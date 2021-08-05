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В СФ ответили на призыв Запада отозвать признание Южной Осетии и Абхазии
В СФ ответили на призыв Запада отозвать признание Южной Осетии и Абхазии - РИА Новости, 05.08.2021
В СФ ответили на призыв Запада отозвать признание Южной Осетии и Абхазии
Народы Южной Осетии и Абхазии имеют право на самоопределение, Россия никогда не отзовет признание этих республик, заявил РИА Новости в четверг сенатор от Крыма... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T10:05
2021-08-05T16:13
политика
грузия
южная осетия
абхазия
сергей цеков
россия
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Народы Южной Осетии и Абхазии имеют право на самоопределение, Россия никогда не отзовет признание этих республик, заявил РИА Новости в четверг сенатор от Крыма Сергей Цеков.Семь западных стран призвали Россию отменить решение о признании Южной Осетии и Абхазии и вывести с территории республик свои вооруженные силы. Западные оппоненты утверждают, что своими действиями Россия нарушает территориальную целостность Грузии."Это провокаторы. Не желают они установления мира в этом регионе", — сказал парламентарий.Он отметил, что ситуация разрешилась в 2008 году, когда в результате грубых ошибок руководства Грузии республики были вынуждены пойти по своему пути."Южная Осетия и Абхазия имеют полное право на государственность, никогда мы не отзовем признание этих республик", — сказал Цеков.Появление подобного заявления законодатель связал с очередной годовщиной агрессии Грузии против Южной Осетии и Абхазии в 2008 году."Посмотрите на свой "глаз", у вас там есть Косово, которое признали без всяких референдумов. И тогда вы говорили о праве народов на самоопределение", — напомнил Цеков западным политикам их слова.
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политика, грузия, южная осетия, абхазия, сергей цеков, россия
10:05 05.08.2021 (обновлено: 16:13 05.08.2021)
 
В СФ ответили на призыв Запада отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

Сенатор от Крыма Цеков: Россия никогда не отзовет признание Южной Осетии и Абхазии

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк Абхазия
 Абхазия - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Народы Южной Осетии и Абхазии имеют право на самоопределение, Россия никогда не отзовет признание этих республик, заявил РИА Новости в четверг сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Семь западных стран призвали Россию отменить решение о признании Южной Осетии и Абхазии и вывести с территории республик свои вооруженные силы. Западные оппоненты утверждают, что своими действиями Россия нарушает территориальную целостность Грузии.
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"Это провокаторы. Не желают они установления мира в этом регионе", — сказал парламентарий.
Он отметил, что ситуация разрешилась в 2008 году, когда в результате грубых ошибок руководства Грузии республики были вынуждены пойти по своему пути.
"Южная Осетия и Абхазия имеют полное право на государственность, никогда мы не отзовем признание этих республик", — сказал Цеков.
Появление подобного заявления законодатель связал с очередной годовщиной агрессии Грузии против Южной Осетии и Абхазии в 2008 году.
"Посмотрите на свой "глаз", у вас там есть Косово, которое признали без всяких референдумов. И тогда вы говорили о праве народов на самоопределение", — напомнил Цеков западным политикам их слова.
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ПолитикаГрузияЮжная ОсетияАбхазияСергей ЦековРоссия
 
 
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