https://ria.ru/20210805/pozhar-1744575332.html

В Пензенской области при пожаре погиб годовалый мальчик

В Пензенской области при пожаре погиб годовалый мальчик - РИА Новости, 05.08.2021

В Пензенской области при пожаре погиб годовалый мальчик

Возбуждено уголовное дело после гибели годовалого мальчика в результате пожара в Пензенской области, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T19:20

2021-08-05T19:20

2021-08-05T19:20

происшествия

пензенская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после гибели годовалого мальчика в результате пожара в Пензенской области, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, пожар в частном доме по улице Калинина в поселке Лунино произошел вечером 4 августа. Из дома успели выйти женщина и её трое малолетних внуков. После ликвидации пожара в комнате было обнаружено тело, оставшегося в доме мальчика 2019 года рождения."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.Отмечается, что причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки. Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате отравления окисью углерода."Пострадавшая женщина и трое малолетних детей находятся на стационарном лечении", - уточняется в сообщении.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства гибели ребенка и причины пожара. Проведен осмотр места происшествия с участием сотрудников МЧС. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы.

https://ria.ru/20210725/pozhar-1742828683.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210730/moskva-1743570586.html

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происшествия, пензенская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), россия