https://ria.ru/20210805/samolet-1744428398.html

Самолет рейса Екатеринбург — Москва экстренно сел в Казани

Самолет рейса Екатеринбург — Москва экстренно сел в Казани - РИА Новости, 05.08.2021

Самолет рейса Екатеринбург — Москва экстренно сел в Казани

Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет в ночь на четверг совершил высуженную посадку в Казани, сообщил РИА Новости пресс-секретарь международного аэропорта... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T00:22

2021-08-05T00:22

2021-08-05T00:44

происшествия

казань

екатеринбург

москва

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КАЗАНЬ, 5 авг — РИА Новости. Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет в ночь на четверг совершил высуженную посадку в Казани, сообщил РИА Новости пресс-секретарь международного аэропорта "Казань" Адель Гатауллин."Пятого августа в 00.03 в аэропорту "Казань" совершил вынужденную посадку борт, следовавший рейсом Екатеринбург — Москва. Посадка прошла благополучно", — сказал он.Ранее несколько СМИ сообщили, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Екатеринбурга в Москву, спустя примерно час полета подал сигнал тревоги и стал снижаться. Самолет принадлежит авиакомпании "Россия". РИА Новости пока не располагает комментарием авиакомпании.Как сообщило местное агентство "Татар-информ" со ссылкой на источник, на борту находились 26 пассажиров и четыре члена экипажа.

https://ria.ru/20210803/samolet-1744102514.html

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происшествия, казань, екатеринбург, москва, россия