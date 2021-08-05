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Самолет рейса Москва — Новый Уренгой сел в Сургуте

Самолет рейса Москва — Новый Уренгой сел в Сургуте - РИА Новости, 05.08.2021

Самолет рейса Москва — Новый Уренгой сел в Сургуте

Самолет российской авиакомпании "ЮТэйр" (Utair) Москва - Новый Уренгой сел в Сургуте из-за тумана в пункте прибытия, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T13:22

2021-08-05T13:22

2021-08-05T13:22

происшествия

сургут

новый уренгой

москва

ютэйр

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Самолет российской авиакомпании "ЮТэйр" (Utair) Москва - Новый Уренгой сел в Сургуте из-за тумана в пункте прибытия, сообщила РИА Новости представитель перевозчика."Рейс 241 Москва - Новый Уренгой сел в Сургуте из-за тумана в Новом Уренгое", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что посадка прошла штатно. Вылет самолета планируется в 15.30 по местному времени (13.30 мск).

https://ria.ru/20210805/passaizhry-1744440794.html

сургут

новый уренгой

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сургут, новый уренгой, москва, ютэйр