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В Оренбуржье расширят производство стальных бесшовных труб
В Оренбуржье расширят производство стальных бесшовных труб - РИА Новости, 05.08.2021
В Оренбуржье расширят производство стальных бесшовных труб
Завод "Полимерстрой", входящий в группу компаний KSP Steel, планирует расширить производство в Оренбурге, сообщил генеральный директор ООО "Торговый дом KSP... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T17:16
2021-08-05T17:17
оренбургская область
экономика
оренбург
оренбургская область
вячеслав мальцев
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 5 авг — РИА Новости. Завод "Полимерстрой", входящий в группу компаний KSP Steel, планирует расширить производство в Оренбурге, сообщил генеральный директор ООО "Торговый дом KSP Steel" Вячеслав Мальцев во время рабочей встречи с губернатором региона Денисом Паслером."Компания ООО "Торговый дом KSP Steel" является одним из крупнейших производителей стальных бесшовных труб различного диаметра и назначения. В Оренбургской области ее представляет предприятие ООО "Полимерстрой", которое в следующем году отметит свой 25-летний юбилей. Завод стал первым в России, который освоил производство труб с нанесением теплоизоляции, а также с внутренней и наружной защитой от коррозии", - передает пресс-служба правительства региона.Во время встречи был затронут вопрос инвестиционного проекта - второй очереди завода "Полимерстрой". В планах инвестора - вложить около 500 миллионов рублей в строительство нового производственного корпуса площадью 8,5 тысяч квадратных метров, а также в создание нескольких производственных линий.В результате для оренбуржцев появятся 140 новых рабочих мест. К строительству нового здания планируется приступить в следующем году.По итогам встречи стороны договорились, что правительство области окажет поддержку инвестору в переговорах с ресурсоснабжающими организациями, чтобы решить вопросы подвода коммуникаций к новому цеху.Вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов после встречи отметил, что экономический блок правительства проводит комплексную работу с инвесторами.
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экономика, оренбург, оренбургская область, вячеслав мальцев, денис паслер
17:16 05.08.2021 (обновлено: 17:17 05.08.2021)
 

В Оренбуржье расширят производство стальных бесшовных труб

© Фото предоставлено пресс-службой Оренбургской областиГенеральный директор ООО "Торговый дом KSP Steel" Вячеслав Мальцев во время рабочей встречи с губернатором региона Денисом Паслером
Генеральный директор ООО Торговый дом KSP Steel Вячеслав Мальцев во время рабочей встречи с губернатором региона Денисом Паслером
© Фото предоставлено пресс-службой Оренбургской области
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ОРЕНБУРГ, 5 авг — РИА Новости. Завод "Полимерстрой", входящий в группу компаний KSP Steel, планирует расширить производство в Оренбурге, сообщил генеральный директор ООО "Торговый дом KSP Steel" Вячеслав Мальцев во время рабочей встречи с губернатором региона Денисом Паслером.
"Компания ООО "Торговый дом KSP Steel" является одним из крупнейших производителей стальных бесшовных труб различного диаметра и назначения. В Оренбургской области ее представляет предприятие ООО "Полимерстрой", которое в следующем году отметит свой 25-летний юбилей. Завод стал первым в России, который освоил производство труб с нанесением теплоизоляции, а также с внутренней и наружной защитой от коррозии", - передает пресс-служба правительства региона.
Во время встречи был затронут вопрос инвестиционного проекта - второй очереди завода "Полимерстрой". В планах инвестора - вложить около 500 миллионов рублей в строительство нового производственного корпуса площадью 8,5 тысяч квадратных метров, а также в создание нескольких производственных линий.
В результате для оренбуржцев появятся 140 новых рабочих мест. К строительству нового здания планируется приступить в следующем году.
"Важно, что предприятие будет выпускать востребованную на рынке продукцию и обеспечит жителей работой с достойным уровнем оплаты труда. Именно этим критериям мы уделяем особое внимание при проработке любого инвестиционного проекта. Безусловно, мы заинтересованы в открытии нового производства при условии соблюдения всех действующих экологических норм", - цитирует пресс-служба слова Паслера.
По итогам встречи стороны договорились, что правительство области окажет поддержку инвестору в переговорах с ресурсоснабжающими организациями, чтобы решить вопросы подвода коммуникаций к новому цеху.
Вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов после встречи отметил, что экономический блок правительства проводит комплексную работу с инвесторами.
"Растет число резидентов ТОСЭР. В ближайшее время начнется строительство двух площадок Особой экономической зоны. Мы внедряем систему поддержки действующих промышленных предприятий, чтобы они могли запускать новые инвестиционные программы. На эти цели дополнительно направлено более 150 миллионов рублей", - сказал Петухов.
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Оренбургская областьЭкономикаОренбургОренбургская областьВячеслав МальцевДенис Паслер
 
 
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