https://ria.ru/20210805/pozhar-1744570225.html

В Мордовию вылетел Бе-200 для тушения природного пожара

В Мордовию вылетел Бе-200 для тушения природного пожара - РИА Новости, 05.08.2021

В Мордовию вылетел Бе-200 для тушения природного пожара

Самолет-амфибия Бе-200ЧС МЧС России вылетел в Мордовию для тушения природного пожара, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T18:51

2021-08-05T18:51

2021-08-05T18:51

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

бе-200

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Самолет-амфибия Бе-200ЧС МЧС России вылетел в Мордовию для тушения природного пожара, сообщает МЧС РФ.Отмечается, что авиация МЧС России привлечена к ликвидации пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника "Заповедная Мордовия" имени П. Г. Смидовича."Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС МЧС России вылетел в Мордовию для тушения природного пожара", - говорится в сообщении.Добавляется, что на данный момент пожар на площади 850 гектаров тушат 417 человек, 114 единиц техники, в том числе аэромобильные группировки ГУМЧС России по Мордовии и Нижегородской области, а также вертолёт Ми-8 МЧС России. Для координации сил и средств на базе ГУМЧС России по Республике Мордовия развернут оперативный штаб.

https://ria.ru/20210804/afiny-1744404255.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200, россия