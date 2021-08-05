https://ria.ru/20210805/shifrovka-1744427893.html

Специалист объяснил, как зашифровать секретный файл при отправке

Специалист объяснил, как зашифровать секретный файл при отправке - РИА Новости, 05.08.2021

Специалист объяснил, как зашифровать секретный файл при отправке

Массовый уход на удаленный формат работы застал компании врасплох. Многие компании, вынужденные удаленно работать с большим объемом информации и передачей... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T01:15

2021-08-05T01:15

2021-08-05T01:15

общество

технологии

компьютеры

россия

павел мясоедов

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Массовый уход на удаленный формат работы застал компании врасплох. Многие компании, вынужденные удаленно работать с большим объемом информации и передачей данных, столкнувшись с участившимися кибератаками, не смогли себя защитить в полной мере, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.По его словам, для безопасной передачи файлов подходят программы шифрования документов, который создают специальный ключ, с помощью которого файл запечатывается на вашей стороне и распечатывается на стороне получателя, и "чем серьёзнее система шифрования, тем сложнее выглядит этот ключ". Открыть запечатанный таким ключом файл можно только с помощью специально сгенерированного сертификата.Эксперт также рекомендует использовать мессенджеры, предлагающие "так называемое peer-to-peer общение". С помощью них можно "обходить при передаче данных внешние сервера, благодаря чему файлы не проходят через руки третьей стороны".

https://ria.ru/20210328/smartfon-1603161171.html

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2021

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общество, технологии, компьютеры, россия, павел мясоедов