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Москвичей предупредили о ливне с грозой в четверг
Москвичей предупредили о ливне с грозой в четверг - РИА Новости, 05.08.2021
Москвичей предупредили о ливне с грозой в четверг
Температура до 25 градусов тепла и ливень с грозой вечером ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T08:30
2021-08-05T08:30
общество
москва
аномальная погода в сибири
евгений тишковец
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Температура до 25 градусов тепла и ливень с грозой вечером ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода в Москве сегодня обусловится влиянием атмосферного фронта с запада, откуда постепенно потянутся массивы кучево-дождевых облаков, к вечеру местами переходя в грозовое состояние, поэтому будет облачно, с прояснениями, во второй половине дня - после 15 часов - по западу начнутся дожди, вечером это ливень с грозой, выпадет до 3-5 миллиметров осадков. Ветер южной четверти, 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Тем не менее воздух успеет прогреться до плюс 23-25 в Москве, и по области до плюс 21-26", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, атмосферное давление будет падать и составит 746 миллиметров ртутного столба."Сегодня вечер и завтрашняя пятница будет периодом пасмурной, дождливой погоды", - добавил он.
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общество, москва, аномальная погода в сибири, евгений тишковец
08:30 05.08.2021
 
Москвичей предупредили о ливне с грозой в четверг

Синоптик Тишковец: температура до 25 градусов тепла и ливень с грозой ожидается в Москве в четверг

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаДевушка на одной из улиц в Москве во время дождя
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Температура до 25 градусов тепла и ливень с грозой вечером ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода в Москве сегодня обусловится влиянием атмосферного фронта с запада, откуда постепенно потянутся массивы кучево-дождевых облаков, к вечеру местами переходя в грозовое состояние, поэтому будет облачно, с прояснениями, во второй половине дня - после 15 часов - по западу начнутся дожди, вечером это ливень с грозой, выпадет до 3-5 миллиметров осадков. Ветер южной четверти, 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Тем не менее воздух успеет прогреться до плюс 23-25 в Москве, и по области до плюс 21-26", - рассказал Тишковец.
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По словам синоптика, атмосферное давление будет падать и составит 746 миллиметров ртутного столба.
"Сегодня вечер и завтрашняя пятница будет периодом пасмурной, дождливой погоды", - добавил он.
 
ОбществоМоскваАномальная погода в СибириЕвгений Тишковец
 
 
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