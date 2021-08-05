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Летевший в Москву самолет вернулся в Челябинск
Летевший в Москву самолет вернулся в Челябинск - РИА Новости, 05.08.2021
Летевший в Москву самолет вернулся в Челябинск
Самолет авиакомпании "Россия" вылетел в четверг утром из Челябинска в Москву, но по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета, на борту находились 83... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T09:09
2021-08-05T09:09
2021-08-05T09:29
происшествия
шереметьево (аэропорт)
курчатов
челябинск
москва
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 авг – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия" вылетел в четверг утром из Челябинска в Москву, но по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета, на борту находились 83 пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе челябинского аэропорта."Сегодня, 5 августа, из международного аэропорта Челябинска имени Курчатова в 05.25 (03.35 мск) по расписанию вылетел рейс №6267 авиакомпании "Россия" в "Шереметьево" (Москва). По техническим причинам экипаж принял решение на возврат на аэродром вылета и произвел посадку в штатном режиме. Все 84 пассажира чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении.Пассажирам предоставлена вода, питание, комната матери и ребёнка, уточняется в сообщении.Пассажиры рейса будут доставлены в Шереметьево резервным бортом, вылет запланирован на 11.20 (08.20 мск), добавляется в сообщении.Уральская транспортная прокуратура уточнила, что предварительная причина произошедшего - срабатывание датчика низкого давления в топливной системе.
https://ria.ru/20210805/passaizhry-1744440794.html
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происшествия, шереметьево (аэропорт), курчатов, челябинск, москва
09:09 05.08.2021 (обновлено: 09:29 05.08.2021)
Летевший в Москву самолет вернулся в Челябинск
Летевший в Москву самолет авиакомпании "Россия" вернулся в Челябинск по техническим причинам