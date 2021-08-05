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Оверчук: "Одно окно" обеспечит максимально комфортную среду для экспортеров
Оверчук: "Одно окно" обеспечит максимально комфортную среду для экспортеров - РИА Новости, 05.08.2021
Оверчук: "Одно окно" обеспечит максимально комфортную среду для экспортеров
Задача создаваемого "одного окна" для российских экспортеров - уйти от бумаги и сканов, обеспечив обмен данными между органами власти и создав максимально... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T18:41
2021-08-05T18:41
экономика
российский экспортный центр
алексей оверчук
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Задача создаваемого "одного окна" для российских экспортеров - уйти от бумаги и сканов, обеспечив обмен данными между органами власти и создав максимально комфортную среду для бизнеса, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на торжественном открытии образовательной программы Школы экспорта РЭЦ "Экспорт регионов 2.0"."Мы вместе в РЭЦ работаем над созданием "одного окна" экспортера. С точки зрения правительства это действительно прорывной продукт, направленный на объединение федеральных органов исполнительной власти и выстраивание системы таким образом, чтобы она работала в цифровой среде", - рассказал Оверчук региональным управленческим командам об одном из ключевых направлений работы в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".По его словам, главная задача – уйти от бумаги, сканов, pdf-документов, обеспечить обмен данными между федеральными органами исполнительной власти, имея в виду создание максимально комфортной среды для российских экспортеров, чтобы им не нужно было тратить время на представление бумаг.Он добавил, что в рамках этой работы РЭЦ "занимается и реинжинирингом бизнес-процессов". "Причем здесь не ставится задача просто оцифровать тот процесс, который сегодня есть, а создать бизнес-процесс, который действительно позволит реализовать задачи таким образом, чтобы экспортер не чувствовал, что вообще что-то происходит: вы подали заявку и всё, дальше это всё идет автоматом. Собственно, это наша цель", - заключил Оверчук.
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экономика, российский экспортный центр, алексей оверчук, россия
18:41 05.08.2021
 

Оверчук: "Одно окно" обеспечит максимально комфортную среду для экспортеров

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Задача создаваемого "одного окна" для российских экспортеров - уйти от бумаги и сканов, обеспечив обмен данными между органами власти и создав максимально комфортную среду для бизнеса, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на торжественном открытии образовательной программы Школы экспорта РЭЦ "Экспорт регионов 2.0".
"Мы вместе в РЭЦ работаем над созданием "одного окна" экспортера. С точки зрения правительства это действительно прорывной продукт, направленный на объединение федеральных органов исполнительной власти и выстраивание системы таким образом, чтобы она работала в цифровой среде", - рассказал Оверчук региональным управленческим командам об одном из ключевых направлений работы в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Стенд АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
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По его словам, главная задача – уйти от бумаги, сканов, pdf-документов, обеспечить обмен данными между федеральными органами исполнительной власти, имея в виду создание максимально комфортной среды для российских экспортеров, чтобы им не нужно было тратить время на представление бумаг.
"Основной принцип – информация, которая есть у федерального органа исполнительной власти, должна представляться Российскому экспортному центру, чтобы РЭЦ мог оказывать поддержку экспортерам", - отметил вице-премьер.
Он добавил, что в рамках этой работы РЭЦ "занимается и реинжинирингом бизнес-процессов". "Причем здесь не ставится задача просто оцифровать тот процесс, который сегодня есть, а создать бизнес-процесс, который действительно позволит реализовать задачи таким образом, чтобы экспортер не чувствовал, что вообще что-то происходит: вы подали заявку и всё, дальше это всё идет автоматом. Собственно, это наша цель", - заключил Оверчук.
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центрАлексей ОверчукРоссия
 
 
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