https://ria.ru/20210805/robot-stroitel-1744457873.html

Первый в Китае робот-строитель сошел с производственной линии

Первый в Китае робот-строитель сошел с производственной линии - РИА Новости, 05.08.2021

Первый в Китае робот-строитель сошел с производственной линии

Первый в Китае робот-строитель сошел с производственной линии в провинции Цзянсу, сообщает издание "Кэцзи жибао". РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T10:47

2021-08-05T10:47

2021-08-05T10:48

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китай

роботы

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МОСКВА, 5 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Первый в Китае робот-строитель сошел с производственной линии в провинции Цзянсу, сообщает издание "Кэцзи жибао".Аппарат используют для строительства линии метро в городе Гуанчжоу. Оснащенный 72 датчиками и 50 камерами, робот имеет длину 80 метров, весит 460 тонн. Он может устанавливать балки весом до 120 тонн. Благодаря технологии позиционирования Beidouробот производит измерения с точностью до 10 милиметров, сообщил один из разработчиков.

https://ria.ru/20210802/tanki-1743997886.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, китай, роботы