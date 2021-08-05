На Украине предложили "правосудие переходного периода" для Донбасса и Крыма
Кабмин Украины одобрил законопроект о правосудии переходного периода в Донбассе и Крыму
КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Кабмин Украины одобрил в среду законопроект о правосудии переходного периода в Донбассе и Крыму, теперь его должна рассмотреть Верховная рада, сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.
В июне Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях", согласно которому правительство должно в двухмесячный срок разработать законопроекты по введению правосудия переходного периода на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, указ о введении решения СНБО в силу подписал президент страны Владимир Зеленский. Украина направила Венецианской комиссии законопроект о переходном периоде в Донбассе. Документ призван обеспечить "деоккупацию и безопасную реинтеграцию" временно оккупированных территорий.
"Основной запрос общества - справедливость и определенность. Как со стороны граждан Украины, которые оказались в оккупации, и, по сути, являются заложниками российских оккупационных режимов, так и для всей Украины и международных партнеров. С 2014 года, с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, был принят ряд различных законов, которые были попытками ответа на нее. Действующее законодательство содержит большое количество шероховатостей, как в терминах, так и в подходах, для многих создают впечатление непоследовательности государственной политики. Существует настоятельная необходимость определить конкретный перечень мероприятий, которые осуществляет государство в процессе деоккупации и реинтеграции", - цитирует вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова пресс-служба.
Резников добавил, что проект закона базируется на принципах ООН в части переходной юстиции, соответствует стандартам и критериям ОБСЕ - Копенгагенским стандартам и, в первую очередь, разработан исключительно опираясь на государственные интересы Украины.
В министерстве отметили, что в документе предлагается "закрепить на уровне закона определение Российской Федерации как "государства-агрессора" и "государства-оккупанта". Ключевыми целями документа заявлено определение базовых принципов ("красных линий") деоккупации и реинтеграции.
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Законопроект также призван "усилить социальную связь с временно оккупированными территориями, а также ввести элементы переходной юстиции, в частности ответственность за правонарушения, связанные с временной оккупацией, ограничения относительно избрания и назначения на должности граждан Украины, которые были приобщены к деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций Российской Федерации". В министерстве отметили, что документ также позволит создать предпосылки формирования кадрового резерва для работы на деоккупированных территориях, а также установить ограничения по обороту валюты "государства-агрессора" в течение переходного периода.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".