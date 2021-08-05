https://ria.ru/20210805/pozhar-1744518205.html

В Омской области три человека погибли при пожаре

В Омской области три человека погибли при пожаре - РИА Новости, 05.08.2021

В Омской области три человека погибли при пожаре

Пожар произошел в частном доме в Омской области, погибли женщина и двое ее детей 11 и трех лет, отец успел спастись вместе с 14-летней дочерью, возбуждено... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T15:26

2021-08-05T15:26

2021-08-05T15:26

происшествия

омский район

омская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ОМСК, 5 авг – РИА Новости. Пожар произошел в частном доме в Омской области, погибли женщина и двое ее детей 11 и трех лет, отец успел спастись вместе с 14-летней дочерью, возбуждено уголовное дело, сообщил в четверг СУСК по региону.По данным СК, в ночь на 4 августа в частном доме в поселка Новоомский Омского района произошел пожар."В результате пожара погибла 33-летняя женщина и двое ее детей, 2010 и 2018 годов рождения. Глава семьи успел вывести из горящего дома 14-летнюю дочь", - говорится в сообщении.Предварительная причина пожара - неисправность электропроводки. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)."Семья благополучная, характеризуется положительно, на учете нигде не состояла", - сообщили РИА Новости в СУСК.

https://ria.ru/20210731/pozhar-1743799429.html

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омский район

омская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, омский район, омская область, следственный комитет россии (ск рф), россия