https://ria.ru/20210805/overchuk-1744565714.html

Оверчук: "Одно окно" обеспечит максимально комфортную среду для экспортеров

Оверчук: "Одно окно" обеспечит максимально комфортную среду для экспортеров - РИА Новости, 05.08.2021

Оверчук: "Одно окно" обеспечит максимально комфортную среду для экспортеров

Задача создаваемого "одного окна" для российских экспортеров - уйти от бумаги и сканов, обеспечив обмен данными между органами власти и создав максимально... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T18:41

2021-08-05T18:41

2021-08-05T18:41

экономика

российский экспортный центр

алексей оверчук

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Задача создаваемого "одного окна" для российских экспортеров - уйти от бумаги и сканов, обеспечив обмен данными между органами власти и создав максимально комфортную среду для бизнеса, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на торжественном открытии образовательной программы Школы экспорта РЭЦ "Экспорт регионов 2.0"."Мы вместе в РЭЦ работаем над созданием "одного окна" экспортера. С точки зрения правительства это действительно прорывной продукт, направленный на объединение федеральных органов исполнительной власти и выстраивание системы таким образом, чтобы она работала в цифровой среде", - рассказал Оверчук региональным управленческим командам об одном из ключевых направлений работы в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".По его словам, главная задача – уйти от бумаги, сканов, pdf-документов, обеспечить обмен данными между федеральными органами исполнительной власти, имея в виду создание максимально комфортной среды для российских экспортеров, чтобы им не нужно было тратить время на представление бумаг.Он добавил, что в рамках этой работы РЭЦ "занимается и реинжинирингом бизнес-процессов". "Причем здесь не ставится задача просто оцифровать тот процесс, который сегодня есть, а создать бизнес-процесс, который действительно позволит реализовать задачи таким образом, чтобы экспортер не чувствовал, что вообще что-то происходит: вы подали заявку и всё, дальше это всё идет автоматом. Собственно, это наша цель", - заключил Оверчук.

https://ria.ru/20210803/golosovanie-1744228277.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, российский экспортный центр, алексей оверчук, россия