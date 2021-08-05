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В Мордовию вылетел Бе-200 для тушения природного пожара
В Мордовию вылетел Бе-200 для тушения природного пожара - РИА Новости, 05.08.2021
В Мордовию вылетел Бе-200 для тушения природного пожара
Самолет-амфибия Бе-200ЧС МЧС России вылетел в Мордовию для тушения природного пожара, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T18:51
2021-08-05T18:51
2021-08-05T18:51
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бе-200
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Самолет-амфибия Бе-200ЧС МЧС России вылетел в Мордовию для тушения природного пожара, сообщает МЧС РФ.Отмечается, что авиация МЧС России привлечена к ликвидации пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника "Заповедная Мордовия" имени П. Г. Смидовича."Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС МЧС России вылетел в Мордовию для тушения природного пожара", - говорится в сообщении.Добавляется, что на данный момент пожар на площади 850 гектаров тушат 417 человек, 114 единиц техники, в том числе аэромобильные группировки ГУМЧС России по Мордовии и Нижегородской области, а также вертолёт Ми-8 МЧС России. Для координации сил и средств на базе ГУМЧС России по Республике Мордовия развернут оперативный штаб.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200, россия
В Мордовию вылетел Бе-200 для тушения природного пожара
МЧС: в Мордовию вылетел Бе-200 для тушения природного пожара