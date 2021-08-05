https://ria.ru/20210805/putin-1744467048.html
Заседание правительства с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Заседание правительства с участием Владимира Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 05.08.2021
Заседание правительства с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание правительства. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:47
2021-08-05T15:47
2021-08-05T15:49
политика
владимир путин
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744446264_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_9d59539be09b8fde0c5c78f2cf01208e.jpg
Президент России Владимир Путин проводит заседание правительства.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744446264_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_49282609d16a4b2ff86e14a68830098a.jpg
LIVE: Путин проводит совещание с членами Правительства
LIVE: Путин проводит совещание с членами Правительства
2021-08-05T15:47
true
PT47M03S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, правительство рф, видео
Заседание правительства с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание правительства.
2021-08-05T15:47
true
PT47M03S
15:47 05.08.2021 (обновлено: 15:49 05.08.2021)
Заседание правительства с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание правительства.