https://ria.ru/20210805/shtamm-1744487952.html

Роспотребнадзор предложил создать каталог коллекционных штаммов вирусов

Роспотребнадзор предложил создать каталог коллекционных штаммов вирусов - РИА Новости, 05.08.2021

Роспотребнадзор предложил создать каталог коллекционных штаммов вирусов

Роспотребнадзор предлагает создать единый национальный каталог коллекционных штаммов патогенных микроорганизмов и вирусов, соответствующий проект постановления... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T12:50

2021-08-05T12:50

2021-08-05T12:50

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597684881_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7ad42d7120b9a56a5e351a42cb6f6a37.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор предлагает создать единый национальный каталог коллекционных штаммов патогенных микроорганизмов и вирусов, соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."В соответствии с частью 2 статьи 11 федерального закона от 30.12.2020 № 492-ФЗ "О биологической безопасности в Российской Федерации" правительство Российской Федерации постановляет… утвердить прилагаемый порядок создания и ведения национального каталога коллекционных штаммов патогенных микроорганизмов и вирусов", - говорится в документе.Как уточняется в проекте, каталог является единой базой данных, содержащей сведения о коллекционных штаммах патогенных микроорганизмов, хранящихся в Государственных коллекциях патогенных микроорганизмов и вирусов."Основной задачей каталога является формирование, пополнение и сохранение информации единого национального централизованного фонда природных и генетически модифицированных штаммов бактерий, вирусов", - отмечается в пояснительной записке к проекту.Предполагается, что документ вступит в силу с 1 июля 2022 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210805/vaktsina-1744466818.html

https://ria.ru/20210805/shtamm-1744430365.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия