https://ria.ru/20210805/priznanie-1744454447.html

В Госдуме ответили на призыв отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

В Госдуме ответили на призыв отозвать признание Южной Осетии и Абхазии - РИА Новости, 05.08.2021

В Госдуме ответили на призыв отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

Заявления стран Запада, призвавших отозвать признания Абхазии и Южной Осетии, не дороже той бумаги, на которой они написаны, Россия этого не сделает, заявил РИА РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T10:10

2021-08-05T10:10

2021-08-05T10:18

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оон

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Заявления стран Запада, призвавших отозвать признания Абхазии и Южной Осетии, не дороже той бумаги, на которой они написаны, Россия этого не сделает, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин."Ясно, что Россия никакого признания отзывать не будет. И с этой точки зрения эти заявления не дороже той бумаги, на которой эти заявления написаны", - сообщил Затулин.США, Великобритания, Франция, Эстония, Ирландия, Норвегия и Албания в совместном заявлении потребовали от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии, а также вывести с территории этих республик свои вооруженные силы. Заявление было распространено в Совете безопасности ООН и приурочено к 13-й годовщине августовских событий 2008 года, когда Москва отразила вооруженную агрессию Тбилиси против Южной Осетии, после чего признала обе закавказские республики, бывшие в советское время автономиями в составе Грузии.

https://ria.ru/20210805/priznanie-1744453524.html

грузия

норвегия

россия

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в мире, грузия, оон, норвегия, константин затулин, снг, госдума рф, россия