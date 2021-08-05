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Памфилова рассказала о кампании по дискредитации выборов в России
Памфилова рассказала о кампании по дискредитации выборов в России - РИА Новости, 05.08.2021
Памфилова рассказала о кампании по дискредитации выборов в России
Кампания по дискредитации российских выборов началась задолго до грядущего сентября, только политически слепой или лукавый этого не видит и не ощущает, заявила... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T20:50
2021-08-05T21:38
политика
выборы в государственную думу
элла памфилова
россия
нато
госдума рф
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Кампания по дискредитации российских выборов началась задолго до грядущего сентября, только политически слепой или лукавый этого не видит и не ощущает, заявила в интервью РИА Новости председатель ЦИК Элла Памфилова."Обострились внешние неблагоприятные факторы: ряд стран Запада "назначили" Россию буквально своим врагом, противником, от которого якобы для них исходит основная угроза. Нас продолжают душить санкциями, НАТО всё ближе подступает к нашим границам, и практически во всём "плохом", что происходит в мире, обвиняют Россию", - сказала Памфилова."Фактически, основная "вина" России в том, что она отстаивает свое право на независимую от внешнего диктата политику, исходя из своих национальных интересов. Конфликт все более выходит на уровень мировоззренческого противостояния, и во всех этих битвах выборы становятся одной из основных мишеней. Кампания по их дискредитации началась задолго до грядущего сентября, и только политически слепой или лукавый этого не видит и не ощущает", - добавила она.Интенсивность попыток дискредитировать предстоящие выборы будет беспрецедентная, но избирательная система с этим справится, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью РИА Новости.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
https://ria.ru/20210805/tsik-1744504541.html
https://ria.ru/20210805/obse-1744429316.html
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политика, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия, нато, госдума рф
20:50 05.08.2021 (обновлено: 21:38 05.08.2021)
 
Памфилова рассказала о кампании по дискредитации выборов в России

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о кампании по дискредитации выборов в России

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Кампания по дискредитации российских выборов началась задолго до грядущего сентября, только политически слепой или лукавый этого не видит и не ощущает, заявила в интервью РИА Новости председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Обострились внешние неблагоприятные факторы: ряд стран Запада "назначили" Россию буквально своим врагом, противником, от которого якобы для них исходит основная угроза. Нас продолжают душить санкциями, НАТО всё ближе подступает к нашим границам, и практически во всём "плохом", что происходит в мире, обвиняют Россию", - сказала Памфилова.
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"Фактически, основная "вина" России в том, что она отстаивает свое право на независимую от внешнего диктата политику, исходя из своих национальных интересов. Конфликт все более выходит на уровень мировоззренческого противостояния, и во всех этих битвах выборы становятся одной из основных мишеней. Кампания по их дискредитации началась задолго до грядущего сентября, и только политически слепой или лукавый этого не видит и не ощущает", - добавила она.
Интенсивность попыток дискредитировать предстоящие выборы будет беспрецедентная, но избирательная система с этим справится, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью РИА Новости.
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"Очевидно, что интенсивность всякого рода попыток дискредитировать эти выборы будет, конечно, беспрецедентная. Но я уверена, что мы с этим справимся. Нам за эти годы удалось накопить огромный опыт. Наша система сейчас не имеет аналогов в мире по целому ряду параметров", - сказала Памфилова в интервью РИА Новости.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
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