https://ria.ru/20210805/pozhar-1744518205.html
В Омской области три человека погибли при пожаре
В Омской области три человека погибли при пожаре - РИА Новости, 05.08.2021
В Омской области три человека погибли при пожаре
Пожар произошел в частном доме в Омской области, погибли женщина и двое ее детей 11 и трех лет, отец успел спастись вместе с 14-летней дочерью, возбуждено... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:26
2021-08-05T15:26
2021-08-05T15:26
происшествия
омский район
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ОМСК, 5 авг – РИА Новости. Пожар произошел в частном доме в Омской области, погибли женщина и двое ее детей 11 и трех лет, отец успел спастись вместе с 14-летней дочерью, возбуждено уголовное дело, сообщил в четверг СУСК по региону.По данным СК, в ночь на 4 августа в частном доме в поселка Новоомский Омского района произошел пожар."В результате пожара погибла 33-летняя женщина и двое ее детей, 2010 и 2018 годов рождения. Глава семьи успел вывести из горящего дома 14-летнюю дочь", - говорится в сообщении.Предварительная причина пожара - неисправность электропроводки. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)."Семья благополучная, характеризуется положительно, на учете нигде не состояла", - сообщили РИА Новости в СУСК.
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происшествия, омский район, омская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Омской области три человека погибли при пожаре
В Омской области женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме, возбуждено уголовное дело