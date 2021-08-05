https://ria.ru/20210805/shtamm-1744487952.html
Роспотребнадзор предложил создать каталог коллекционных штаммов вирусов
Роспотребнадзор предложил создать каталог коллекционных штаммов вирусов - РИА Новости, 05.08.2021
Роспотребнадзор предложил создать каталог коллекционных штаммов вирусов
Роспотребнадзор предлагает создать единый национальный каталог коллекционных штаммов патогенных микроорганизмов и вирусов, соответствующий проект постановления... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T12:50
2021-08-05T12:50
2021-08-05T12:50
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор предлагает создать единый национальный каталог коллекционных штаммов патогенных микроорганизмов и вирусов, соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."В соответствии с частью 2 статьи 11 федерального закона от 30.12.2020 № 492-ФЗ "О биологической безопасности в Российской Федерации" правительство Российской Федерации постановляет… утвердить прилагаемый порядок создания и ведения национального каталога коллекционных штаммов патогенных микроорганизмов и вирусов", - говорится в документе.Как уточняется в проекте, каталог является единой базой данных, содержащей сведения о коллекционных штаммах патогенных микроорганизмов, хранящихся в Государственных коллекциях патогенных микроорганизмов и вирусов."Основной задачей каталога является формирование, пополнение и сохранение информации единого национального централизованного фонда природных и генетически модифицированных штаммов бактерий, вирусов", - отмечается в пояснительной записке к проекту.Предполагается, что документ вступит в силу с 1 июля 2022 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20210805/vaktsina-1744466818.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Роспотребнадзор предложил создать каталог коллекционных штаммов вирусов
Роспотребнадзор предложил создать единый национальный каталог коллекционных штаммов вирусов