https://ria.ru/20210805/proizvodstvo-1744546507.html

В Оренбуржье расширят производство стальных бесшовных труб

В Оренбуржье расширят производство стальных бесшовных труб - РИА Новости, 05.08.2021

В Оренбуржье расширят производство стальных бесшовных труб

Завод "Полимерстрой", входящий в группу компаний KSP Steel, планирует расширить производство в Оренбурге, сообщил генеральный директор ООО "Торговый дом KSP... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T17:16

2021-08-05T17:16

2021-08-05T17:17

оренбургская область

экономика

оренбург

оренбургская область

вячеслав мальцев

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 5 авг — РИА Новости. Завод "Полимерстрой", входящий в группу компаний KSP Steel, планирует расширить производство в Оренбурге, сообщил генеральный директор ООО "Торговый дом KSP Steel" Вячеслав Мальцев во время рабочей встречи с губернатором региона Денисом Паслером."Компания ООО "Торговый дом KSP Steel" является одним из крупнейших производителей стальных бесшовных труб различного диаметра и назначения. В Оренбургской области ее представляет предприятие ООО "Полимерстрой", которое в следующем году отметит свой 25-летний юбилей. Завод стал первым в России, который освоил производство труб с нанесением теплоизоляции, а также с внутренней и наружной защитой от коррозии", - передает пресс-служба правительства региона.Во время встречи был затронут вопрос инвестиционного проекта - второй очереди завода "Полимерстрой". В планах инвестора - вложить около 500 миллионов рублей в строительство нового производственного корпуса площадью 8,5 тысяч квадратных метров, а также в создание нескольких производственных линий.В результате для оренбуржцев появятся 140 новых рабочих мест. К строительству нового здания планируется приступить в следующем году.По итогам встречи стороны договорились, что правительство области окажет поддержку инвестору в переговорах с ресурсоснабжающими организациями, чтобы решить вопросы подвода коммуникаций к новому цеху.Вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов после встречи отметил, что экономический блок правительства проводит комплексную работу с инвесторами.

https://ria.ru/20210727/eksport-1743155265.html

оренбург

оренбургская область

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экономика, оренбург, оренбургская область, вячеслав мальцев, денис паслер