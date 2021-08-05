Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210805/pozhar-1744498540.html
На Ямале локализовали пожар на заводе по подготовке конденсата
На Ямале локализовали пожар на заводе по подготовке конденсата - РИА Новости, 05.08.2021
На Ямале локализовали пожар на заводе по подготовке конденсата
Пожар в здании завода по подготовке конденсата к транспорту (входит в ООО "Газпром переработка") под Новым Уренгоем локализован, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T13:45
2021-08-05T13:45
происшествия
новый уренгой
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ямал
газпром
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744491518_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_e2ff3340a238f07ef4d4196cf48507bb.png
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Пожар в здании завода по подготовке конденсата к транспорту (входит в ООО "Газпром переработка") под Новым Уренгоем локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.В ночь на четверг в 23 километрах от Нового Уренгоя загорелось здание завода по подготовке конденсата к транспорту. По данным МЧС, угрозы рядом стоящим объектам нет, потому что завод находится за городом. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет."Локализация пожара в 12.09 (10.09 мск)", - сказала собеседница агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Газпром переработка", возгорание произошло на установке деэтанизации конденсата первой очереди завода."В соответствии с регламентирующими процедурами были оперативно проведены мероприятия по остановке производственных мощностей и ликвидации пожара. Временно приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод по стабилизации конденсата", - сказали в компании.В пресс-службе добавили, что обстоятельства и причины происшествия выясняет специально созданная комиссия.
https://ria.ru/20210804/zapravka-1744350708.html
https://ria.ru/20210804/pozhar-1744298366.html
новый уренгой
ямал
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры пожара на заводе "Газпром переработка" в Новом Уренгое
Предприятие занимается приёмом и переработкой газового конденсата с месторождений. В местной администрации сообщили, что после ЧП все работы на объекте прекращены, на месте был развёрнут оперативный штаб. Причины возгорания выясняются. Информация о пострадавших и погибших не поступала.
2021-08-05T13:45
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744491518_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_376c25531b28e2540633de9023e6bece.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, новый уренгой, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ямал, газпром, ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия
13:45 05.08.2021
 
На Ямале локализовали пожар на заводе по подготовке конденсата

МЧС: пожар под Новым Уренгоем на заводе "Газпром переработка" по подготовке конденсата локализован

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Пожар в здании завода по подготовке конденсата к транспорту (входит в ООО "Газпром переработка") под Новым Уренгоем локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
В ночь на четверг в 23 километрах от Нового Уренгоя загорелось здание завода по подготовке конденсата к транспорту. По данным МЧС, угрозы рядом стоящим объектам нет, потому что завод находится за городом. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Сотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций Газпромнефть в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 15:11
В Самаре возбудили дело после пожара на заправке, где пострадал мужчина
"Локализация пожара в 12.09 (10.09 мск)", - сказала собеседница агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Газпром переработка", возгорание произошло на установке деэтанизации конденсата первой очереди завода.
"В соответствии с регламентирующими процедурами были оперативно проведены мероприятия по остановке производственных мощностей и ликвидации пожара. Временно приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод по стабилизации конденсата", - сказали в компании.
В пресс-службе добавили, что обстоятельства и причины происшествия выясняет специально созданная комиссия.
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 11:16
Житель Якутии ответит в суде за пал, вызвавший крупный лесной пожар
 
ПроисшествияНовый УренгойМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЯмалГазпромЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22Эксперты рассказали, кто попадет под углеродные налоги в будущем
07:21В Крыму заявили, что Зеленский не извлек уроков из событий 2014 года
07:07В СК рассказали о причастных к убийству Андрея Стенина в Донбассе
06:49"Даже лучше, чем раньше": посол Кении в России привился "Спутником V"
06:41Эксперт рассказал, где лучше хранить свои накопления
06:04Мошенники придумали схему обмана с выдачей кредита без ведома клиента
06:04В Хакасии предъявили обвинение подозреваемому в убийстве семьи
06:02В Иркутской области подросток погиб от удара током
05:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
04:44Все пассажиры разбившегося на Аляске самолета погибли
04:34На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной
04:15Психолог рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники
04:11Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили в голову во время митинга
03:53Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы
03:33Российский телескоп "Спектр-РГ" подтвердил теорию Большого взрыва
03:23В учениях в Приморье впервые участвуют новейшие БМП-3 флотской модификации
03:15IT-специалист рассказал, какие приложения могут спасти вашу жизнь
03:13Роскачество рассказало, как правильно выбрать и съесть дыню
03:09Эпидемиолог предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19
02:34На Аляске пропал экскурсионный самолет с шестью людьми на борту
Лента новостейМолния