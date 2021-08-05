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Индийские военные восхитились российским оружием на совместных учениях

Индийские военные восхитились российским оружием на совместных учениях - РИА Новости, 05.08.2021

Индийские военные восхитились российским оружием на совместных учениях

Индийские участники проходящих в Волгоградской области совместных учений "Индра-2021" похвалили российское вооружение за простоту и надежность, сообщает... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T12:59

2021-08-05T12:59

2021-08-05T12:59

безопасность

технологии

армия

оружие

индия

волгоградская область

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Индийские участники проходящих в Волгоградской области совместных учений "Индра-2021" похвалили российское вооружение за простоту и надежность, сообщает пресс-служба Южного военного округа.Речь идет о выданном на время учений индийским военным танках Т-90А и бронемашинах БМП-3, пистолетах и ручных пулеметах Калашникова, ручных противотанковых и подствольных гранатометах, из которых участники учений провели стрельбы на подготовительном этапе учений.Учение "Индра-2021" проходит на полигоне Прудбой в Волгоградской области с 1 августа по 13 августа. В нем принимают участие по 250 военнослужащих от России и Индии.В мероприятиях задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-90А, боевые бронированные гусеничные машины БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили "Тигр", реактивные системы залпового огня "Град", автомобильная техника повышенной проходимости, беспилотные летательные аппараты, штурмовая и армейская авиация.

https://ria.ru/20210805/desantniki-1744473119.html

индия

волгоградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, технологии, армия, оружие, индия, волгоградская область, россия