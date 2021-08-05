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https://ria.ru/20210805/pravosudie-1744509263.html
На Украине предложили "правосудие переходного периода" для Донбасса и Крыма
На Украине предложили "правосудие переходного периода" для Донбасса и Крыма - РИА Новости, 05.08.2021
На Украине предложили "правосудие переходного периода" для Донбасса и Крыма
Кабмин Украины одобрил в среду законопроект о правосудии переходного периода в Донбассе и Крыму, теперь его должна рассмотреть Верховная рада, сообщает... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T14:41
2021-08-05T14:41
в мире
украина
киев
республика крым
кабинет министров украины
верховная рада украины
донбасс
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Кабмин Украины одобрил в среду законопроект о правосудии переходного периода в Донбассе и Крыму, теперь его должна рассмотреть Верховная рада, сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.В июне Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях", согласно которому правительство должно в двухмесячный срок разработать законопроекты по введению правосудия переходного периода на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, указ о введении решения СНБО в силу подписал президент страны Владимир Зеленский. Украина направила Венецианской комиссии законопроект о переходном периоде в Донбассе. Документ призван обеспечить "деоккупацию и безопасную реинтеграцию" временно оккупированных территорий."Основной запрос общества - справедливость и определенность. Как со стороны граждан Украины, которые оказались в оккупации, и, по сути, являются заложниками российских оккупационных режимов, так и для всей Украины и международных партнеров. С 2014 года, с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, был принят ряд различных законов, которые были попытками ответа на нее. Действующее законодательство содержит большое количество шероховатостей, как в терминах, так и в подходах, для многих создают впечатление непоследовательности государственной политики. Существует настоятельная необходимость определить конкретный перечень мероприятий, которые осуществляет государство в процессе деоккупации и реинтеграции", - цитирует вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова пресс-служба.Резников добавил, что проект закона базируется на принципах ООН в части переходной юстиции, соответствует стандартам и критериям ОБСЕ - Копенгагенским стандартам и, в первую очередь, разработан исключительно опираясь на государственные интересы Украины.В министерстве отметили, что в документе предлагается "закрепить на уровне закона определение Российской Федерации как "государства-агрессора" и "государства-оккупанта". Ключевыми целями документа заявлено определение базовых принципов ("красных линий") деоккупации и реинтеграции.Законопроект также призван "усилить социальную связь с временно оккупированными территориями, а также ввести элементы переходной юстиции, в частности ответственность за правонарушения, связанные с временной оккупацией, ограничения относительно избрания и назначения на должности граждан Украины, которые были приобщены к деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций Российской Федерации". В министерстве отметили, что документ также позволит создать предпосылки формирования кадрового резерва для работы на деоккупированных территориях, а также установить ограничения по обороту валюты "государства-агрессора" в течение переходного периода.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210805/donbass-1744458460.html
https://ria.ru/20210112/krym-1592744516.html
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в мире, украина, киев, республика крым, кабинет министров украины, верховная рада украины, донбасс, ситуация в днр и лнр
14:41 05.08.2021
 
На Украине предложили "правосудие переходного периода" для Донбасса и Крыма

Кабмин Украины одобрил законопроект о правосудии переходного периода в Донбассе и Крыму

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Кабмин Украины одобрил в среду законопроект о правосудии переходного периода в Донбассе и Крыму, теперь его должна рассмотреть Верховная рада, сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.
В июне Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях", согласно которому правительство должно в двухмесячный срок разработать законопроекты по введению правосудия переходного периода на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, указ о введении решения СНБО в силу подписал президент страны Владимир Зеленский. Украина направила Венецианской комиссии законопроект о переходном периоде в Донбассе. Документ призван обеспечить "деоккупацию и безопасную реинтеграцию" временно оккупированных территорий.
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"Основной запрос общества - справедливость и определенность. Как со стороны граждан Украины, которые оказались в оккупации, и, по сути, являются заложниками российских оккупационных режимов, так и для всей Украины и международных партнеров. С 2014 года, с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, был принят ряд различных законов, которые были попытками ответа на нее. Действующее законодательство содержит большое количество шероховатостей, как в терминах, так и в подходах, для многих создают впечатление непоследовательности государственной политики. Существует настоятельная необходимость определить конкретный перечень мероприятий, которые осуществляет государство в процессе деоккупации и реинтеграции", - цитирует вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова пресс-служба.
Резников добавил, что проект закона базируется на принципах ООН в части переходной юстиции, соответствует стандартам и критериям ОБСЕ - Копенгагенским стандартам и, в первую очередь, разработан исключительно опираясь на государственные интересы Украины.
В министерстве отметили, что в документе предлагается "закрепить на уровне закона определение Российской Федерации как "государства-агрессора" и "государства-оккупанта". Ключевыми целями документа заявлено определение базовых принципов ("красных линий") деоккупации и реинтеграции.
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Законопроект также призван "усилить социальную связь с временно оккупированными территориями, а также ввести элементы переходной юстиции, в частности ответственность за правонарушения, связанные с временной оккупацией, ограничения относительно избрания и назначения на должности граждан Украины, которые были приобщены к деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций Российской Федерации". В министерстве отметили, что документ также позволит создать предпосылки формирования кадрового резерва для работы на деоккупированных территориях, а также установить ограничения по обороту валюты "государства-агрессора" в течение переходного периода.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
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