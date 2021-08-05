Специалист объяснил, как зашифровать секретный файл при отправке
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Массовый уход на удаленный формат работы застал компании врасплох. Многие компании, вынужденные удаленно работать с большим объемом информации и передачей данных, столкнувшись с участившимися кибератаками, не смогли себя защитить в полной мере, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
По его словам, для безопасной передачи файлов подходят программы шифрования документов, который создают специальный ключ, с помощью которого файл запечатывается на вашей стороне и распечатывается на стороне получателя, и "чем серьёзнее система шифрования, тем сложнее выглядит этот ключ". Открыть запечатанный таким ключом файл можно только с помощью специально сгенерированного сертификата.
"Открытие документа с таким уровнем шифрования возможно только через программу, в которую этот сертификат был заранее загружен — иначе говоря, ключа в виде набора символов пользователь не видит, защита происходит на программном уровне", — отмечает Мясоедов.
Эксперт также рекомендует использовать мессенджеры, предлагающие "так называемое peer-to-peer общение". С помощью них можно "обходить при передаче данных внешние сервера, благодаря чему файлы не проходят через руки третьей стороны".
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