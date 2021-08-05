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Самолет рейса Екатеринбург — Москва экстренно сел в Казани
Самолет рейса Екатеринбург — Москва экстренно сел в Казани - РИА Новости, 05.08.2021
Самолет рейса Екатеринбург — Москва экстренно сел в Казани
Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет в ночь на четверг совершил высуженную посадку в Казани, сообщил РИА Новости пресс-секретарь международного аэропорта... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T00:22
2021-08-05T00:44
происшествия
казань
екатеринбург
москва
россия
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КАЗАНЬ, 5 авг — РИА Новости. Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет в ночь на четверг совершил высуженную посадку в Казани, сообщил РИА Новости пресс-секретарь международного аэропорта "Казань" Адель Гатауллин."Пятого августа в 00.03 в аэропорту "Казань" совершил вынужденную посадку борт, следовавший рейсом Екатеринбург — Москва. Посадка прошла благополучно", — сказал он.Ранее несколько СМИ сообщили, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Екатеринбурга в Москву, спустя примерно час полета подал сигнал тревоги и стал снижаться. Самолет принадлежит авиакомпании "Россия". РИА Новости пока не располагает комментарием авиакомпании.Как сообщило местное агентство "Татар-информ" со ссылкой на источник, на борту находились 26 пассажиров и четыре члена экипажа.
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происшествия, казань, екатеринбург, москва, россия
00:22 05.08.2021 (обновлено: 00:44 05.08.2021)
 
Самолет рейса Екатеринбург — Москва экстренно сел в Казани

Самолет рейса Екатеринбург — Москва совершил вынужденную посадку в аэропорте "Казань"

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 5 авг — РИА Новости. Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет в ночь на четверг совершил высуженную посадку в Казани, сообщил РИА Новости пресс-секретарь международного аэропорта "Казань" Адель Гатауллин.
"Пятого августа в 00.03 в аэропорту "Казань" совершил вынужденную посадку борт, следовавший рейсом Екатеринбург — Москва. Посадка прошла благополучно", — сказал он.
Ранее несколько СМИ сообщили, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Екатеринбурга в Москву, спустя примерно час полета подал сигнал тревоги и стал снижаться. Самолет принадлежит авиакомпании "Россия". РИА Новости пока не располагает комментарием авиакомпании.
Как сообщило местное агентство "Татар-информ" со ссылкой на источник, на борту находились 26 пассажиров и четыре члена экипажа.
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 08:48
В Екатеринбурге вынужденно сел пассажирский самолет
 
ПроисшествияКазаньЕкатеринбургМоскваРоссия
 
 
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