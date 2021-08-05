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Первый в Китае робот-строитель сошел с производственной линии
Первый в Китае робот-строитель сошел с производственной линии - РИА Новости, 05.08.2021
Первый в Китае робот-строитель сошел с производственной линии
Первый в Китае робот-строитель сошел с производственной линии в провинции Цзянсу, сообщает издание "Кэцзи жибао". РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T10:47
2021-08-05T10:47
2021-08-05T10:48
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китай
роботы
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МОСКВА, 5 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Первый в Китае робот-строитель сошел с производственной линии в провинции Цзянсу, сообщает издание "Кэцзи жибао".Аппарат используют для строительства линии метро в городе Гуанчжоу. Оснащенный 72 датчиками и 50 камерами, робот имеет длину 80 метров, весит 460 тонн. Он может устанавливать балки весом до 120 тонн. Благодаря технологии позиционирования Beidouробот производит измерения с точностью до 10 милиметров, сообщил один из разработчиков.
https://ria.ru/20210802/tanki-1743997886.html
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технологии, китай, роботы