https://ria.ru/20210805/samolet-1744428398.html
Самолет рейса Екатеринбург — Москва экстренно сел в Казани
Самолет рейса Екатеринбург — Москва экстренно сел в Казани - РИА Новости, 05.08.2021
Самолет рейса Екатеринбург — Москва экстренно сел в Казани
Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет в ночь на четверг совершил высуженную посадку в Казани, сообщил РИА Новости пресс-секретарь международного аэропорта... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T00:22
2021-08-05T00:22
2021-08-05T00:44
происшествия
казань
екатеринбург
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_498:481:3071:1928_1920x0_80_0_0_2b13d3674d5c0e50aefeb69c46e542f3.jpg
КАЗАНЬ, 5 авг — РИА Новости. Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет в ночь на четверг совершил высуженную посадку в Казани, сообщил РИА Новости пресс-секретарь международного аэропорта "Казань" Адель Гатауллин."Пятого августа в 00.03 в аэропорту "Казань" совершил вынужденную посадку борт, следовавший рейсом Екатеринбург — Москва. Посадка прошла благополучно", — сказал он.Ранее несколько СМИ сообщили, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Екатеринбурга в Москву, спустя примерно час полета подал сигнал тревоги и стал снижаться. Самолет принадлежит авиакомпании "Россия". РИА Новости пока не располагает комментарием авиакомпании.Как сообщило местное агентство "Татар-информ" со ссылкой на источник, на борту находились 26 пассажиров и четыре члена экипажа.
https://ria.ru/20210803/samolet-1744102514.html
казань
екатеринбург
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_760:464:2872:2048_1920x0_80_0_0_fed4228f479e462df6d70c9c2b60f306.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, екатеринбург, москва, россия
00:22 05.08.2021 (обновлено: 00:44 05.08.2021)
Самолет рейса Екатеринбург — Москва экстренно сел в Казани
Самолет рейса Екатеринбург — Москва совершил вынужденную посадку в аэропорте "Казань"
КАЗАНЬ, 5 авг — РИА Новости.
Летевший из Екатеринбурга
в Москву
самолет в ночь на четверг совершил высуженную посадку в Казани, сообщил РИА Новости пресс-секретарь международного аэропорта "Казань" Адель Гатауллин.
"Пятого августа в 00.03 в аэропорту "Казань" совершил вынужденную посадку борт, следовавший рейсом Екатеринбург — Москва. Посадка прошла благополучно", — сказал он.
Ранее несколько СМИ сообщили, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Екатеринбурга в Москву, спустя примерно час полета подал сигнал тревоги и стал снижаться. Самолет принадлежит авиакомпании "Россия". РИА Новости пока не располагает комментарием авиакомпании.
Как сообщило местное агентство "Татар-информ" со ссылкой на источник, на борту находились 26 пассажиров и четыре члена экипажа.