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В Киеве оправдали Байдена за сделку с Германией по "Северному потоку — 2"

В Киеве оправдали Байдена за сделку с Германией по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 05.08.2021

В Киеве оправдали Байдена за сделку с Германией по "Северному потоку — 2"

Вашингтон заинтересован в союзнических отношениях с Киевом, поэтому не стоит подозревать главу Белого дома Джо Байдена в предательстве при заключении с Берлином РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T09:30

2021-08-05T09:30

2021-08-05T12:07

в мире

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сша

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мид украины

северный поток

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Вашингтон заинтересован в союзнических отношениях с Киевом, поэтому не стоит подозревать главу Белого дома Джо Байдена в предательстве при заключении с Берлином сделки по "Северному потоку — 2". Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил бывший глава украинского МИД Павел Климкин.По его мнению, США осознают важность сотрудничества с Украиной, однако ей "никто ничего не должен", тогда как американцы в первую очередь думают о личных интересах.Говоря о сделке по газопроводу, Климкин отметил, что мало кому известны все подробности этого соглашения, однако в нем есть аспекты, которые дают Вашингтону возможность маневрировать в будущем. В связи с этим бывший министр считает, что обвинять Байдена в предательстве нецелесообразно.Климкин также добавил, что как эксперты, так и администрация США понимали неизбежность завершения строительства "Северного потока — 2"."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны ЕС, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четыре раза вводил санкции, но возведение магистрали вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Берлин также обязался добиваться введения санкций против Москвы, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".Россия неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только Москве, но и ЕС.

https://ria.ru/20210804/potok-1744260341.html

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