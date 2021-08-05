https://ria.ru/20210805/prilozhenie-1744493585.html

ВТБ восстановил работу приложения после сбоя

ВТБ восстановил работу приложения после сбоя - РИА Новости, 05.08.2021

ВТБ восстановил работу приложения после сбоя

Проблемы в работе "ВТБ Онлайн" устранены, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T13:18

2021-08-05T13:18

2021-08-05T13:25

экономика

технологии

втб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735556579_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_ca1b4c65ab74dccbc9edfbc2816264ea.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Проблемы в работе "ВТБ Онлайн" устранены, сообщила пресс-служба банка."Все ограничения в работе "ВТБ Онлайн" устранены. Приложение работает в полном объеме", - говорится в сообщении.Ранее ВТБ сообщал о сложностях в работе "ВТБ Онлайн", некоторые пользователи могли столкнуться с некорректной информацией по картам и счетам.Согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, по состоянию на 11.33 мск была зафиксирована 241 жалоба на проблемы в работе банка.

https://ria.ru/20210601/prilozheniya-1735024530.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, втб