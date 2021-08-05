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На конкурсе Стенина определено лучшее фото по итогам онлайн-голосования
На конкурсе Стенина определено лучшее фото по итогам онлайн-голосования - РИА Новости, 05.08.2021
На конкурсе Стенина определено лучшее фото по итогам онлайн-голосования
Лучшим снимком международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, по мнению интернет-пользователей, стала одиночная работа Рафида Ясара из Бангладеш РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T11:00
2021-08-05T11:09
общество
фото
нью-дели
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
россия
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Лучшим снимком международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, по мнению интернет-пользователей, стала одиночная работа Рафида Ясара из Бангладеш "Счастливый фермер", на которой изображен крестьянин, демонстрирующий урожай цветной капусты. Она собрала почти четверть голосов онлайн-пользователей.Ясар надеется, что признание его работы широкой аудиторией поможет ему в осуществлении мечты – стать режиссером. "Я понимаю, что народное голосование – это еще не Гран-При, но каждый голос – это знак поддержки. Не знаю, есть ли среди участников кто-то, кто жаждет победы в этом соревновании больше, чем я. Но как бы там ни было, пусть победит сильнейший", — сказал он.В конце сентября конкурс им. Андрея Стенина в формате онлайн-церемонии раскроет главную интригу года – кто получит Гран-При, а также назовет лауреатов, вошедших в шорт-лист 2021 года. Организаторы планируют по традиции до конца года начать международное турне работ победителей по городам мира.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал фотографии EYE, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
https://ria.ru/20210701/onlayn-golosovanie-1739253975.html
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общество, фото, нью-дели, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, россия
11:00 05.08.2021 (обновлено: 11:09 05.08.2021)
 

На конкурсе Стенина определено лучшее фото по итогам онлайн-голосования

© Фото : Рафид Ясар, StenincontestСчастливый фермер
Счастливый фермер - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© Фото : Рафид Ясар, Stenincontest
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Лучшим снимком международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, по мнению интернет-пользователей, стала одиночная работа Рафида Ясара из Бангладеш "Счастливый фермер", на которой изображен крестьянин, демонстрирующий урожай цветной капусты. Она собрала почти четверть голосов онлайн-пользователей.
Ясар надеется, что признание его работы широкой аудиторией поможет ему в осуществлении мечты – стать режиссером. "Я понимаю, что народное голосование – это еще не Гран-При, но каждый голос – это знак поддержки. Не знаю, есть ли среди участников кто-то, кто жаждет победы в этом соревновании больше, чем я. Но как бы там ни было, пусть победит сильнейший", — сказал он.
В конце сентября конкурс им. Андрея Стенина в формате онлайн-церемонии раскроет главную интригу года – кто получит Гран-При, а также назовет лауреатов, вошедших в шорт-лист 2021 года. Организаторы планируют по традиции до конца года начать международное турне работ победителей по городам мира.
О Конкурсе
Работа фотографа Артема Оноприенко Место силы - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 11:00
Конкурс имени Андрея Стенина-2021 открыл онлайн-голосование
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru.
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал фотографии EYE, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
Посетительница на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Киншасе - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 11:00
Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2021 года
 
ОбществоФотоНью-ДелиМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаРоссия
 
 
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