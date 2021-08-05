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Выходные в Москве станут лебединой песней лета, сообщил синоптик
Выходные в Москве станут лебединой песней лета, сообщил синоптик - РИА Новости, 05.08.2021
Выходные в Москве станут лебединой песней лета, сообщил синоптик
Выходные и первая половина следующей недели в Москве станут лебединой песней лета – ожидается последний всплеск мощного тепла, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:34
2021-08-05T15:34
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Выходные и первая половина следующей недели в Москве станут лебединой песней лета – ожидается последний всплеск мощного тепла, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Гидродинамические расчеты показывают, что предстоящие выходные и первая половина следующей недели станут лебединой песней лета – ожидается последний всплеск мощного тепла, когда в дневные часы воздух еще будет прогреваться до плюс 25-30. Эти дни станут и последними в купальном сезоне", - рассказал Тишковец.По его словам, к концу недели закружат циклонические вихри, в тылу которых сформируется свежая северо-восточная струя, что понизит температурный фон до многолетней нормы."Третья декада августа по температуре воздуха и по количеству осадков будет вполне соответствовать многолетним значениям, а значит, к 24-25 августа в Центральной России, как и положено по климатическому календарю, по всей видимости, наступит метеорологическая осень, когда среднесуточная температура станет ниже плюс 15 градусов", - добавил синоптик.
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общество, москва, евгений тишковец
15:34 05.08.2021
 
Выходные в Москве станут лебединой песней лета, сообщил синоптик

Синоптик Тишковец: выходные и начало недели в Москве станут лебединой песней лета

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНавигация на Москве-реке
Навигация на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Выходные и первая половина следующей недели в Москве станут лебединой песней лета – ожидается последний всплеск мощного тепла, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Гидродинамические расчеты показывают, что предстоящие выходные и первая половина следующей недели станут лебединой песней лета – ожидается последний всплеск мощного тепла, когда в дневные часы воздух еще будет прогреваться до плюс 25-30. Эти дни станут и последними в купальном сезоне", - рассказал Тишковец.
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По его словам, к концу недели закружат циклонические вихри, в тылу которых сформируется свежая северо-восточная струя, что понизит температурный фон до многолетней нормы.
"Третья декада августа по температуре воздуха и по количеству осадков будет вполне соответствовать многолетним значениям, а значит, к 24-25 августа в Центральной России, как и положено по климатическому календарю, по всей видимости, наступит метеорологическая осень, когда среднесуточная температура станет ниже плюс 15 градусов", - добавил синоптик.
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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