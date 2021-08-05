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Мишонова предложила приравнять удержание ребенка родителем к похищению
Мишонова предложила приравнять удержание ребенка родителем к похищению - РИА Новости, 05.08.2021
Мишонова предложила приравнять удержание ребенка родителем к похищению
Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова предложила приравнять удержание ребенка одним из родителей к похищению, заявила уполномоченная в четверг. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T12:33
2021-08-05T12:33
общество
московская область (подмосковье)
ксения мишонова
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова предложила приравнять удержание ребенка одним из родителей к похищению, заявила уполномоченная в четверг."Я бы хотела приравнять удержание ребенка одним из родителей к похищению. И я хотела бы наказывать за похищение собственных детей. Потому что сейчас наши дети - заложники у законных представителей", - сказала Мишонова в ходе трансляции "Дети не виноваты: эксперты обсудят права детей при разводе родителей" Общественного народного фронта.Также детский омбудсмен Подмосковья рассказала, что поддерживает инициативу министерства юстиции о введении уголовного преследования родителей, которые удерживают детей и не дают возможность общаться с другим родителем."Я бы делала срок больше месяца, если тот родитель вообще даже не подозревает, где находится его ребенок", - поделилась Мишонова.Детский омбудсмен предложила лишать родительских прав или ограничивать их за систематическое неисполнение решения суда по определению места жительства и порядке общения родителей и детей, а также сделать процедуру медиации при разводах обязательной.По ее мнению, нужно создавать негосударственные медиатативные методические центры, которые будут консультировать родителей по составлению соглашений, дальнейшему его исполнению и пересмотру. Необходимо также развивать службу бесплатного психологического консультирования для родителей, подающих на развод, считает омбудсмен."И в принципе я бы обязывала их проходить эту психологическую консультацию чтобы смягчить последствия разводов для детей, если мы говорим про интересы детей", - подчеркнула детский омбудсмен.
https://ria.ru/20210410/pokhischenie-1727733912.html
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общество, московская область (подмосковье), ксения мишонова
12:33 05.08.2021
 
Мишонова предложила приравнять удержание ребенка родителем к похищению

Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова предложила приравнять удержание ребенка родителем к похищению

CC BY 4.0 / Правительство Московской области / Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
CC BY 4.0 / Правительство Московской области /
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова предложила приравнять удержание ребенка одним из родителей к похищению, заявила уполномоченная в четверг.
"Я бы хотела приравнять удержание ребенка одним из родителей к похищению. И я хотела бы наказывать за похищение собственных детей. Потому что сейчас наши дети - заложники у законных представителей", - сказала Мишонова в ходе трансляции "Дети не виноваты: эксперты обсудят права детей при разводе родителей" Общественного народного фронта.
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Также детский омбудсмен Подмосковья рассказала, что поддерживает инициативу министерства юстиции о введении уголовного преследования родителей, которые удерживают детей и не дают возможность общаться с другим родителем.
"Я бы делала срок больше месяца, если тот родитель вообще даже не подозревает, где находится его ребенок", - поделилась Мишонова.
Детский омбудсмен предложила лишать родительских прав или ограничивать их за систематическое неисполнение решения суда по определению места жительства и порядке общения родителей и детей, а также сделать процедуру медиации при разводах обязательной.
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По ее мнению, нужно создавать негосударственные медиатативные методические центры, которые будут консультировать родителей по составлению соглашений, дальнейшему его исполнению и пересмотру. Необходимо также развивать службу бесплатного психологического консультирования для родителей, подающих на развод, считает омбудсмен.
"И в принципе я бы обязывала их проходить эту психологическую консультацию чтобы смягчить последствия разводов для детей, если мы говорим про интересы детей", - подчеркнула детский омбудсмен.
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Ксения Мишонова
 
 
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