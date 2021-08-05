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Религия
https://ria.ru/20210805/pochaevskaya-1744022942.html
Верующие отмечают день Почаевской иконы Богоматери
Верующие отмечают день Почаевской иконы Богоматери - РИА Новости, 05.08.2021
Верующие отмечают день Почаевской иконы Богоматери
Православные верующие отмечают праздник в честь иконы Божией Матери "Почаевская". РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T00:04
2021-08-05T00:04
религия
украина
тернопольская область
украинская православная церковь
восточная европа
религия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Православные верующие отмечают праздник в честь иконы Божией Матери "Почаевская".Почитаемая и в православной, и в католической церкви Почаевская икона Божией Матери более 400 лет хранится в Успенской Почаевской лавре (в Тернопольской области на западе Украины), основанной в XIII веке затворниками Киево-Печерской лавры, бежавшими "от ордынского разорения".В 1559 году митрополит Неофит, будущий Константинопольский патриарх, проезжая через Волынь, посетил жившую в имении Орля, недалеко от Почаева, дворянку Анну Гойскую и в благословение оставил ей привезенную из Константинополя икону, которую она в 1597 году передала монахам православного Почаевского монастыря вместе с большими пожертвованиями землей и деньгами. С тех пор икона стала называться Почаевской.В царствование польского короля Яна Собесского во время Збаражской войны с турками летом 1675 года турецко-татарские полки осадили город Почаев. Все окрестные жители сбежались к монастырю, в те времена обнесенному лишь грубым частоколом. Обороняться было практически нечем, оставалось только молиться. И они молились — перед почитаемым чудотворным образом Богородицы. И штурма не было.В память избавления Лавры от турецкой осады и было установлено празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери.Ныне Почаевская лавра и хранящаяся в ней чудотворная икона - один из главных центров паломничества в Восточной Европе и один из символов православной Украины. Праздничную литургию в этот день в самой обители как правило совершает предстоятель Украинской православной церкви - митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
https://ria.ru/20210708/lavra-1740319639.html
украина
тернопольская область
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украина, тернопольская область, украинская православная церковь, восточная европа, религия
00:04 05.08.2021
 

Верующие отмечают день Почаевской иконы Богоматери

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкБожественная литургия по случаю 450-летия явления чудотворной Почаевской иконы Божией Матери
Божественная литургия по случаю 450-летия явления чудотворной Почаевской иконы Божией Матери - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Православные верующие отмечают праздник в честь иконы Божией Матери "Почаевская".
Почитаемая и в православной, и в католической церкви Почаевская икона Божией Матери более 400 лет хранится в Успенской Почаевской лавре (в Тернопольской области на западе Украины), основанной в XIII веке затворниками Киево-Печерской лавры, бежавшими "от ордынского разорения".
В 1559 году митрополит Неофит, будущий Константинопольский патриарх, проезжая через Волынь, посетил жившую в имении Орля, недалеко от Почаева, дворянку Анну Гойскую и в благословение оставил ей привезенную из Константинополя икону, которую она в 1597 году передала монахам православного Почаевского монастыря вместе с большими пожертвованиями землей и деньгами. С тех пор икона стала называться Почаевской.
В царствование польского короля Яна Собесского во время Збаражской войны с турками летом 1675 года турецко-татарские полки осадили город Почаев. Все окрестные жители сбежались к монастырю, в те времена обнесенному лишь грубым частоколом. Обороняться было практически нечем, оставалось только молиться. И они молились — перед почитаемым чудотворным образом Богородицы. И штурма не было.
В память избавления Лавры от турецкой осады и было установлено празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери.
Ныне Почаевская лавра и хранящаяся в ней чудотворная икона - один из главных центров паломничества в Восточной Европе и один из символов православной Украины. Праздничную литургию в этот день в самой обители как правило совершает предстоятель Украинской православной церкви - митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
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