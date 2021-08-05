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Российских пограничников разместили на армяно-азербайджанской границе
Российских пограничников разместили на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 05.08.2021
Российских пограничников разместили на армяно-азербайджанской границе
Минобороны Армении подтвердило появившуюся в армянских СМИ информацию о том, что близ граничащего с Азербайджаном села Воскепар Тавушской области на севере... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T18:30
2021-08-05T18:48
азербайджан
минобороны армении
в мире
россия
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 5 авг – РИА Новости. Минобороны Армении подтвердило появившуюся в армянских СМИ информацию о том, что близ граничащего с Азербайджаном села Воскепар Тавушской области на севере страны размещены пограничники РФ.Ранее онлайн-ресурс Hetq.am сообщил о присутствии российских пограничников в селе Воскепар и проводимых там строительных работах.Отмечается, что процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества.Ранее глава армянского правительства Никол Пашинян предложил разместить опорные пункты российских пограничников по всей протяженности границы с Азербайджаном.
https://ria.ru/20210802/obstrel-1743935847.html
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азербайджан, минобороны армении, в мире, россия, армения, никол пашинян
18:30 05.08.2021 (обновлено: 18:48 05.08.2021)
 
Российских пограничников разместили на армяно-азербайджанской границе

МО Армении: возле граничащего с Азербайджаном села Воскепар размещены российские пограничники

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРоссийские пограничники в наряде на российском участке границы с Польшей
Российские пограничники в наряде на российском участке границы с Польшей - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ЕРЕВАН, 5 авг – РИА Новости. Минобороны Армении подтвердило появившуюся в армянских СМИ информацию о том, что близ граничащего с Азербайджаном села Воскепар Тавушской области на севере страны размещены пограничники РФ.
Ранее онлайн-ресурс Hetq.am сообщил о присутствии российских пограничников в селе Воскепар и проводимых там строительных работах.

"В связи с информацией в СМИ о присутствии в Тавушской области, в частности, в селе Воскепар, российских военнослужащих, сообщаем, что на указанном участке размещены российские пограничники, а строители проводят работы по возведению зданий для тылового обеспечения пограничников", - говорится в сообщении на сайте минобороны.

Отмечается, что процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества.
Ранее глава армянского правительства Никол Пашинян предложил разместить опорные пункты российских пограничников по всей протяженности границы с Азербайджаном.
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