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Самолет рейса Москва — Новый Уренгой сел в Сургуте
Самолет рейса Москва — Новый Уренгой сел в Сургуте - РИА Новости, 05.08.2021
Самолет рейса Москва — Новый Уренгой сел в Сургуте
Самолет российской авиакомпании "ЮТэйр" (Utair) Москва - Новый Уренгой сел в Сургуте из-за тумана в пункте прибытия, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T13:22
2021-08-05T13:22
2021-08-05T13:22
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новый уренгой
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Самолет российской авиакомпании "ЮТэйр" (Utair) Москва - Новый Уренгой сел в Сургуте из-за тумана в пункте прибытия, сообщила РИА Новости представитель перевозчика."Рейс 241 Москва - Новый Уренгой сел в Сургуте из-за тумана в Новом Уренгое", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что посадка прошла штатно. Вылет самолета планируется в 15.30 по местному времени (13.30 мск).
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происшествия, сургут, новый уренгой, москва, ютэйр
Самолет рейса Москва — Новый Уренгой сел в Сургуте
Самолет авиакомпании "ЮТэйр" Москва — Новый Уренгой сел в Сургуте из-за тумана