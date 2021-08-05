https://ria.ru/20210805/pamfilova-1744596888.html
Памфилова рассказала о новых законах, ограничивающих избирательное право
Памфилова рассказала о новых законах, ограничивающих избирательное право - РИА Новости, 05.08.2021
Памфилова рассказала о новых законах, ограничивающих избирательное право
Законодательство усложнилось, прибавилось 50 новых составов преступлений, которые лишают кандидатов пассивного избирательного права, сказала глава... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T23:31
2021-08-05T23:31
2021-08-05T23:48
политика
выборы в государственную думу
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Законодательство усложнилось, прибавилось 50 новых составов преступлений, которые лишают кандидатов пассивного избирательного права, сказала глава Центризбиркома Элла Памфилова в разговоре с радиостанцией "Эхо Москвы"."Сейчас прибавилось еще 50 составов тех, которые лишают пассивного избирательного права. Сейчас законодательство усложнилось невероятно", - заявила Памфилова.Она отметила, что со стороны ЦИК не было ни одного предложения по каким-либо ограничениям для кандидатов."По инициативе ЦИК не было ни одного, мы же не обладаем законодательным правом, но какие-то предложения по совершенствованию системы мы даем и к нам прислушиваются. Но с нашей стороны не было ни одного предложения, которое было бы на ограничение направлено", - добавила глава ЦИК.Помимо этого, Памфилова высказала мнение о данных движения в защиту прав избирателей "Голос"*, которое утверждало, что более 9 миллионов граждан в РФ лишены пассивного избирательного права."Я не буду сейчас давать оценку этому докладу. Эксперты очень преувеличили...Они ("Голос"*) некорректно посчитали. Мы провели экспертизу, она до конца сейчас еще не завершена и в свое время, как мы привыкли, мы обязательно это все выложим и покажем нашу точку зрения и пусть эти эксперты поспорят, кто прав, а кто нет", - подчеркнула она.* Организация признана в России иноагентом
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политика, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия
23:31 05.08.2021 (обновлено: 23:48 05.08.2021)
Памфилова рассказала о новых законах, ограничивающих избирательное право
Глава ЦИК Памфилова: прибавилось 50 новых составов преступлений, ограничивающих избирательное право
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Законодательство усложнилось, прибавилось 50 новых составов преступлений, которые лишают кандидатов пассивного избирательного права, сказала глава Центризбиркома Элла Памфилова
в разговоре с радиостанцией
"Эхо Москвы".
"Сейчас прибавилось еще 50 составов тех, которые лишают пассивного избирательного права. Сейчас законодательство усложнилось невероятно", - заявила Памфилова.
Она отметила, что со стороны ЦИК не было ни одного предложения по каким-либо ограничениям для кандидатов.
"По инициативе ЦИК не было ни одного, мы же не обладаем законодательным правом, но какие-то предложения по совершенствованию системы мы даем и к нам прислушиваются. Но с нашей стороны не было ни одного предложения, которое было бы на ограничение направлено", - добавила глава ЦИК.
Помимо этого, Памфилова высказала мнение о данных движения в защиту прав избирателей "Голос
"*, которое утверждало, что более 9 миллионов граждан в РФ
лишены пассивного избирательного права.
"Я не буду сейчас давать оценку этому докладу. Эксперты очень преувеличили...Они ("Голос"*) некорректно посчитали. Мы провели экспертизу, она до конца сейчас еще не завершена и в свое время, как мы привыкли, мы обязательно это все выложим и покажем нашу точку зрения и пусть эти эксперты поспорят, кто прав, а кто нет", - подчеркнула она.
* Организация признана в России иноагентом