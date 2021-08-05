https://ria.ru/20210805/pogoda-1744444206.html
Москвичей предупредили о ливне с грозой в четверг
Москвичей предупредили о ливне с грозой в четверг - РИА Новости, 05.08.2021
Москвичей предупредили о ливне с грозой в четверг
Температура до 25 градусов тепла и ливень с грозой вечером ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T08:30
2021-08-05T08:30
2021-08-05T08:30
общество
москва
аномальная погода в сибири
евгений тишковец
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Температура до 25 градусов тепла и ливень с грозой вечером ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода в Москве сегодня обусловится влиянием атмосферного фронта с запада, откуда постепенно потянутся массивы кучево-дождевых облаков, к вечеру местами переходя в грозовое состояние, поэтому будет облачно, с прояснениями, во второй половине дня - после 15 часов - по западу начнутся дожди, вечером это ливень с грозой, выпадет до 3-5 миллиметров осадков. Ветер южной четверти, 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Тем не менее воздух успеет прогреться до плюс 23-25 в Москве, и по области до плюс 21-26", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, атмосферное давление будет падать и составит 746 миллиметров ртутного столба."Сегодня вечер и завтрашняя пятница будет периодом пасмурной, дождливой погоды", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210804/zhara-1744407148.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, аномальная погода в сибири, евгений тишковец
Москвичей предупредили о ливне с грозой в четверг
Синоптик Тишковец: температура до 25 градусов тепла и ливень с грозой ожидается в Москве в четверг
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Температура до 25 градусов тепла и ливень с грозой вечером ожидается в Москве
в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец.
"Погода в Москве сегодня обусловится влиянием атмосферного фронта с запада, откуда постепенно потянутся массивы кучево-дождевых облаков, к вечеру местами переходя в грозовое состояние, поэтому будет облачно, с прояснениями, во второй половине дня - после 15 часов - по западу начнутся дожди, вечером это ливень с грозой, выпадет до 3-5 миллиметров осадков. Ветер южной четверти, 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Тем не менее воздух успеет прогреться до плюс 23-25 в Москве, и по области до плюс 21-26", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, атмосферное давление будет падать и составит 746 миллиметров ртутного столба.
"Сегодня вечер и завтрашняя пятница будет периодом пасмурной, дождливой погоды", - добавил он.