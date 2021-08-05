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В Госдуме ответили на призыв отозвать признание Южной Осетии и Абхазии
В Госдуме ответили на призыв отозвать признание Южной Осетии и Абхазии - РИА Новости, 05.08.2021
В Госдуме ответили на призыв отозвать признание Южной Осетии и Абхазии
Заявления стран Запада, призвавших отозвать признания Абхазии и Южной Осетии, не дороже той бумаги, на которой они написаны, Россия этого не сделает, заявил РИА РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T10:10
2021-08-05T10:18
в мире
грузия
оон
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снг
госдума рф
россия
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Заявления стран Запада, призвавших отозвать признания Абхазии и Южной Осетии, не дороже той бумаги, на которой они написаны, Россия этого не сделает, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин."Ясно, что Россия никакого признания отзывать не будет. И с этой точки зрения эти заявления не дороже той бумаги, на которой эти заявления написаны", - сообщил Затулин.США, Великобритания, Франция, Эстония, Ирландия, Норвегия и Албания в совместном заявлении потребовали от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии, а также вывести с территории этих республик свои вооруженные силы. Заявление было распространено в Совете безопасности ООН и приурочено к 13-й годовщине августовских событий 2008 года, когда Москва отразила вооруженную агрессию Тбилиси против Южной Осетии, после чего признала обе закавказские республики, бывшие в советское время автономиями в составе Грузии.
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в мире, грузия, оон, норвегия, константин затулин, снг, госдума рф, россия
10:10 05.08.2021 (обновлено: 10:18 05.08.2021)
 
В Госдуме ответили на призыв отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

Депутат Затулин: заявления Запада об Абхазии и Южной Осетии не дороже бумаги, на которой написаны

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Заявления стран Запада, призвавших отозвать признания Абхазии и Южной Осетии, не дороже той бумаги, на которой они написаны, Россия этого не сделает, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
"Ясно, что Россия никакого признания отзывать не будет. И с этой точки зрения эти заявления не дороже той бумаги, на которой эти заявления написаны", - сообщил Затулин.
США, Великобритания, Франция, Эстония, Ирландия, Норвегия и Албания в совместном заявлении потребовали от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии, а также вывести с территории этих республик свои вооруженные силы. Заявление было распространено в Совете безопасности ООН и приурочено к 13-й годовщине августовских событий 2008 года, когда Москва отразила вооруженную агрессию Тбилиси против Южной Осетии, после чего признала обе закавказские республики, бывшие в советское время автономиями в составе Грузии.
Абхазия - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
Вчера, 10:05
В СФ ответили на призыв Запада отозвать признание Южной Осетии и Абхазии
 
В миреГрузияООННорвегияКонстантин ЗатулинСНГГосдума РФРоссия
 
 
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