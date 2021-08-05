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В Екатеринбурге один человек пострадал при пожаре
В Екатеринбурге один человек пострадал при пожаре - РИА Новости, 05.08.2021
В Екатеринбурге один человек пострадал при пожаре
Мужчина пострадал в результате пожара в пятиэтажке в Екатеринбурге, он госпитализирован, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ГУМЧС по Свердловской... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T16:51
2021-08-05T16:51
происшествия
екатеринбург
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Мужчина пострадал в результате пожара в пятиэтажке в Екатеринбурге, он госпитализирован, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ГУМЧС по Свердловской области."Есть пострадавший. Это мужчина. Он госпитализирован", - сказал собеседник агентства.Ранее ГУМЧС по Свердловской области сообщило, что в здании по улице Стахановская горит квартира на первом этаже. Данные о пожаре поступили в 17.37 (15.37 мск). В 17.45 (15.45 мск) пожарные прибыли к месту вызова. В 17.58 (15.58 мск) пожар локализован. Площадь возгорания - 46 квадратных метров. Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 80 человек, из них 15 детей.
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происшествия, екатеринбург, свердловская область
16:51 05.08.2021
 
В Екатеринбурге один человек пострадал при пожаре

В Екатеринбурге мужчина пострадал при пожаре в пятиэтажке

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Мужчина пострадал в результате пожара в пятиэтажке в Екатеринбурге, он госпитализирован, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ГУМЧС по Свердловской области.
"Есть пострадавший. Это мужчина. Он госпитализирован", - сказал собеседник агентства.
Ранее ГУМЧС по Свердловской области сообщило, что в здании по улице Стахановская горит квартира на первом этаже. Данные о пожаре поступили в 17.37 (15.37 мск). В 17.45 (15.45 мск) пожарные прибыли к месту вызова. В 17.58 (15.58 мск) пожар локализован. Площадь возгорания - 46 квадратных метров. Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 80 человек, из них 15 детей.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
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