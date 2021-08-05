https://ria.ru/20210805/pamfilova-1744586475.html

Памфилова рассказала о кампании по дискредитации выборов в России

Памфилова рассказала о кампании по дискредитации выборов в России - РИА Новости, 05.08.2021

Памфилова рассказала о кампании по дискредитации выборов в России

Кампания по дискредитации российских выборов началась задолго до грядущего сентября, только политически слепой или лукавый этого не видит и не ощущает, заявила... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T20:50

2021-08-05T20:50

2021-08-05T21:38

политика

выборы в государственную думу

элла памфилова

россия

нато

госдума рф

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Кампания по дискредитации российских выборов началась задолго до грядущего сентября, только политически слепой или лукавый этого не видит и не ощущает, заявила в интервью РИА Новости председатель ЦИК Элла Памфилова."Обострились внешние неблагоприятные факторы: ряд стран Запада "назначили" Россию буквально своим врагом, противником, от которого якобы для них исходит основная угроза. Нас продолжают душить санкциями, НАТО всё ближе подступает к нашим границам, и практически во всём "плохом", что происходит в мире, обвиняют Россию", - сказала Памфилова."Фактически, основная "вина" России в том, что она отстаивает свое право на независимую от внешнего диктата политику, исходя из своих национальных интересов. Конфликт все более выходит на уровень мировоззренческого противостояния, и во всех этих битвах выборы становятся одной из основных мишеней. Кампания по их дискредитации началась задолго до грядущего сентября, и только политически слепой или лукавый этого не видит и не ощущает", - добавила она.Интенсивность попыток дискредитировать предстоящие выборы будет беспрецедентная, но избирательная система с этим справится, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью РИА Новости.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

https://ria.ru/20210805/tsik-1744504541.html

https://ria.ru/20210805/obse-1744429316.html

https://ria.ru/20210804/tolstoy-1744424263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия, нато, госдума рф