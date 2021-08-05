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Челябинская область
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В Челябинской области новый учебный год начнется в очном режиме
В Челябинской области новый учебный год начнется в очном режиме - РИА Новости, 05.08.2021
В Челябинской области новый учебный год начнется в очном режиме
Школы Челябинской области в новом учебном году будут работать в очном режиме, переводить учащихся на дистанционное обучение не планируется, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:55
2021-08-05T15:55
челябинская область
общество
челябинская область
алексей текслер
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 авг – РИА Новости. Школы Челябинской области в новом учебном году будут работать в очном режиме, переводить учащихся на дистанционное обучение не планируется, сообщил губернатор Алексей Текслер.В четверг Текслер провел совещание по подготовке образовательных организаций региона к новому учебному годуПо мнению губернатора, сегодня основная задача – это своевременное завершение подготовки школ к новому учебному году. "Здесь нет мелочей: это и готовность помещений, завершение ремонтов, противопожарная защита и, конечно, вопрос охраны здоровья школьников. Нельзя забывать и про готовность непосредственно к учебному процессу, включая обеспечение школ учебниками и всеми необходимыми методическими материалами", - цитирует слова Текслера его пресс-служба.Кроме того, губернатор отметил, что до 1 сентября остается меньше месяца - и дети, и родители готовятся к тому, чтобы пойти в школу. "Подспорьем является возможность получить президентскую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника. Южноуральские родители этим активно пользуются, выплаты начались со 2 августа, ранее намеченного срока, и уже более 85% наших семей, это более 380 тысяч школьников, получили выплату. В ближайшее дни оставшиеся средства будут перечислены на счета родителей", - сказал он.По словам руководителя управления Роспотребназора по Челябинской области Анатолия Семенова, в прошлом году в 32% школ региона были зафиксированы очаги коронавирусной инфекции. "В этом году, учитывая новый, более контактный штамм COVID-19, ситуация остается серьезной. В сложившихся условиях необходимо усиливать темпы вакцинации. Это безопасно. Осложнения после прививки получили лишь семь человек по всей области", - отметил он.Министр образования и науки региона Александр Кузнецов сообщил на совещании, что в новом 2021-2022 учебном году на территории региона начнут работу 2468 образовательных организаций. Со 2 августа началась проверка их готовности, завершить работы планируется до 20 августа, сказал он. "В этом году актуализированы паспорта безопасности (антитеррористической защищенности) объектов образования. В целом, на создание безопасных условий обучения направлено 423,61 миллиона рублей. Это противопожарные, антитеррористические и санитарно-эпидемиологические мероприятия", - добавил министр.
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общество, челябинская область, алексей текслер
15:55 05.08.2021
 
В Челябинской области новый учебный год начнется в очном режиме

Губернатор Челябинской области Текслер: школы в новом учебном году будут работать в очном режиме

CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov / Челябинск
Челябинск - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov /
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 авг – РИА Новости. Школы Челябинской области в новом учебном году будут работать в очном режиме, переводить учащихся на дистанционное обучение не планируется, сообщил губернатор Алексей Текслер.
В четверг Текслер провел совещание по подготовке образовательных организаций региона к новому учебному году
"Сразу хочу сказать, что учебный процесс будет проходить у нас, в Челябинской области, в очном режиме. Мы не планируем переводить школы в дистанционный режим обучения. Коронавирусные ограничения, конечно, накладывают отпечаток на нашу работу, но система образования в регионе, в любом случае, должна работать четко, в надежном, плановом режиме", - сказал глава региона на совещании.
По мнению губернатора, сегодня основная задача – это своевременное завершение подготовки школ к новому учебному году. "Здесь нет мелочей: это и готовность помещений, завершение ремонтов, противопожарная защита и, конечно, вопрос охраны здоровья школьников. Нельзя забывать и про готовность непосредственно к учебному процессу, включая обеспечение школ учебниками и всеми необходимыми методическими материалами", - цитирует слова Текслера его пресс-служба.
Кроме того, губернатор отметил, что до 1 сентября остается меньше месяца - и дети, и родители готовятся к тому, чтобы пойти в школу. "Подспорьем является возможность получить президентскую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника. Южноуральские родители этим активно пользуются, выплаты начались со 2 августа, ранее намеченного срока, и уже более 85% наших семей, это более 380 тысяч школьников, получили выплату. В ближайшее дни оставшиеся средства будут перечислены на счета родителей", - сказал он.
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По словам руководителя управления Роспотребназора по Челябинской области Анатолия Семенова, в прошлом году в 32% школ региона были зафиксированы очаги коронавирусной инфекции. "В этом году, учитывая новый, более контактный штамм COVID-19, ситуация остается серьезной. В сложившихся условиях необходимо усиливать темпы вакцинации. Это безопасно. Осложнения после прививки получили лишь семь человек по всей области", - отметил он.
Министр образования и науки региона Александр Кузнецов сообщил на совещании, что в новом 2021-2022 учебном году на территории региона начнут работу 2468 образовательных организаций. Со 2 августа началась проверка их готовности, завершить работы планируется до 20 августа, сказал он. "В этом году актуализированы паспорта безопасности (антитеррористической защищенности) объектов образования. В целом, на создание безопасных условий обучения направлено 423,61 миллиона рублей. Это противопожарные, антитеррористические и санитарно-эпидемиологические мероприятия", - добавил министр.
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