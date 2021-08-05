https://ria.ru/20210805/pogranichniki-1744564525.html

Российских пограничников разместили на армяно-азербайджанской границе

Российских пограничников разместили на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 05.08.2021

Российских пограничников разместили на армяно-азербайджанской границе

Минобороны Армении подтвердило появившуюся в армянских СМИ информацию о том, что близ граничащего с Азербайджаном села Воскепар Тавушской области на севере... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T18:30

2021-08-05T18:30

2021-08-05T18:48

азербайджан

минобороны армении

в мире

россия

армения

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 5 авг – РИА Новости. Минобороны Армении подтвердило появившуюся в армянских СМИ информацию о том, что близ граничащего с Азербайджаном села Воскепар Тавушской области на севере страны размещены пограничники РФ.Ранее онлайн-ресурс Hetq.am сообщил о присутствии российских пограничников в селе Воскепар и проводимых там строительных работах.Отмечается, что процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества.Ранее глава армянского правительства Никол Пашинян предложил разместить опорные пункты российских пограничников по всей протяженности границы с Азербайджаном.

https://ria.ru/20210802/obstrel-1743935847.html

азербайджан

россия

армения

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2021

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