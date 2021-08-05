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В Челябинской области выявили 40 поддельных сертификатов о вакцинации
В Челябинской области выявили 40 поддельных сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 05.08.2021
В Челябинской области выявили 40 поддельных сертификатов о вакцинации
Полиция выявила в городе Троицк Челябинской области 40 поддельных сертификатов о вакцинации граждан от новой коронавирусной инфекции, возбуждено уголовное дело, РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T09:17
2021-08-05T09:17
2021-08-05T09:17
происшествия
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гумвд
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 авг – РИА Новости. Полиция выявила в городе Троицк Челябинской области 40 поддельных сертификатов о вакцинации граждан от новой коронавирусной инфекции, возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба ГУМВД России по региону."В Троицке в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками… ГУМВД России по Челябинской области совместно с коллегами из МО МВД России "Троицкий" выявлен факт изготовления поддельных сертификатов о вакцинации граждан от COVID-19 в количестве 40 штук с внесением фиктивных сведений на портал государственных услуг", - говорится в сообщении.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), максимальная санкция указанной части статьи - до двух лет лишения свободы, уточняется в сообщении.Полиция устанавливает лиц, причастных к противоправной деятельности, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210729/medsestra-1743486677.html
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происшествия, челябинская область, здоровье - общество, гумвд, россия
В Челябинской области выявили 40 поддельных сертификатов о вакцинации
В Челябинской области полиция выявила 40 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса