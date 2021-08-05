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В Роспотребнадзоре выступили против ослабления ограничений по коронавирусу
В Роспотребнадзоре выступили против ослабления ограничений по коронавирусу - РИА Новости, 05.08.2021
В Роспотребнадзоре выступили против ослабления ограничений по коронавирусу
Ослаблять ограничения, который были введены из-за распространения коронавирусной инфекции, в регионах со сложной эпидситуацией, пока рано, заявила глава... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T20:56
2021-08-05T20:56
2021-08-05T21:00
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ослаблять ограничения, который были введены из-за распространения коронавирусной инфекции, в регионах со сложной эпидситуацией, пока рано, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ситуация развивается на высоких цифрах для каждого региона. И это говорит о том, что пока ослаблять ограничения рано", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Она уточнила, что в 15 регионах отмечается ухудшение ситуации с превышением среднероссийских показателей.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
20:56 05.08.2021 (обновлено: 21:00 05.08.2021)
В Роспотребнадзоре выступили против ослабления ограничений по коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Попова: ослаблять ограничения по коронавирусу в регионах рано