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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210805/razgovor-1744561640.html
Путин обсудил с президентом Эквадора борьбу с коронавирусом
Путин обсудил с президентом Эквадора борьбу с коронавирусом - РИА Новости, 05.08.2021
Путин обсудил с президентом Эквадора борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Эквадора Гильермо Лассо, лидеры обсудили борьбу с COVID-19, сотрудничество в экономике и... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T18:15
2021-08-05T18:15
распространение коронавируса
в мире
эквадор
владимир путин
коронавирусы
гильермо лассо
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Эквадора Гильермо Лассо, лидеры обсудили борьбу с COVID-19, сотрудничество в экономике и другие вопросы, сообщает пресс-служба Кремля."При обсуждении проблематики российско-эквадорских отношений подтвержден взаимный настрой на активизацию усилий по развитию сотрудничества в политической, торгово-экономической и других сферах. Рассмотрены также вопросы совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Добавляется, что Путин поздравил Лассо с предстоящим Днем независимости Эквадора, который отмечается 10 августа. Главы государств условились о продолжении контактов.
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в мире, эквадор, владимир путин, коронавирусы, гильермо лассо, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:15 05.08.2021
 
Путин обсудил с президентом Эквадора борьбу с коронавирусом

Президент России Путин и президент Эквадора Лассо обсудили по телефону борьбу с коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Эквадора Гильермо Лассо, лидеры обсудили борьбу с COVID-19, сотрудничество в экономике и другие вопросы, сообщает пресс-служба Кремля.
"При обсуждении проблематики российско-эквадорских отношений подтвержден взаимный настрой на активизацию усилий по развитию сотрудничества в политической, торгово-экономической и других сферах. Рассмотрены также вопросы совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Добавляется, что Путин поздравил Лассо с предстоящим Днем независимости Эквадора, который отмечается 10 августа. Главы государств условились о продолжении контактов.
 
Распространение коронавирусаВ миреЭквадорВладимир ПутинКоронавирусыГильермо ЛассоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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