от 5 августа 1996 года "Об официальных символах президентской власти и их использовании при вступлении в должность вновь избранного президента Российской Федерации". Официальное описание данного символа президентской власти никогда не утверждалось.За сутки до назначенной на 7 мая 2000 года своей инаугурации исполняющий обязанности президента Российской Федерации Владимир Путин указом от 6 мая 2000 года "О внесении изменений и дополнения в некоторые указы президента Российской Федерации" отменил указ от 5 августа 1996 года о президентских регалиях. После этого специальный экземпляр текста Конституции утратил официальный статус символа президентской власти и сейчас считается таковым лишь по традиции (именно на нем присягали Владимир Путин в 2000, 2004, 2012, 2018 годах и Дмитрий Медведев в 2008 году). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, конституция рф, россия