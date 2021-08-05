23:38 05.08.2021 (обновлено: 23:41 05.08.2021)
Центры общественного наблюдения за выборами появятся в каждом регионе
Глава ЦИК Памфилова: центры общественного наблюдения за выборами появятся в каждом регионе
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкУрны в единый день голосования на избирательном участке в Иваново
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Центры общественного наблюдения за выборами появятся в каждом субъекте России, они позволят организовать на выборах в этом году ответственное квалифицированное видеонаблюдение заинтересованных в честности и достоверности проведения голосования экспертов, наблюдателей, избирателей, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью РИА Новости.
"В каждом субъекте Российской Федерации общественными палатами будут оборудованы специальные центры общественного наблюдения, открытые для всех, кто хочет участвовать в видеонаблюдении. У каждого избирателя в России есть право видеонаблюдения, но есть и обязанность: если он хочет, чтобы от наблюдения был какой-то толк, он должен пройти минимальный какой-то ликбез, понимать, а что же происходит на участке, чтобы объективно и правильно давать оценку и комментировать, если произойдет какое-то нарушение. Пожалуйста, приходите в эти центры"- сказала Памфилова.
Она добавила, что такие центры общественного наблюдения предполагается сформировать в каждом регионе, во всех крупных городах.
"Это будет не просто созерцание лежа на диване, бессмысленное и непродуктивное, а ответственное квалифицированное видеонаблюдение заинтересованных в честности и достоверности проведения голосования экспертов, наблюдателей, избирателей", - добавила она.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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