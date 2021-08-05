https://ria.ru/20210805/pamfilova-1744597798.html

Центры общественного наблюдения за выборами появятся в каждом регионе

Центры общественного наблюдения за выборами появятся в каждом регионе - РИА Новости, 05.08.2021

Центры общественного наблюдения за выборами появятся в каждом регионе

Центры общественного наблюдения за выборами появятся в каждом субъекте России, они позволят организовать на выборах в этом году ответственное квалифицированное... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T23:38

2021-08-05T23:38

2021-08-05T23:41

политика

госдума рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Центры общественного наблюдения за выборами появятся в каждом субъекте России, они позволят организовать на выборах в этом году ответственное квалифицированное видеонаблюдение заинтересованных в честности и достоверности проведения голосования экспертов, наблюдателей, избирателей, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью РИА Новости."В каждом субъекте Российской Федерации общественными палатами будут оборудованы специальные центры общественного наблюдения, открытые для всех, кто хочет участвовать в видеонаблюдении. У каждого избирателя в России есть право видеонаблюдения, но есть и обязанность: если он хочет, чтобы от наблюдения был какой-то толк, он должен пройти минимальный какой-то ликбез, понимать, а что же происходит на участке, чтобы объективно и правильно давать оценку и комментировать, если произойдет какое-то нарушение. Пожалуйста, приходите в эти центры"- сказала Памфилова.Она добавила, что такие центры общественного наблюдения предполагается сформировать в каждом регионе, во всех крупных городах."Это будет не просто созерцание лежа на диване, бессмысленное и непродуктивное, а ответственное квалифицированное видеонаблюдение заинтересованных в честности и достоверности проведения голосования экспертов, наблюдателей, избирателей", - добавила она.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

https://ria.ru/20210805/pamfilova-1744586825.html

https://ria.ru/20210804/tolstoy-1744424263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия