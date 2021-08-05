https://ria.ru/20210805/shkoly-1744524592.html

В Челябинской области новый учебный год начнется в очном режиме

В Челябинской области новый учебный год начнется в очном режиме - РИА Новости, 05.08.2021

В Челябинской области новый учебный год начнется в очном режиме

Школы Челябинской области в новом учебном году будут работать в очном режиме, переводить учащихся на дистанционное обучение не планируется, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T15:55

2021-08-05T15:55

2021-08-05T15:55

челябинская область

общество

челябинская область

алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 авг – РИА Новости. Школы Челябинской области в новом учебном году будут работать в очном режиме, переводить учащихся на дистанционное обучение не планируется, сообщил губернатор Алексей Текслер.В четверг Текслер провел совещание по подготовке образовательных организаций региона к новому учебному годуПо мнению губернатора, сегодня основная задача – это своевременное завершение подготовки школ к новому учебному году. "Здесь нет мелочей: это и готовность помещений, завершение ремонтов, противопожарная защита и, конечно, вопрос охраны здоровья школьников. Нельзя забывать и про готовность непосредственно к учебному процессу, включая обеспечение школ учебниками и всеми необходимыми методическими материалами", - цитирует слова Текслера его пресс-служба.Кроме того, губернатор отметил, что до 1 сентября остается меньше месяца - и дети, и родители готовятся к тому, чтобы пойти в школу. "Подспорьем является возможность получить президентскую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника. Южноуральские родители этим активно пользуются, выплаты начались со 2 августа, ранее намеченного срока, и уже более 85% наших семей, это более 380 тысяч школьников, получили выплату. В ближайшее дни оставшиеся средства будут перечислены на счета родителей", - сказал он.По словам руководителя управления Роспотребназора по Челябинской области Анатолия Семенова, в прошлом году в 32% школ региона были зафиксированы очаги коронавирусной инфекции. "В этом году, учитывая новый, более контактный штамм COVID-19, ситуация остается серьезной. В сложившихся условиях необходимо усиливать темпы вакцинации. Это безопасно. Осложнения после прививки получили лишь семь человек по всей области", - отметил он.Министр образования и науки региона Александр Кузнецов сообщил на совещании, что в новом 2021-2022 учебном году на территории региона начнут работу 2468 образовательных организаций. Со 2 августа началась проверка их готовности, завершить работы планируется до 20 августа, сказал он. "В этом году актуализированы паспорта безопасности (антитеррористической защищенности) объектов образования. В целом, на создание безопасных условий обучения направлено 423,61 миллиона рублей. Это противопожарные, антитеррористические и санитарно-эпидемиологические мероприятия", - добавил министр.

https://ria.ru/20210804/dvory-1744373696.html

https://ria.ru/20210623/chelyabinsk-1738291586.html

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общество, челябинская область, алексей текслер