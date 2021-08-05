Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210805/oruzhie-1744489738.html
Индийские военные восхитились российским оружием на совместных учениях
Индийские военные восхитились российским оружием на совместных учениях - РИА Новости, 05.08.2021
Индийские военные восхитились российским оружием на совместных учениях
Индийские участники проходящих в Волгоградской области совместных учений "Индра-2021" похвалили российское вооружение за простоту и надежность, сообщает... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T12:59
2021-08-05T12:59
безопасность
технологии
армия
оружие
индия
волгоградская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744397168_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_1cf34c498e3274fb77b2891ac9abcc95.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Индийские участники проходящих в Волгоградской области совместных учений "Индра-2021" похвалили российское вооружение за простоту и надежность, сообщает пресс-служба Южного военного округа.Речь идет о выданном на время учений индийским военным танках Т-90А и бронемашинах БМП-3, пистолетах и ручных пулеметах Калашникова, ручных противотанковых и подствольных гранатометах, из которых участники учений провели стрельбы на подготовительном этапе учений.Учение "Индра-2021" проходит на полигоне Прудбой в Волгоградской области с 1 августа по 13 августа. В нем принимают участие по 250 военнослужащих от России и Индии.В мероприятиях задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-90А, боевые бронированные гусеничные машины БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили "Тигр", реактивные системы залпового огня "Град", автомобильная техника повышенной проходимости, беспилотные летательные аппараты, штурмовая и армейская авиация.
https://ria.ru/20210805/desantniki-1744473119.html
индия
волгоградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744397168_0:0:2429:1822_1920x0_80_0_0_0534b2d64f7278e6e3000969eac59f2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, технологии, армия, оружие, индия, волгоградская область, россия
12:59 05.08.2021
 
Индийские военные восхитились российским оружием на совместных учениях

Индийские военные похвалили российское оружие на учениях "Индра-2021" в Волгоградской области

© РИА Новости / Алексей Седых / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС Индии на торжественном открытии международных российско-индийских учений "Индра-2021"
Военнослужащие ВС Индии на торжественном открытии международных российско-индийских учений Индра-2021 - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Алексей Седых
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Индийские участники проходящих в Волгоградской области совместных учений "Индра-2021" похвалили российское вооружение за простоту и надежность, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
"Индийские военнослужащие остались довольны результатами учебных стрельб, отметив, что российское стрелковое оружие очень надежное, простое в обращении и обслуживании", - говорится в сообщении пресс-службы.
Речь идет о выданном на время учений индийским военным танках Т-90А и бронемашинах БМП-3, пистолетах и ручных пулеметах Калашникова, ручных противотанковых и подствольных гранатометах, из которых участники учений провели стрельбы на подготовительном этапе учений.
Учение "Индра-2021" проходит на полигоне Прудбой в Волгоградской области с 1 августа по 13 августа. В нем принимают участие по 250 военнослужащих от России и Индии.
В мероприятиях задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-90А, боевые бронированные гусеничные машины БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили "Тигр", реактивные системы залпового огня "Град", автомобильная техника повышенной проходимости, беспилотные летательные аппараты, штурмовая и армейская авиация.
Российские десантники совершают групповое десантирование в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
Вчера, 11:39
Российские десантники испытали навигатор для точного приземления ночью
 
БезопасностьТехнологииАрмияОружиеИндияВолгоградская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22Эксперты рассказали, кто попадет под углеродные налоги в будущем
07:21В Крыму заявили, что Зеленский не извлек уроков из событий 2014 года
07:07В СК рассказали о причастных к убийству Андрея Стенина в Донбассе
06:49"Даже лучше, чем раньше": посол Кении в России привился "Спутником V"
06:41Эксперт рассказал, где лучше хранить свои накопления
06:04Мошенники придумали схему обмана с выдачей кредита без ведома клиента
06:04В Хакасии предъявили обвинение подозреваемому в убийстве семьи
06:02В Иркутской области подросток погиб от удара током
05:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
04:44Все пассажиры разбившегося на Аляске самолета погибли
04:34На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной
04:15Психолог рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники
04:11Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили в голову во время митинга
03:53Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы
03:33Российский телескоп "Спектр-РГ" подтвердил теорию Большого взрыва
03:23В учениях в Приморье впервые участвуют новейшие БМП-3 флотской модификации
03:15IT-специалист рассказал, какие приложения могут спасти вашу жизнь
03:13Роскачество рассказало, как правильно выбрать и съесть дыню
03:09Эпидемиолог предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19
02:34На Аляске пропал экскурсионный самолет с шестью людьми на борту
Лента новостейМолния