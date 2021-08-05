https://ria.ru/20210805/organizm-1744527645.html

Ученые нашли способ спрогнозировать износ организма

Ученые нашли способ спрогнозировать износ организма - РИА Новости, 05.08.2021

Ученые нашли способ спрогнозировать износ организма

Новые способы оценки уровня стресса по показателям анализа крови помогают прогнозировать физический износ организма, часто связанный с естественным процессом... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T16:09

2021-08-05T16:09

2021-08-05T17:19

белфаст

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коронавирус covid-19

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ЛОНДОН, 5 авг — РИА Новости. Новые способы оценки уровня стресса по показателям анализа крови помогают прогнозировать физический износ организма, часто связанный с естественным процессом старения, выяснили ученые из Королевского университета Белфаста.Исследователи обнаружили, что набор биомаркеров можно использовать для того, чтобы предсказать будущее состояния здоровья человека и связанного с этим качества жизни на срок до пяти лет.Примерно у четверти взрослых в Великобритании сейчас, как говорится в публикации, диагностировали два или более хронических заболевания, причем так называемая мультиморбидность сосредоточена в низших социально-экономических группах. По прогнозам, в течение следующих 15 лет она будет увеличиваться."Ранние признаки старения, связанного со стрессом, которые в конечном итоге могут привести к хроническим заболеваниям и даже ранней смерти, может быть трудно обнаружить у более молодых и здоровых групп населения", — предостерегли ученые.Изучив более семи тысяч образцов крови, команда создала "рейтинг" аллостатической нагрузки (AL), которая показывает риски для здоровья. Они сравнили AL с самооценкой физического здоровья, принимая во внимание такие факторы, как возраст, доход, образование, физические упражнения и диета.Исследование показывает, "как биомаркеры могут предсказывать физическое здоровье сверх того, как люди оценивают себя, предоставляя гораздо более точные и объективные данные для прогнозирования состояния здоровья человека".Авторы работы предположили, что информация об аллостатической нагрузке, основанная на простых анализах крови, может стать катализатором изменения образа жизни или других мер, которые задерживают преждевременное старение и снижают риск смертности.

https://ria.ru/20210801/starenie-1743497414.html

https://ria.ru/20210525/zhizn-1733873002.html

https://ria.ru/20210617/starenie-1737469498.html

белфаст

великобритания

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белфаст, великобритания, коронавирус covid-19