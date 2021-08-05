https://ria.ru/20210805/pamfilova-1744593176.html

Памфилову огорчило решение ОБСЕ не следить за выборами в Госдуму

Памфилову огорчило решение ОБСЕ не следить за выборами в Госдуму - РИА Новости, 05.08.2021

Памфилову огорчило решение ОБСЕ не следить за выборами в Госдуму

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что огорчена решением БДИПЧ ОБСЕ не следить за ходом голосования на парламентских выборах в России. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T22:17

2021-08-05T22:17

2021-08-05T23:45

политика

бюро по демократическим институтам и правам человека

госдума рф

цик рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

обсе

россия

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что огорчена решением БДИПЧ ОБСЕ не следить за ходом голосования на парламентских выборах в России.Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации.Голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября.

https://ria.ru/20210804/tolstoy-1744424263.html

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2021

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политика, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, обсе, россия