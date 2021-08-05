https://ria.ru/20210805/semya-1744504095.html
Следствие опубликовало видео из дома в Хакасии, где убили семью
Следствие опубликовало видео из дома в Хакасии, где убили семью - РИА Новости, 05.08.2021
Следствие опубликовало видео из дома в Хакасии, где убили семью
Следователи опубликовали кадры из дома в селе Джирим в Хакасии, где была убита семья из пяти человек. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T14:18
2021-08-05T14:18
2021-08-05T17:50
происшествия
убийство семьи в хакасии
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КРАСНОЯРСК, 5 авг — РИА Новости. Следователи опубликовали кадры из дома в селе Джирим в Хакасии, где была убита семья из пяти человек.На видео длиной в 52 секунды показано, как работают следователи и эксперты-криминалисты, собирающие улики, а также комнаты деревенского дома и столовый нож, возможно, ставший орудием убийства. На финальных кадрах можно увидеть подозреваемого.Ранее сообщалось, что в Ширинском районе в селе Джирим убили семью из пяти человек: женщину, ее супруга, сына, внучку и брата мужа. Всех их нашли с ножевыми ранениями. Полиция задержала местного жителя, который недавно освободился из колонии, проведя там 18 лет за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии.
https://ria.ru/20210805/khakasiya-1744474771.html
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Кадры из хакасского села Джирим, где была зверски убита семья из пяти человек
СК опубликовал кадры из хакасского села Джирим, где была зверски убита семья из пяти человек. Подозреваемый — местный житель, которого уже судили за особо тяжкие преступления.
2021-08-05T14:18
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происшествия, убийство семьи в хакасии
14:18 05.08.2021 (обновлено: 17:50 05.08.2021)
Следствие опубликовало видео из дома в Хакасии, где убили семью
Следователи опубликовали видео из дома в селе Джирим в Хакасии, где была убита семья из пяти человек
КРАСНОЯРСК, 5 авг — РИА Новости.
Следователи опубликовали кадры из дома в селе Джирим в Хакасии
, где была убита семья из пяти человек.
На видео длиной в 52 секунды показано, как работают следователи и эксперты-криминалисты, собирающие улики, а также комнаты деревенского дома и столовый нож, возможно, ставший орудием убийства. На финальных кадрах можно увидеть подозреваемого.
Ранее сообщалось, что в Ширинском районе в селе Джирим убили семью из пяти человек: женщину, ее супруга, сына, внучку и брата мужа. Всех их нашли с ножевыми ранениями. Полиция задержала местного жителя, который недавно освободился из колонии, проведя там 18 лет за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии.