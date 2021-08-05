https://ria.ru/20210805/rebenok-1744571916.html

В Новосибирске женщина выронила ребенка из окна, убегая от полицейских

В Новосибирске женщина выронила ребенка из окна, убегая от полицейских - РИА Новости, 05.08.2021

В Новосибирске женщина выронила ребенка из окна, убегая от полицейских

Нетрезвая женщина в Новосибирске устроила скандал прибывшим по сообщению родственников полицейским, а в итоге при попытке сбежать уронила полуторагодовалого... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T19:01

2021-08-05T19:01

2021-08-05T19:01

происшествия

новосибирск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НОВОСИБИРСК, 5 авг – РИА Новости. Нетрезвая женщина в Новосибирске устроила скандал прибывшим по сообщению родственников полицейским, а в итоге при попытке сбежать уронила полуторагодовалого ребенка из окна первого этажа, сообщил журналистам представитель главка МВД.По данным ГУМВД, в четверг в 17:35 (13:35 мск) жительница Новосибирска позвонила в полицию и сообщила, что ее родственница находится в квартире дома в Заельцовском районе города в состоянии опьянения с полуторагодовалым ребенком. На место прибыли участковые уполномоченные полиции и сотрудники отдела опеки и попечительства Центрального округа."В квартире, расположенной на пятом этаже данного дома, дверь никто не открывал. По истечении некоторого времени дверь открыла женщина с малолетним ребенком на руках. После того, как сотрудники полиции предложили женщине проехать в отдел полиции, гражданка устроила скандал и ударила одного из сотрудников полиции", - рассказали в главке.По данным ГУМВД, после длительных уговоров полицейских женщина спустилась с ними до первого этажа, где забежала в оставленную открытой дверь соседской квартиры и заперлась в ней. Полицейские уговаривали ее открыть дверь, а затем, услышав странные звуки, выбежали на улицу, где увидели, что женщина, пытаясь выбраться через окно первого этажа, выронила ребенка на землю."Гражданка была доставлена в отдел полиции… для выяснения всех обстоятельств. В отделе полиции женщина продолжала ввести себя неадекватно, пытаясь применить противоправные действия к сотрудникам полиции. В настоящее время сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка. Также установлено, что женщина состоит на учете в ПДН как неблагополучный родитель", - говорится в сообщении. Один из полицейских с прибывшими врачами скорой помощи сопроводил ребенка в больницу.Следователи СК организовали проверку по факту произошедшего, сообщает следственное управление СК РФ по региону. Им уже удалось выяснить, что родственники пожаловались в полицию на злоупотребление женщиной спиртным и ненадлежащее воспитание детей. Женщине, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, было предложено пройти в служебный автомобиль для составления материала об изъятии ребенка и помещении его в реабилитационный центр. По данным СК, ребенок выпал из рук женщины, когда она спрыгнула из окна первого этажа на землю. Его состояние не уточняется, однако по данным СМИ малыш получил ушибы и, возможно, сотрясение.

https://ria.ru/20210805/sosedka-1744494744.html

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новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новосибирск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия