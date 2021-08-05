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Шоубиз
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Звезда "Секса в большом городе" женился
Звезда "Секса в большом городе" женился - РИА Новости, 05.08.2021
Звезда "Секса в большом городе" женился
60-летний Джон Корбетт, сыгравший Эйдана Шоу в "Сексе в большом городе", женился, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T20:48
2021-08-05T20:49
шоубиз
знаменитости
сара джессика паркер
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. 60-летний Джон Корбетт, сыгравший Эйдана Шоу в "Сексе в большом городе", женился, сообщает Daily Mail.Его супругой стала 64-летняя модель и актриса Бо Дерек, с которой до свадьбы он был в отношениях 20 лет. Пара расписалась зимой 2020."Мы не хотели, чтобы 2020 стал годом, который бы все ненавидели, поэтому и решили сделать так, чтобы в воспоминаниях об этом времени было что-то замечательное", — говорит артист. Это первый брак для Корбетта, и второй для его возлюбленной. Бо была замужем за режиссером Джоном Дереком. Он умер из-за сердечной недостаточности в 1998 году. Актриса была уверена, что никогда больше не сможет вновь полюбить. Однако встреча с Корбеттом все изменила. "Он полон жизни и радости", — рассказывала о нем артистка.Сейчас ведутся работы над сиквелом "Секса в большом городе". В Сети уже появились фото со съемок проекта. На кадрах изображены исполнители главных ролей Сара Джессика Паркер и Крис Нот.
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РИА Новости
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353
60
знаменитости, сара джессика паркер
20:48 05.08.2021 (обновлено: 20:49 05.08.2021)
 

Звезда "Секса в большом городе" женился

© РИА Новости / Karo Premiere Film Company / Перейти в фотобанкКадры из фильма "Секс в большом городе-2"
Кадры из фильма Секс в большом городе-2 - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Karo Premiere Film Company
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. 60-летний Джон Корбетт, сыгравший Эйдана Шоу в "Сексе в большом городе", женился, сообщает Daily Mail.
Его супругой стала 64-летняя модель и актриса Бо Дерек, с которой до свадьбы он был в отношениях 20 лет.
Пара расписалась зимой 2020.
"Мы не хотели, чтобы 2020 стал годом, который бы все ненавидели, поэтому и решили сделать так, чтобы в воспоминаниях об этом времени было что-то замечательное", — говорит артист.
Это первый брак для Корбетта, и второй для его возлюбленной. Бо была замужем за режиссером Джоном Дереком. Он умер из-за сердечной недостаточности в 1998 году. Актриса была уверена, что никогда больше не сможет вновь полюбить. Однако встреча с Корбеттом все изменила. "Он полон жизни и радости", — рассказывала о нем артистка.
Сейчас ведутся работы над сиквелом "Секса в большом городе". В Сети уже появились фото со съемок проекта. На кадрах изображены исполнители главных ролей Сара Джессика Паркер и Крис Нот.
Сара Рамирес - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
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