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Пермяка оштрафовали за фото пособника нацистов в "Бессмертном полку"

Пермяка оштрафовали за фото пособника нацистов в "Бессмертном полку" - РИА Новости, 05.08.2021

Пермяка оштрафовали за фото пособника нацистов в "Бессмертном полку"

Суд приговорил к штрафу в 180 тысяч рублей жителя Пермского края, загрузившего в фотобанк проекта "Бессмертный полк онлайн" снимок пособника нацистов Андрея... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T13:16

2021-08-05T13:16

2021-08-05T13:16

происшествия

пермский край

пермь

пермский краевой суд

россия

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ПЕРМЬ, 5 авг - РИА Новости. Суд приговорил к штрафу в 180 тысяч рублей жителя Пермского края, загрузившего в фотобанк проекта "Бессмертный полк онлайн" снимок пособника нацистов Андрея Шкуро, сообщила краевая прокуратура.Суд установил, что 2 мая прошлого года обвиняемый со своего компьютера загрузил на сайт "Бессмертный полк онлайн" фото изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро."Пермский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Перми. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)... Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей", — сообщает прокуратура.Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20210730/chelyabinsk-1743599631.html

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