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В Роспотребнадзоре выступили против ослабления ограничений по коронавирусу

В Роспотребнадзоре выступили против ослабления ограничений по коронавирусу - РИА Новости, 05.08.2021

В Роспотребнадзоре выступили против ослабления ограничений по коронавирусу

Ослаблять ограничения, который были введены из-за распространения коронавирусной инфекции, в регионах со сложной эпидситуацией, пока рано, заявила глава... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T20:56

2021-08-05T20:56

2021-08-05T21:00

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ослаблять ограничения, который были введены из-за распространения коронавирусной инфекции, в регионах со сложной эпидситуацией, пока рано, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ситуация развивается на высоких цифрах для каждого региона. И это говорит о том, что пока ослаблять ограничения рано", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Она уточнила, что в 15 регионах отмечается ухудшение ситуации с превышением среднероссийских показателей.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии