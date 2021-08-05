Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210805/samolet-1744446917.html
Летевший в Москву самолет вернулся в Челябинск
Летевший в Москву самолет вернулся в Челябинск - РИА Новости, 05.08.2021
Летевший в Москву самолет вернулся в Челябинск
Самолет авиакомпании "Россия" вылетел в четверг утром из Челябинска в Москву, но по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета, на борту находились 83... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T09:09
2021-08-05T09:29
происшествия
шереметьево (аэропорт)
курчатов
челябинск
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 5 авг – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия" вылетел в четверг утром из Челябинска в Москву, но по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета, на борту находились 83 пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе челябинского аэропорта."Сегодня, 5 августа, из международного аэропорта Челябинска имени Курчатова в 05.25 (03.35 мск) по расписанию вылетел рейс №6267 авиакомпании "Россия" в "Шереметьево" (Москва). По техническим причинам экипаж принял решение на возврат на аэродром вылета и произвел посадку в штатном режиме. Все 84 пассажира чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении.Пассажирам предоставлена вода, питание, комната матери и ребёнка, уточняется в сообщении.Пассажиры рейса будут доставлены в Шереметьево резервным бортом, вылет запланирован на 11.20 (08.20 мск), добавляется в сообщении.Уральская транспортная прокуратура уточнила, что предварительная причина произошедшего - срабатывание датчика низкого давления в топливной системе.
https://ria.ru/20210805/passaizhry-1744440794.html
курчатов
челябинск
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, шереметьево (аэропорт), курчатов, челябинск, москва
09:09 05.08.2021 (обновлено: 09:29 05.08.2021)
 
Летевший в Москву самолет вернулся в Челябинск

Летевший в Москву самолет авиакомпании "Россия" вернулся в Челябинск по техническим причинам

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 5 авг – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия" вылетел в четверг утром из Челябинска в Москву, но по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета, на борту находились 83 пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе челябинского аэропорта.
"Сегодня, 5 августа, из международного аэропорта Челябинска имени Курчатова в 05.25 (03.35 мск) по расписанию вылетел рейс №6267 авиакомпании "Россия" в "Шереметьево" (Москва). По техническим причинам экипаж принял решение на возврат на аэродром вылета и произвел посадку в штатном режиме. Все 84 пассажира чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении.
Пассажирам предоставлена вода, питание, комната матери и ребёнка, уточняется в сообщении.
Пассажиры рейса будут доставлены в Шереметьево резервным бортом, вылет запланирован на 11.20 (08.20 мск), добавляется в сообщении.
Уральская транспортная прокуратура уточнила, что предварительная причина произошедшего - срабатывание датчика низкого давления в топливной системе.
Пассажиры в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
Вчера, 07:37
Пассажиры севшего в Казани рейса вылетели в Москву на другом самолете
 
ПроисшествияШереметьево (аэропорт)КурчатовЧелябинскМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22Эксперты рассказали, кто попадет под углеродные налоги в будущем
07:21В Крыму заявили, что Зеленский не извлек уроков из событий 2014 года
07:07В СК рассказали о причастных к убийству Андрея Стенина в Донбассе
06:49"Даже лучше, чем раньше": посол Кении в России привился "Спутником V"
06:41Эксперт рассказал, где лучше хранить свои накопления
06:04Мошенники придумали схему обмана с выдачей кредита без ведома клиента
06:04В Хакасии предъявили обвинение подозреваемому в убийстве семьи
06:02В Иркутской области подросток погиб от удара током
05:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
04:44Все пассажиры разбившегося на Аляске самолета погибли
04:34На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной
04:15Психолог рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники
04:11Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили в голову во время митинга
03:53Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы
03:33Российский телескоп "Спектр-РГ" подтвердил теорию Большого взрыва
03:23В учениях в Приморье впервые участвуют новейшие БМП-3 флотской модификации
03:15IT-специалист рассказал, какие приложения могут спасти вашу жизнь
03:13Роскачество рассказало, как правильно выбрать и съесть дыню
03:09Эпидемиолог предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19
02:34На Аляске пропал экскурсионный самолет с шестью людьми на борту
Лента новостейМолния