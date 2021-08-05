11:00 05.08.2021 (обновлено: 11:09 05.08.2021)
На конкурсе Стенина определено лучшее фото по итогам онлайн-голосования
© Фото : Рафид Ясар, StenincontestСчастливый фермер
© Фото : Рафид Ясар, Stenincontest
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Лучшим снимком международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, по мнению интернет-пользователей, стала одиночная работа Рафида Ясара из Бангладеш "Счастливый фермер", на которой изображен крестьянин, демонстрирующий урожай цветной капусты. Она собрала почти четверть голосов онлайн-пользователей.
Ясар надеется, что признание его работы широкой аудиторией поможет ему в осуществлении мечты – стать режиссером. "Я понимаю, что народное голосование – это еще не Гран-При, но каждый голос – это знак поддержки. Не знаю, есть ли среди участников кто-то, кто жаждет победы в этом соревновании больше, чем я. Но как бы там ни было, пусть победит сильнейший", — сказал он.
В конце сентября конкурс им. Андрея Стенина в формате онлайн-церемонии раскроет главную интригу года – кто получит Гран-При, а также назовет лауреатов, вошедших в шорт-лист 2021 года. Организаторы планируют по традиции до конца года начать международное турне работ победителей по городам мира.
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru.
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал фотографии EYE, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.