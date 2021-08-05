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Путин обсудил с президентом Эквадора борьбу с коронавирусом

Путин обсудил с президентом Эквадора борьбу с коронавирусом - РИА Новости, 05.08.2021

Путин обсудил с президентом Эквадора борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Эквадора Гильермо Лассо, лидеры обсудили борьбу с COVID-19, сотрудничество в экономике и... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T18:15

2021-08-05T18:15

2021-08-05T18:15

распространение коронавируса

в мире

эквадор

владимир путин

коронавирусы

гильермо лассо

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Эквадора Гильермо Лассо, лидеры обсудили борьбу с COVID-19, сотрудничество в экономике и другие вопросы, сообщает пресс-служба Кремля."При обсуждении проблематики российско-эквадорских отношений подтвержден взаимный настрой на активизацию усилий по развитию сотрудничества в политической, торгово-экономической и других сферах. Рассмотрены также вопросы совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Добавляется, что Путин поздравил Лассо с предстоящим Днем независимости Эквадора, который отмечается 10 августа. Главы государств условились о продолжении контактов.

эквадор

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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