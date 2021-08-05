https://ria.ru/20210805/pogranichniki-1744564525.html
Российских пограничников разместили на армяно-азербайджанской границе
Российских пограничников разместили на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 05.08.2021
Российских пограничников разместили на армяно-азербайджанской границе
Минобороны Армении подтвердило появившуюся в армянских СМИ информацию о том, что близ граничащего с Азербайджаном села Воскепар Тавушской области на севере... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T18:30
2021-08-05T18:30
2021-08-05T18:48
азербайджан
минобороны армении
в мире
россия
армения
никол пашинян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/100743/23/1007432379_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5314c7b2eec6e4ae064888a3109a76a7.jpg
ЕРЕВАН, 5 авг – РИА Новости. Минобороны Армении подтвердило появившуюся в армянских СМИ информацию о том, что близ граничащего с Азербайджаном села Воскепар Тавушской области на севере страны размещены пограничники РФ.Ранее онлайн-ресурс Hetq.am сообщил о присутствии российских пограничников в селе Воскепар и проводимых там строительных работах.Отмечается, что процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества.Ранее глава армянского правительства Никол Пашинян предложил разместить опорные пункты российских пограничников по всей протяженности границы с Азербайджаном.
https://ria.ru/20210802/obstrel-1743935847.html
азербайджан
россия
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/100743/23/1007432379_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f7eb79f766505bf174a72177ef841703.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, минобороны армении, в мире, россия, армения, никол пашинян
18:30 05.08.2021 (обновлено: 18:48 05.08.2021)
Российских пограничников разместили на армяно-азербайджанской границе
МО Армении: возле граничащего с Азербайджаном села Воскепар размещены российские пограничники