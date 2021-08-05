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Памфилову огорчило решение ОБСЕ не следить за выборами в Госдуму
Памфилову огорчило решение ОБСЕ не следить за выборами в Госдуму - РИА Новости, 05.08.2021
Памфилову огорчило решение ОБСЕ не следить за выборами в Госдуму
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что огорчена решением БДИПЧ ОБСЕ не следить за ходом голосования на парламентских выборах в России. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T22:17
2021-08-05T23:45
политика
бюро по демократическим институтам и правам человека
госдума рф
цик рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
обсе
россия
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что огорчена решением БДИПЧ ОБСЕ не следить за ходом голосования на парламентских выборах в России.Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации.Голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября.
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политика, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, обсе, россия
22:17 05.08.2021 (обновлено: 23:45 05.08.2021)
 
Памфилову огорчило решение ОБСЕ не следить за выборами в Госдуму

Председателя ЦИК Эллу Памфилову огорчило решение ОБСЕ не следить за выборами в Госдуму

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что огорчена решением БДИПЧ ОБСЕ не следить за ходом голосования на парламентских выборах в России.
Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
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Толстой прокомментировал отказ ОБСЕ от наблюдения на выборах в России

"У нас равные требования к наблюдателям как к нашим, так и к зарубежным. Мы их ждем, будем им рады, направили им приглашение. Конечно, меня огорчило (решение – ред.) БДИПЧ ОБСЕ. У нас с ними очень сложились конструктивные и хорошие отношения", - заявила Памфилова в эфире радио "Эхо Москвы".

Голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября.
 
ПолитикаБюро по демократическим институтам и правам человекаГосдума РФЦИК РФВыборы в Государственную думуЭлла ПамфиловаОБСЕРоссия
 
 
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