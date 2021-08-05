https://ria.ru/20210805/pochaevskaya-1744022942.html

Верующие отмечают день Почаевской иконы Богоматери

Верующие отмечают день Почаевской иконы Богоматери - РИА Новости, 05.08.2021

Верующие отмечают день Почаевской иконы Богоматери

Православные верующие отмечают праздник в честь иконы Божией Матери "Почаевская". РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T00:04

2021-08-05T00:04

2021-08-05T00:04

религия

украина

тернопольская область

украинская православная церковь

восточная европа

религия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Православные верующие отмечают праздник в честь иконы Божией Матери "Почаевская".Почитаемая и в православной, и в католической церкви Почаевская икона Божией Матери более 400 лет хранится в Успенской Почаевской лавре (в Тернопольской области на западе Украины), основанной в XIII веке затворниками Киево-Печерской лавры, бежавшими "от ордынского разорения".В 1559 году митрополит Неофит, будущий Константинопольский патриарх, проезжая через Волынь, посетил жившую в имении Орля, недалеко от Почаева, дворянку Анну Гойскую и в благословение оставил ей привезенную из Константинополя икону, которую она в 1597 году передала монахам православного Почаевского монастыря вместе с большими пожертвованиями землей и деньгами. С тех пор икона стала называться Почаевской.В царствование польского короля Яна Собесского во время Збаражской войны с турками летом 1675 года турецко-татарские полки осадили город Почаев. Все окрестные жители сбежались к монастырю, в те времена обнесенному лишь грубым частоколом. Обороняться было практически нечем, оставалось только молиться. И они молились — перед почитаемым чудотворным образом Богородицы. И штурма не было.В память избавления Лавры от турецкой осады и было установлено празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери.Ныне Почаевская лавра и хранящаяся в ней чудотворная икона - один из главных центров паломничества в Восточной Европе и один из символов православной Украины. Праздничную литургию в этот день в самой обители как правило совершает предстоятель Украинской православной церкви - митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

https://ria.ru/20210708/lavra-1740319639.html

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тернопольская область

восточная европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, тернопольская область, украинская православная церковь, восточная европа, религия