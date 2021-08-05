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Пермяка оштрафовали за фото пособника нацистов в "Бессмертном полку"
Пермяка оштрафовали за фото пособника нацистов в "Бессмертном полку" - РИА Новости, 05.08.2021
Пермяка оштрафовали за фото пособника нацистов в "Бессмертном полку"
Суд приговорил к штрафу в 180 тысяч рублей жителя Пермского края, загрузившего в фотобанк проекта "Бессмертный полк онлайн" снимок пособника нацистов Андрея... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T13:16
2021-08-05T13:16
2021-08-05T13:16
происшествия
пермский край
пермь
пермский краевой суд
россия
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ПЕРМЬ, 5 авг - РИА Новости. Суд приговорил к штрафу в 180 тысяч рублей жителя Пермского края, загрузившего в фотобанк проекта "Бессмертный полк онлайн" снимок пособника нацистов Андрея Шкуро, сообщила краевая прокуратура.Суд установил, что 2 мая прошлого года обвиняемый со своего компьютера загрузил на сайт "Бессмертный полк онлайн" фото изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро."Пермский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Перми. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)... Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей", — сообщает прокуратура.Приговор не вступил в законную силу.
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происшествия, пермский край, пермь, пермский краевой суд, россия
Пермяка оштрафовали за фото пособника нацистов в "Бессмертном полку"
Суд оштрафовал пермяка на 180 тысяч рублей за фото пособника нацистов на сайте "Бессмертного полка"