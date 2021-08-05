https://ria.ru/20210805/pozhar-1744498540.html

На Ямале локализовали пожар на заводе по подготовке конденсата

На Ямале локализовали пожар на заводе по подготовке конденсата - РИА Новости, 05.08.2021

На Ямале локализовали пожар на заводе по подготовке конденсата

Пожар в здании завода по подготовке конденсата к транспорту (входит в ООО "Газпром переработка") под Новым Уренгоем локализован, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T13:45

2021-08-05T13:45

2021-08-05T13:45

происшествия

новый уренгой

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ямал

газпром

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Пожар в здании завода по подготовке конденсата к транспорту (входит в ООО "Газпром переработка") под Новым Уренгоем локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.В ночь на четверг в 23 километрах от Нового Уренгоя загорелось здание завода по подготовке конденсата к транспорту. По данным МЧС, угрозы рядом стоящим объектам нет, потому что завод находится за городом. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет."Локализация пожара в 12.09 (10.09 мск)", - сказала собеседница агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Газпром переработка", возгорание произошло на установке деэтанизации конденсата первой очереди завода."В соответствии с регламентирующими процедурами были оперативно проведены мероприятия по остановке производственных мощностей и ликвидации пожара. Временно приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод по стабилизации конденсата", - сказали в компании.В пресс-службе добавили, что обстоятельства и причины происшествия выясняет специально созданная комиссия.

https://ria.ru/20210804/zapravka-1744350708.html

https://ria.ru/20210804/pozhar-1744298366.html

новый уренгой

ямал

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры пожара на заводе "Газпром переработка" в Новом Уренгое Предприятие занимается приёмом и переработкой газового конденсата с месторождений. В местной администрации сообщили, что после ЧП все работы на объекте прекращены, на месте был развёрнут оперативный штаб. Причины возгорания выясняются. Информация о пострадавших и погибших не поступала. 2021-08-05T13:45 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новый уренгой, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ямал, газпром, ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия