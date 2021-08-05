https://ria.ru/20210805/realme-1744530173.html

В России показали смартфон realme GT с процессором Snapdragon 888

В России показали смартфон realme GT с процессором Snapdragon 888 - РИА Новости, 05.08.2021

В России показали смартфон realme GT с процессором Snapdragon 888

Компания realme объявила о скором старте продаж своего первого смартфона, получившего процессор флагманский процессор Snapdragon 888. Модель realme GT поступит... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T16:19

2021-08-05T16:19

2021-08-05T16:44

наука

технологии

гаджеты

realme

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Компания realme объявила о скором старте продаж своего первого смартфона, получившего процессор флагманский процессор Snapdragon 888. Модель realme GT поступит в продажу 6 августа.Смартфон выполнен в дизайне, вдохновленным спортивными автомобилями середины XX века. GT доступен в двух цветовых вариантах — серебристый и желтый. Последний получил отделку из веганской кожи со вставкой из черной полосы.Модель получилась компактной благодаря использованию 6,43-дюймовый экрана SuperAMOLED с высокой частотой обновления картинки. Экран имеет встроенный сканер отпечатков пальцев. В realme GT продвинутая аудиосистема, состоящая из двух динамиков с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio.Производительность смартфона беспрецедентна — платформой для realme GT послужил процессор Qualcomm Snapdragon 888 с быстрой памятью. Потенциал мощного чипа поддержан обновленной системой охлаждения с тепловой трубкой с использованием материалов из нержавеющей стали. Разработка realme эффективнее традиционной системы охлаждения на 50 процентов.Смартфон оснащен тройной камерой Sony, главный сенсор которой с разрешением 64 Мп. Заявлен новый режим ночной съемки портретов и возможностью получать профессиональные фотографии благодаря алгоритмам искусственного интеллекта. А любителям селфи понравится фронтальная 16-мегапиксельная камера.Емкость аккумулятора realme GT составляет 4500 мАч. В комплекте поставки идет быстрая 65-ваттная зарядкой SuperDart, восстанавливающей заряд полностью всего за 35 минут. Наконец, производитель обещает, что realme GT — одно из первых устройств, поддерживающих будущее обновление до Android 12.В России realme GT поступит в продажу в конфигурации 8/128 ГБ с поддержкой 5G (частотный диапазон N79) эксклюзивно в сети DNS. С 6 августа и до 13 сентября смартфон можно будет купить одним из способов:- По цене 54 990 рублей с подарком — 39-дюймовым телевизором.- Со скидкой в 5000 руб. (от рекомендованной розничной цены).- В рассрочку 0-0-12.Для покупателей в официальной рознице до 13 сентября будет доступна программа защиты экрана с единоразовой бесплатной заменой в течение трех месяцев.

https://ria.ru/20210721/zaryadka-1742252439.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, гаджеты, realme