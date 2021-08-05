Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210805/pozhar-1744575332.html
В Пензенской области при пожаре погиб годовалый мальчик
В Пензенской области при пожаре погиб годовалый мальчик - РИА Новости, 05.08.2021
В Пензенской области при пожаре погиб годовалый мальчик
Возбуждено уголовное дело после гибели годовалого мальчика в результате пожара в Пензенской области, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T19:20
2021-08-05T19:20
происшествия
пензенская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9030a51946d2bc1b6459f74ef3479f08.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после гибели годовалого мальчика в результате пожара в Пензенской области, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, пожар в частном доме по улице Калинина в поселке Лунино произошел вечером 4 августа. Из дома успели выйти женщина и её трое малолетних внуков. После ликвидации пожара в комнате было обнаружено тело, оставшегося в доме мальчика 2019 года рождения."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.Отмечается, что причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки. Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате отравления окисью углерода."Пострадавшая женщина и трое малолетних детей находятся на стационарном лечении", - уточняется в сообщении.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства гибели ребенка и причины пожара. Проведен осмотр места происшествия с участием сотрудников МЧС. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы.
https://ria.ru/20210725/pozhar-1742828683.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210730/moskva-1743570586.html
пензенская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_b410886912d2acf77f212ab26778e216.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, пензенская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), россия
19:20 05.08.2021
 
В Пензенской области при пожаре погиб годовалый мальчик

В Пензенской области при пожаре погиб годовалый мальчик, СК возбудил дело

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после гибели годовалого мальчика в результате пожара в Пензенской области, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, пожар в частном доме по улице Калинина в поселке Лунино произошел вечером 4 августа. Из дома успели выйти женщина и её трое малолетних внуков. После ликвидации пожара в комнате было обнаружено тело, оставшегося в доме мальчика 2019 года рождения.
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
25 июля, 20:32
Во время пожара в доме в Чувашии погиб ребенок
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки. Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате отравления окисью углерода.
"Пострадавшая женщина и трое малолетних детей находятся на стационарном лечении", - уточняется в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства гибели ребенка и причины пожара. Проведен осмотр места происшествия с участием сотрудников МЧС. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы.
Водитель машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 10:36В России
В Москве двухлетний ребенок выпал из окна и разбился
 
ПроисшествияПензенская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22Эксперты рассказали, кто попадет под углеродные налоги в будущем
07:21В Крыму заявили, что Зеленский не извлек уроков из событий 2014 года
07:07В СК рассказали о причастных к убийству Андрея Стенина в Донбассе
06:49"Даже лучше, чем раньше": посол Кении в России привился "Спутником V"
06:41Эксперт рассказал, где лучше хранить свои накопления
06:04Мошенники придумали схему обмана с выдачей кредита без ведома клиента
06:04В Хакасии предъявили обвинение подозреваемому в убийстве семьи
06:02В Иркутской области подросток погиб от удара током
05:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
04:44Все пассажиры разбившегося на Аляске самолета погибли
04:34На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной
04:15Психолог рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники
04:11Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили в голову во время митинга
03:53Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы
03:33Российский телескоп "Спектр-РГ" подтвердил теорию Большого взрыва
03:23В учениях в Приморье впервые участвуют новейшие БМП-3 флотской модификации
03:15IT-специалист рассказал, какие приложения могут спасти вашу жизнь
03:13Роскачество рассказало, как правильно выбрать и съесть дыню
03:09Эпидемиолог предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19
02:34На Аляске пропал экскурсионный самолет с шестью людьми на борту
Лента новостейМолния