https://ria.ru/20210805/semya-1744504095.html

Следствие опубликовало видео из дома в Хакасии, где убили семью

Следствие опубликовало видео из дома в Хакасии, где убили семью - РИА Новости, 05.08.2021

Следствие опубликовало видео из дома в Хакасии, где убили семью

Следователи опубликовали кадры из дома в селе Джирим в Хакасии, где была убита семья из пяти человек. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T14:18

2021-08-05T14:18

2021-08-05T17:50

происшествия

убийство семьи в хакасии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744512933_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_b0e23f9851844ec600a71f56e3e39f13.jpg

КРАСНОЯРСК, 5 авг — РИА Новости. Следователи опубликовали кадры из дома в селе Джирим в Хакасии, где была убита семья из пяти человек.На видео длиной в 52 секунды показано, как работают следователи и эксперты-криминалисты, собирающие улики, а также комнаты деревенского дома и столовый нож, возможно, ставший орудием убийства. На финальных кадрах можно увидеть подозреваемого.Ранее сообщалось, что в Ширинском районе в селе Джирим убили семью из пяти человек: женщину, ее супруга, сына, внучку и брата мужа. Всех их нашли с ножевыми ранениями. Полиция задержала местного жителя, который недавно освободился из колонии, проведя там 18 лет за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии.

https://ria.ru/20210805/khakasiya-1744474771.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры из хакасского села Джирим, где была зверски убита семья из пяти человек СК опубликовал кадры из хакасского села Джирим, где была зверски убита семья из пяти человек. Подозреваемый — местный житель, которого уже судили за особо тяжкие преступления. 2021-08-05T14:18 true PT0M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, убийство семьи в хакасии