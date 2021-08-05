https://ria.ru/20210805/prilozhenie-1744493585.html
ВТБ восстановил работу приложения после сбоя
ВТБ восстановил работу приложения после сбоя - РИА Новости, 05.08.2021
ВТБ восстановил работу приложения после сбоя
Проблемы в работе "ВТБ Онлайн" устранены, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T13:18
2021-08-05T13:18
2021-08-05T13:25
экономика
технологии
втб
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Проблемы в работе "ВТБ Онлайн" устранены, сообщила пресс-служба банка."Все ограничения в работе "ВТБ Онлайн" устранены. Приложение работает в полном объеме", - говорится в сообщении.Ранее ВТБ сообщал о сложностях в работе "ВТБ Онлайн", некоторые пользователи могли столкнуться с некорректной информацией по картам и счетам.Согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, по состоянию на 11.33 мск была зафиксирована 241 жалоба на проблемы в работе банка.
https://ria.ru/20210601/prilozheniya-1735024530.html
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экономика, технологии, втб
13:18 05.08.2021 (обновлено: 13:25 05.08.2021)
ВТБ восстановил работу приложения после сбоя
ВТБ устранил сбой в работе приложения "ВТБ онлайн"